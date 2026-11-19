Đánh thức di sản từ một không gian ký ức

Tại địa chỉ 50 Đào Duy Từ, nơi Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình “Đánh thức di sản – Kết nối bằng sáng tạo”, câu chuyện về nghệ thuật Tuồng được đặt trong một không gian giàu dấu ấn lịch sử. Khu vực này từng gắn với Sán Nhiên Đài – một rạp hát có hoạt động biểu diễn từ đầu thế kỷ XX, trong đó có các loại hình sân khấu truyền thống. Sự trở lại của câu chuyện Tuồng tại đây vì thế gợi nhắc mối liên hệ giữa nghệ thuật sân khấu và ký ức văn hóa Hà Nội.

Không gian chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ.

Với chủ đề “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?”, chương trình giới thiệu lịch sử, ngôn ngữ biểu đạt, âm nhạc, phục trang và nghệ thuật hóa trang. Đáng chú ý, công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin qua tư liệu trưng bày mà còn có cơ hội giao lưu, đặt câu hỏi và trải nghiệm.

Các nghệ sĩ Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn trích đoạn Tuồng, đưa ngôn ngữ sân khấu truyền thống đến gần người xem. Chuỗi chuyên đề “Tự tin Chạm Tuồng” tiếp tục mở rộng trải nghiệm với những nội dung về tư duy sân khấu, âm nhạc, mặt nạ, con đường trở thành nghệ sĩ Tuồng và việc đưa di sản vào đời sống đương đại.

Cách tổ chức này cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: Muốn công chúng quan tâm đến di sản, trước hết cần tạo cơ hội để họ trực tiếp tiếp xúc và khám phá. Tuồng cần được nhìn thấy, lắng nghe, giải thích và trải nghiệm. Khi những lớp nghĩa phía sau động tác, âm thanh, màu sắc được mở ra, khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống với người xem hôm nay sẽ dần được thu hẹp.

Nghệ sĩ Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn trích đoạn Tuồng tại chương trình.

Hóa trang Tuồng với những đường nét, màu sắc mang tính ước lệ, góp phần khắc họa tính cách và thân phận nhân vật.

Hiểu giá trị cũ để tìm con đường mới

Một trong những thách thức khi giới thiệu Tuồng với công chúng hiện nay là sự khác biệt về ngôn ngữ nghệ thuật. Người xem có thể ấn tượng với trang phục rực rỡ, gương mặt hóa trang đặc sắc hay những động tác biểu diễn giàu tính ước lệ, nhưng để hiểu chiều sâu của loại hình này cần có sự dẫn dắt.

Theo NSND Tiến Thọ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người có nhiều năm gắn bó với sân khấu truyền thống, việc tìm hiểu Tuồng cần bắt đầu từ lịch sử hình thành và bản chất nghệ thuật. Tuồng Việt Nam có hệ thống biểu đạt, thẩm mỹ và đặc trưng riêng, không nên chỉ được nhìn nhận qua những nét tương đồng bề ngoài với sân khấu của các quốc gia khác. Ngay trong nghệ thuật Tuồng Việt Nam, Tuồng Bắc và Tuồng Nam cũng có những sắc thái riêng trên nền tảng chung.

Giá trị của Tuồng nằm trong hệ thống ngôn ngữ sân khấu được tích lũy qua nhiều thế hệ. Động tác, ánh mắt, dáng đi, cách sử dụng đạo cụ, âm nhạc và lời ca đều tuân theo những quy ước nghệ thuật nhất định. Một cử chỉ có thể thể hiện tính cách nhân vật; một động tác cách điệu có thể thay thế cho cả một hành động trong đời sống. Sự ước lệ ấy đòi hỏi người nghệ sĩ phải khổ luyện và làm chủ nhiều kỹ năng biểu diễn.

NSND Tiến Thọ chia sẻ về lịch sử, giá trị nghệ thuật và những đặc trưng của sân khấu Tuồng Việt Nam.

Bởi vậy, để khán giả hôm nay thưởng thức Tuồng, việc giới thiệu trích đoạn cần đi cùng thông tin về tích truyện, nhân vật và hoàn cảnh sân khấu. Khi hiểu câu chuyện, người xem mới có thể cảm nhận sâu hơn những lớp diễn và quy ước nghệ thuật vốn không dễ tiếp nhận ngay từ lần đầu.

Đây cũng là vấn đề cốt lõi của công tác bảo tồn. Lưu giữ trang phục, mặt nạ, nhạc cụ hay tư liệu sân khấu là cần thiết, nhưng những hiện vật ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong mối liên hệ với nghệ thuật biểu diễn. Tuồng trước hết là một di sản sống, được tạo nên bởi con người, kỹ năng nghề nghiệp và sự tương tác giữa sân khấu với khán giả.

Ở góc nhìn sáng tạo đương đại, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu di sản học Nguyễn Xuân Sơn (Sơn X) cho rằng người làm sáng tạo cần hiểu văn hóa của chính mình để tạo nên những tác phẩm có bản sắc. Di sản có thể trở thành nguồn chất liệu cho hội họa, thiết kế, nhiếp ảnh, điện ảnh hay thời trang nhưng điều quan trọng là phải hiểu nền tảng văn hóa trước khi khai thác.

Theo anh, thế hệ trẻ có nhiều điều kiện để chủ động tìm kiếm tư liệu, đặt câu hỏi và bổ sung những góc nhìn mới về di sản. Việc tiếp cận các kho lưu trữ trong nước và quốc tế cũng có thể mở ra những hướng nghiên cứu mà trước đây chưa có nhiều điều kiện thực hiện.

Như vậy, sáng tạo trên nền tảng di sản không đồng nghĩa với việc thay đổi Tuồng để chạy theo thị hiếu. Đó là quá trình khám phá những giá trị vốn có, từ đó tìm ra cách diễn giải phù hợp với đời sống hôm nay.

Người trẻ và sự tiếp nối di sản

Một tín hiệu tích cực từ chương trình là sự quan tâm của người trẻ đối với nghệ thuật truyền thống. Họ có thể bắt đầu từ một chiếc mặt nạ, bộ trang phục, cách hóa trang hay một trích đoạn biểu diễn. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại là điểm khởi đầu cho hành trình tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và nghệ thuật Tuồng.

Họa sĩ Mạnh Đức, người có sự gắn bó với Tuồng từ ký ức gia đình khi cha từng là diễn viên sân khấu truyền thống, đặc biệt quan tâm đến sự hào hứng của thế hệ trẻ tại chương trình. Với ông, điều đáng mừng là người trẻ không chỉ đến xem mà còn tập trung lắng nghe, chủ động tìm hiểu. Ông mong muốn họ có thêm cơ hội tham gia vào quá trình nghiên cứu, tư duy và sáng tạo từ chất liệu truyền thống.

Đây là một gợi ý quan trọng. Nếu người trẻ chỉ được mời đến xem và nghe giới thiệu, sự quan tâm có thể dừng lại ở một trải nghiệm nhất thời. Nhưng khi được tham gia vào quá trình khám phá, đối thoại và sáng tạo, họ sẽ có cơ hội hình thành mối liên hệ sâu sắc hơn với di sản.

Tuồng có thể gợi cảm hứng cho một bộ sưu tập thời trang, tác phẩm đồ họa, bộ ảnh nghệ thuật hay dự án sân khấu thể nghiệm. Những cách tiếp cận ấy không thay thế nghệ thuật biểu diễn truyền thống, nhưng có thể mở rộng không gian hiện diện của di sản, giúp công chúng nhận ra rằng những giá trị cũ vẫn có khả năng đối thoại với đời sống mới.

Họa sĩ Mạnh Đức chia sẻ góc nhìn về sự tiếp nối di sản và vai trò của thế hệ trẻ trong việc khám phá nghệ thuật Tuồng.

Sự tiếp nối vì thế không chỉ được đo bằng số lượng nghệ sĩ trẻ theo nghề. Có người trở thành nghệ sĩ, có người nghiên cứu, có người sáng tạo trên chất liệu truyền thống, cũng có người đơn giản là khán giả yêu thích và chủ động tìm đến sân khấu. Mỗi hình thức gắn bó đều góp phần tạo nên môi trường tồn tại cho di sản.

Tuy nhiên, những hoạt động triển lãm, giao lưu và trải nghiệm mới chỉ là một phần của hành trình. Muốn Tuồng tiếp tục sống trong đời sống xã hội, cần quan tâm đến môi trường biểu diễn thường xuyên, công tác đào tạo và truyền nghề, điều kiện hoạt động của các đơn vị nghệ thuật cũng như đời sống của nghệ sĩ. Một di sản sân khấu không thể phát triển nếu thiếu người thực hành và những không gian để thực hành.

Bảo tồn vì thế không nên dừng lại ở việc lưu giữ ký ức vàng son hay tổ chức những sự kiện mang tính thời điểm. Điều cần thiết là tạo ra sự kết nối bền vững giữa nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, người sáng tạo và công chúng. Người trẻ cần được tiếp cận di sản bằng tri thức chính xác, được khuyến khích đặt câu hỏi và có cơ hội tham gia vào quá trình sáng tạo.

Hành trình đánh thức Tuồng, xét đến cùng, không phải đưa quá khứ trở lại nguyên vẹn trong hiện tại. Đó là quá trình giúp những giá trị từng làm nên bản sắc của sân khấu truyền thống tiếp tục được nhận diện, đối thoại và phát triển trong bối cảnh mới.

Nghệ thuật Tuồng – loại hình sân khấu truyền thống kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ của dân tộc. (Ảnh: Thư Vũ)

Từ không gian 50 Đào Duy Từ, câu chuyện Tuồng được mở ra bằng lịch sử, nghệ thuật và những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ. Điều đáng quý không chỉ là người trẻ có thêm cơ hội tiếp xúc với một loại hình sân khấu lâu đời, mà còn là việc họ được khuyến khích tự tin bước vào thế giới ấy bằng sự tò mò, hiểu biết và khả năng sáng tạo.

Di sản chỉ thực sự có tương lai khi có người muốn tiếp nhận và tiếp tục làm cho nó hiện diện. Với Tuồng, hành trình ấy có thể bắt đầu từ một ánh nhìn trước gương mặt hóa trang, một câu hỏi về tích truyện hay một lần lắng nghe tiếng trống sân khấu. Từ những điểm chạm nhỏ ấy, tình yêu di sản có thể được nuôi dưỡng, để vàng son không chỉ còn là ký ức mà trở thành nguồn lực văn hóa cho hôm nay và mai sau.