Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

Nhà hát Hoa Phượng, một trong những thiết chế văn hóa mới của Hải Phòng với hơn 1.500 chỗ ngồi, liên tiếp đón khán giả đến với các chương trình giao hưởng, hòa nhạc và nghệ thuật quy mô lớn. Cùng với Nhà hát thành phố, phố đi bộ, các sân khấu ngoài trời và không gian nghệ thuật cộng đồng, ngày càng nhiều chương trình biểu diễn đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, âm nhạc của Hải Phòng. Thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”, tiến tới đưa âm nhạc trở thành một nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo Đại tá, NSND Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đời sống âm nhạc ngày càng sôi động của Hải Phòng hôm nay được tiếp nối từ nền tảng văn hóa, nghệ thuật được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

“Hải Phòng là nơi sinh ra rất nhiều nhạc sĩ tài năng, những nhạc sĩ nổi tiếng. Những nhóm đồng vọng, những nhóm tân nhạc đầu tiên cũng ở Hải Phòng. Con người Hải Phòng rất nhiệt huyết, đam mê với dòng chảy âm nhạc. Khán giả Hải Phòng cũng rất nhiệt huyết và cháy hết mình trong các liveshow. Chính vì thế, Hải Phòng có rất nhiều tiêu chí để có thể trở thành một trung tâm âm nhạc”, NSND Hà Thủy chia sẻ.

Nhà hát Hoa Phượng Hải Phòng liên tiếp sáng đèn, với những chương trình giao hưởng, hòa nhạc và nghệ thuật quy mô lớn.

Những lợi thế về truyền thống, con người, công chúng cùng hệ thống thiết chế văn hóa đang được đầu tư là nền tảng để Hải Phòng phát triển “Thành phố âm nhạc”. Hải Phòng cũng đang hoàn thiện Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, hướng tới hình thành một hệ sinh thái âm nhạc gắn với giáo dục, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và đời sống cộng đồng, qua đó hình thành sức mạnh mềm cho đô thị.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, “Thành phố âm nhạc” không đơn thuần là một danh hiệu hay thương hiệu, mà mở ra một hướng phát triển dựa trên nguồn lực văn hóa, sáng tạo của Hải Phòng. Ở tầm nhìn xa hơn, Hải Phòng cũng cần những sản phẩm và sự kiện lớn, quy tụ các nghệ sĩ, nhà sản xuất trong và ngoài nước, đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào mạng lưới sáng tạo âm nhạc toàn cầu.

“Chúng ta phát triển thành phố âm nhạc ấy, đó cũng là lúc mà chúng ta hình thành nên một hệ sinh thái âm nhạc cho Hải Phòng cũng như là hệ sinh thái âm nhạc cho cả nước từ Hải Phòng. Ở đó, chúng ta tạo các điều kiện về thể chế chính sách cho âm nhạc, tạo điều kiện cho phát triển nguồn nhân lực cho âm nhạc, tạo điều kiện cho phát triển hạ tầng cho âm nhạc từ chính cái mảnh đất này”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

Quảng trường Nhà hát Thành phố Hải Phòng - "điểm hẹn" nghệ thuật quen thuộc của nhân dân Thành phố.

Trong hệ sinh thái của “Thành phố âm nhạc”, những nhà hát hiện đại, concert hay festival lớn là cần thiết để tạo điểm nhấn và thu hút công chúng, nhưng sức sống của “Thành phố âm nhạc” còn nằm ở khả năng đưa âm nhạc hiện diện thường xuyên trong đời sống. Đó có thể là những sân khấu vừa và nhỏ, âm nhạc tại phố đi bộ, quảng trường, trường học, khu công nghiệp, điểm du lịch hay các không gian cộng đồng, nơi người dân không chỉ đến xem mà có thể tham gia và sáng tạo nghệ thuật.

Nghệ sĩ Hoàng Nguyên, nguyên Phó Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân cho rằng, Hải Phòng có các trung tâm du lịch lớn như Cát Bà, Đồ Sơn; Có hệ thống di sản, nhà hát, phố đi bộ, quảng trường cùng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại. Vấn đề là kết nối những nguồn lực ấy thành các sản phẩm cụ thể, để âm nhạc trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của du khách.

“Thành phố âm nhạc thì về đó ta thưởng thức cái gì, thưởng thức ở chỗ nào? Phải có một cái gì mang tính chất tổng thể để thông báo, quảng cáo, tiếp thị lên để mọi người biết được: về Hải Phòng ngày này, giờ này sẽ xem cái gì, ở chỗ nào, người ta sẽ lên được một tour du lịch. Hải Phòng trở thành ‘thành phố âm nhạc’ thì du lịch và âm nhạc phải gắn được với nhau”, nghệ sĩ Hoàng Nguyên gợi ý.

Các chương trình âm nhạc, dù tại Quảng trường Nhà hát thành phố hay phố đi bộ Hải Phòng luôn thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Đưa âm nhạc vào đời sống và kết nối với du lịch, sâu hơn nữa là chuyển những giá trị văn hóa, sáng tạo thành sản phẩm có khả năng tạo việc làm, doanh thu và đóng góp cho kinh tế đô thị. Đây cũng là điểm chung giữa mục tiêu xây dựng “Thành phố âm nhạc” với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Hải Phòng.

Theo NSND Trần Nhượng, trong một đô thị hiện đại, âm nhạc cần được nhìn nhận không chỉ ở giá trị nghệ thuật mà còn như một “tài nguyên mềm của tương lai”. Để khai thác nguồn lực này, Hải Phòng cần đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, không gian sáng tạo, đào tạo tài năng đến những sự kiện mang thương hiệu riêng; đồng thời có cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất, tổ chức sự kiện và phát triển các sản phẩm âm nhạc.

“Chúng ta đang bước vào một thời đại mà sức mạnh không chỉ nằm ở thép, bê tông và container. Sức mạnh mới của đô thị nằm ở công nghiệp sáng tạo, kinh tế văn hóa và bản sắc. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, âm nhạc là ngành công nghiệp hàng tỷ đô. Âm nhạc tạo việc làm, âm nhạc kích hoạt du lịch đêm, âm nhạc nuôi dưỡng sáng tạo trẻ. Nếu được đầu tư bài bản, Hải Phòng hoàn toàn có thể hình thành một hệ sinh thái kinh tế âm nhạc”, NSND Trần Nhượng nêu ý kiến.

Từ một vùng đất giàu truyền thống âm nhạc, Hải Phòng đang hướng tới biến những giá trị văn hóa, sáng tạo thành nguồn lực phát triển mới. “Thành phố âm nhạc” không chỉ là một mục tiêu về văn hóa, mà còn là bước đi để Hải Phòng mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai.