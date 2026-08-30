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Hòa nhạc “Những miền âm thanh” hướng tới “Thành phố Âm nhạc” Hải Phòng

Chủ Nhật, 10:29, 30/08/2026
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VOV.VN - Hòa nhạc “Những miền âm thanh - Realms of Sound” mở đầu chuỗi hoạt động hợp tác giữa Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và UBND TP Hải Phòng. Đây là một trong những chương trình nghệ thuật đặc sắc trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9.

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Hòa nhạc “Những miền âm thanh” được Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và UBND TP Hải Phòng tổ chức tại Nhà hát Hoa Phượng.

“Những miền âm thanh” đa dạng về không gian văn hóa 

Tối 29/8/2026, hòa nhạc “Những miền âm thanh” đã được Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và UBND TP Hải Phòng tổ chức thành công tại Nhà hát Hoa Phượng trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Năm nghệ sĩ Việt Nam từng giành nhiều giải thưởng quốc tế biểu diễn trong chương trình gồm Đỗ Hiền An, Ngô Phương Vi, Nguyễn Việt Trung, Hoàng Mạnh Lâm và Trần Khánh Quang. Từ ký ức dân gian Slav, cảnh sắc mùa hè bên mặt nước, nhịp sống đô thị Mỹ đến những điệu múa Ba Lan hay tiếng chuông từ phương xa và sắc màu của sân khấu nhạc kịch, các tiết mục biểu diễn đã mang đến những miền âm thanh đa dạng về không gian văn hóa và trạng thái cảm xúc.

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Nghệ sĩ piano Đỗ Hiền An biểu diễn tại Hòa nhạc “Những miền âm thanh - Realms of Sound”.
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Lãnh đạo TP Hải Phòng và Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tặng hoa các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Phát biểu tại buổi hòa nhạc, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam khẳng định: “‘Những miền âm thanh’ không chỉ là một đêm hòa nhạc đơn thuần, mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa Hội Nhạc cổ điển Việt Nam với UBND TP Hải Phòng trong hành trình xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc, một trong những định hướng phát triển thể hiện tầm nhìn và ý chí quyết tâm của lãnh đạo từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Đồng thời cũng góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã đề ra. Đặc biệt là mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Làm sao để mỗi học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều biết một loại nhạc cụ”.

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Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Thân, âm nhạc cổ điển là một di sản văn hóa của nhân loại, đồng thời cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp và nuôi dưỡng những giá trị thẩm mỹ, hình thành nguồn nhân lực sáng tạo cho xã hội. Với truyền thống văn hóa, khát vọng phát triển và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố, Hải Phòng hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến có bản sắc về văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng trong khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.

Năm 2026, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam ghi dấu ấn hoạt động với nhiều dự án âm nhạc có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc như: Hòa nhạc chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Hòa nhạc kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan; cùng nhiều chương trình hòa nhạc có ý nghĩa và sức lan tỏa không chỉ ở trong mà hiện đã có nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đang có mong muốn thiết lập quan hệ với Hội Nhạc cổ điển Việt Nam.

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Năm nghệ sĩ nổi tiếng Đỗ Hiền An, Ngô Phương Vi, Nguyễn Việt Trung, Hoàng Mạnh Lâm và Trần Khánh Quang biểu diễn trong chương trình.

Hòa nhạc “Những miền âm thanh - Realms of Sound” thành công là bước khởi đầu tốt đẹp để Hải Phòng không chỉ là thành phố của cảng biển và công nghiệp, mà còn được biết đến là một thành phố của âm nhạc, sáng tạo và hội nhập. Ông Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng các festival âm nhạc, lễ hội âm nhạc và những sự kiện nghệ thuật quy mô, góp phần tạo nên những sản phẩm văn hóa đặc sắc, thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và nâng cao vị thế của Hải Phòng trên bản đồ văn hóa trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục đồng hành đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên âm nhạc, đưa những phương pháp giáo dục âm nhạc tiên tiến đến với nhà trường và cộng đồng.

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Hòa nhạc “Những miền âm thanh” tại Hải Phòng dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Hòa nhạc “Những miền âm thanh" là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc tại Hải Phòng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9. Sự kiện quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng, khởi động chuỗi hoạt động hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành "Thành phố Âm nhạc".

Nguyễn Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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