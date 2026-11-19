Khi lễ hội trở thành sản phẩm du lịch

Những ngày giữa tháng 11, Hà Nội trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại nhiều không gian trong thành phố. Từ những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, khu phố cũ đến các không gian sáng tạo mới, mỗi địa điểm đều trở thành một điểm hẹn, nơi công chúng có thể khám phá thành phố bằng những trải nghiệm khác biệt.

Sức hút ấy được thể hiện rõ qua Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Chỉ trong ba ngày đầu tiên, sự kiện đã đón ước tính 260.000 lượt người tham gia tại 5 khu vực, với 88 hoạt động được tổ chức. Đây là mùa lễ hội ghi nhận lượng công chúng tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Không chỉ hiện diện tại các không gian tổ chức, sức lan tỏa của lễ hội còn được thể hiện mạnh mẽ trên môi trường số. Trong 20 ngày, Fanpage chính thức ghi nhận hơn 2 triệu lượt xem, 110.000 lượt truy cập; gần 50.000 bài viết được các cá nhân, nhóm và tổ chức đăng tải trên Threads. Cùng với gần 200 bài viết trên báo chí, những con số này cho thấy sức quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với các hoạt động sáng tạo và trải nghiệm văn hóa.

Với hàng loạt hoạt động nghệ thuật, thiết kế và trải nghiệm, lễ hội đang trở thành điểm hẹn văn hóa đáng chú ý của Thủ đô trong tháng 11.

Đông đảo công chúng tham quan, khám phá các tác phẩm và hoạt động sáng tạo tại lễ hội.

Điều đáng chú ý là người tham gia không chỉ đến để xem một triển lãm hay thưởng thức một chương trình nghệ thuật. Họ chủ động khám phá không gian, tham gia workshop, tương tác với các tác phẩm, tìm hiểu câu chuyện di sản và chia sẻ trải nghiệm của mình. Chính sự tham gia ấy đã tạo nên sức sống cho lễ hội, đồng thời mở ra một cách tiếp cận mới đối với du lịch đô thị.

Với Hà Nội, đây là hướng đi có nhiều ý nghĩa. Thành phố vốn sở hữu hệ thống di sản phong phú, kiến trúc đặc sắc, làng nghề truyền thống và đời sống văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, để những giá trị ấy thực sự trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, cần có những cách kể chuyện mới, những không gian tương tác và trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, với 150 hoạt động, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo đến từ 21 quốc gia. Cùng thời điểm, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục bổ sung những sắc màu cho bức tranh văn hóa của Thủ đô.

Việc tổ chức các sự kiện theo mùa, có chủ đề và quy mô ngày càng mở rộng đang góp phần tạo nên những lý do mới để du khách lựa chọn Hà Nội. Nếu trước đây, du khách thường tìm đến Thủ đô để tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực hay khám phá phố cổ, thì nay, những lễ hội nghệ thuật, triển lãm sáng tạo, chương trình trải nghiệm di sản cũng trở thành những sản phẩm có sức hấp dẫn riêng.

Đánh thức di sản, mở ra những trải nghiệm mới

Một trong những điểm đáng chú ý của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm nay là cách đưa di sản bước vào đời sống đương đại. Thay vì chỉ giới thiệu di tích như những địa điểm tham quan, nhiều dự án lựa chọn cách tiếp cận thông qua nghệ thuật, thiết kế và hoạt động trải nghiệm.

Dự án “Chuyện đình trong phố” của giám tuyển Nguyễn Thế Sơn là một ví dụ. Từ những ngôi đình nhỏ nằm sâu trong các khu phố, vốn từng là trung tâm sinh hoạt của cộng đồng phường nghề, dự án mở ra một cách nhìn khác về những lớp ký ức văn hóa đang dần bị lãng quên của Hà Nội.

Theo nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, những ngôi đình trong phố không chỉ là công trình tín ngưỡng mà còn lưu giữ ký ức về cấu trúc cộng đồng, lịch sử các phường nghề và đời sống của một Hà Nội xưa. Khi những mối liên kết cộng đồng dần thay đổi, nhiều ngôi đình không còn giữ được vai trò như những ngôi nhà chung trước đây.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn giới thiệu dự án “Chuyện đình trong phố”, đưa những câu chuyện về di sản và lịch sử phường nghề đến gần hơn với công chúng.

Với mong muốn khơi dậy giá trị ấy, dự án kết nối không gian đình với nghệ thuật đương đại, các tác phẩm của nghệ sĩ, nghệ nhân và hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống. Du khách có thể tìm hiểu nghề khắc mộc bản, trải nghiệm nhuộm lụa hay khám phá lịch sử các phường nghề ngay trong chính những không gian di sản.

Nguyễn Thế Sơn cho rằng, di sản muốn được gìn giữ cần có sự đối thoại với đời sống hôm nay. Những không gian vốn không được thiết kế như phòng trưng bày chuyên nghiệp vẫn có thể trở thành địa điểm nghệ thuật đặc sắc nếu biết khai thác chính cấu trúc kiến trúc, bối cảnh lịch sử và câu chuyện văn hóa của chúng.

Đặc biệt, anh nhìn nhận các ngôi đình có tiềm năng trở thành những hạt nhân phát triển kinh tế trải nghiệm cho người dân địa phương và du khách. Khi được kết nối thành hệ thống, những địa điểm này có thể hình thành các tour nghệ thuật, mở ra cơ hội cho những người làm sáng tạo, đồng thời bổ sung một sản phẩm còn thiếu trong hệ sinh thái du lịch Hà Nội: Trải nghiệm nghệ thuật gắn với di sản và lịch sử.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách Hà Nội tổ chức các sự kiện văn hóa. Di sản không chỉ được bảo tồn trong trạng thái tĩnh mà có thể trở thành chất liệu cho sáng tạo, giáo dục nghệ thuật và phát triển sản phẩm du lịch. Du khách không đơn thuần đứng trước một công trình để ngắm nhìn, mà được bước vào câu chuyện của địa điểm, trực tiếp tham gia và cảm nhận những giá trị văn hóa qua nhiều hình thức khác nhau.

Dự án “Chuyện đình trong phố” đưa nghệ thuật đương đại đến với những ngôi đình cổ, đánh thức ký ức về lịch sử và văn hóa các phường nghề Hà Nội.

Những ngôi đình nhỏ trong khu phố lưu giữ nhiều lớp ký ức về lịch sử cộng đồng và sự hình thành các phường nghề truyền thống.

Xây dựng thương hiệu thành phố sáng tạo từ những điểm hẹn văn hóa

Nhìn rộng hơn, những lễ hội và sự kiện nghệ thuật được tổ chức liên tiếp trong những năm gần đây đang góp phần tạo ra một diện mạo mới cho Hà Nội. Thành phố không chỉ được nhận diện bởi những di tích lâu đời, những con phố cổ hay nhịp sống đặc trưng, mà còn bởi một đời sống nghệ thuật ngày càng phong phú.

Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, các hoạt động nghệ thuật, lễ hội và những sự kiện như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo hay Photo Hanoi Biennale đã dần tạo nên sự thay đổi trong cảm nhận của người dân về thành phố. Tháng 11 đang từng bước được nhận diện như một mùa nghệ thuật của Hà Nội.

Anh cho rằng, khi các hoạt động được tổ chức liên tục, gắn với những địa điểm và thời điểm cụ thể, thành phố sẽ hình thành được những điểm neo nhận diện. Đây là cơ sở để thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Đông đảo công chúng tham quan, khám phá các tác phẩm và hoạt động sáng tạo tại lễ hội.

Những công trình, không gian quen thuộc được tiếp cận bằng cách thể hiện mới, mang đến trải nghiệm khác biệt cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, quy mô và tính quốc tế của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm nay cũng có những bước phát triển mới. Từ một số không gian tổ chức tương đối tập trung trong những mùa đầu, lễ hội đã mở rộng địa bàn, kết nối nhiều điểm đến và thu hút sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế, các đại sứ quán. Theo Nguyễn Thế Sơn, đây là hướng đi tích cực, bởi Hà Nội cần trở thành không gian sáng tạo chung, không chỉ dành cho nghệ sĩ và công chúng trong nước mà còn là điểm đến của cộng đồng sáng tạo quốc tế.

Khi nghệ sĩ, nhà thiết kế và những người thực hành sáng tạo từ nhiều quốc gia tìm đến Hà Nội, thành phố có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn và khẳng định vị trí trên bản đồ sáng tạo thế giới.

Thực tế, sức hấp dẫn của những sự kiện văn hóa không chỉ nằm ở số lượng người tham dự mà còn ở khả năng tạo ra những giá trị tiếp nối. Một lễ hội thành công có thể đưa du khách đến với một khu phố, một di tích hay một làng nghề mà trước đó họ chưa từng biết đến. Một triển lãm có thể khơi gợi sự quan tâm đối với lịch sử đô thị. Một workshop có thể mở ra cơ hội để sản phẩm thủ công truyền thống tiếp cận những nhóm khách hàng mới.

Đó cũng là cách văn hóa kết nối với kinh tế. Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội đón khoảng 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 125.240 tỷ đồng, tăng 13%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố đạt khoảng 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2%.

Những con số này cho thấy du lịch và tiêu dùng đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Trong đó, các hoạt động văn hóa có thể trở thành một mắt xích thúc đẩy chuỗi dịch vụ, từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển đến mua sắm, sản phẩm thủ công và các tour trải nghiệm.

Tuy nhiên, để những lễ hội thực sự trở thành sản phẩm du lịch có sức sống lâu dài, Hà Nội cần tính đến khả năng duy trì và khai thác giá trị sau khi sự kiện kết thúc. Những không gian sáng tạo cần có hoạt động thường xuyên; các tour di sản cần được xây dựng bài bản; sản phẩm làng nghề cần có thêm kênh tiếp cận khách hàng. Sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và những người làm sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng để hình thành hệ sinh thái văn hóa bền vững.

Một thành phố sáng tạo không chỉ được nhận diện qua những lễ hội lớn hay các công trình nghệ thuật mới, mà còn qua cách thành phố nuôi dưỡng đời sống sáng tạo trong cộng đồng, gìn giữ di sản và tạo điều kiện để những giá trị văn hóa tiếp tục được phát huy.

Với Hà Nội, mỗi lễ hội, mỗi không gian nghệ thuật và mỗi câu chuyện di sản được đánh thức đều có thể trở thành một lời mời gọi du khách. Khi những điểm hẹn văn hóa được kết nối thành sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, Thủ đô không chỉ hấp dẫn bởi những gì đã có, mà còn bởi những điều mới mẻ đang được sáng tạo mỗi ngày. Đó cũng chính là nền tảng để Hà Nội xây dựng thương hiệu thành phố sáng tạo, một điểm đến văn hóa có bản sắc và sức cạnh tranh trong khu vực.