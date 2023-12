Hàng loạt chương trình nghệ thuật hấp dẫn đón năm mới 2024 tại các tỉnh, thành

Hà Nội

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động "Chợ phiên - Chào năm mới 2024" diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30,31/12/2023 đến ngày 1/1/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giới thiệu tới du khách những nét văn hóa đầu Xuân mới qua văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, phong tục tập quán của các dân tộc. Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc.

Trong dịp chào đón năm mới 2024, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đêm biểu diễn phục vụ nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ có một đêm diễn tại trung tâm huyện Ba Vì vào tối ngày 28/12. Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm quận Nam Từ Liêm vào tối ngày 29/12 và tại trung tâm huyện Thạch Thất vào tối 30/12. Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ tổ chức đêm diễn dự kiến diễn ra vào tối 29/12 tại trung tâm quận Tây Hồ. Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn buổi thứ nhất tại trung tâm huyện Phú Xuyên vào tối 28/12 và buổi thứ hai tại trung tâm huyện Mỹ Đức vào tối 30/12...

Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn vào tối 30/12 tại trung tâm huyện Sóc Sơn. Nhà hát Múa Rối Thăng Long với 2 đêm diễn: Tối 28/12 tại trung tâm quận Hà Đông và tối 30/12 tại sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trung tâm Văn hóa TP sẽ tổ chức đêm diễn dự kiến diễn ra tại trung tâm huyện Thanh Trí vào tối 31/12. Các chương trình biểu diễn được các đơn vị nghệ thuật dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc, kịch đặc sắc đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo Nhân dân Thủ đô trong dịp chào đón năm mới 2024.

Chương trình Đếm ngược “Chào năm mới 2024” diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng, thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, diễn ra từ 19 giờ ngày 31/12/2023 đến 1 giờ ngày 1/1/2024. Các hoạt động bao gồm: Biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật phù hợp với phong cách và nhu cầu của giới trẻ trong và ngoài nước; đếm ngược đón Giao thừa 1/1/2024. Cũng trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm hoạt động trong 4 ngày từ 29/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024, kéo dài thêm 1 ngày so với lịch hoạt động trước đó.

Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào đón chào năm mới phục vụ nhu cầu của người dân và du khách khi tới Thành phố tham quan, du lịch. Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024, với 2 địa điểm bắn: Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11. Chương trình countdown (đếm ngược thời gian) đón chào năm mới 2024 sẽ diễn ra tối 31/12, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.

Trong 3 ngày từ 29-31/12 tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) diễn ra Lễ hội Đặc sản bản địa - Làng nghề truyền thống, với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp, đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2024 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá. Ngoài ra, TP cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp lần lượt trong 2 đêm, ngày 31/12/2023 và ngày 1/1/2024.

Ngoài ra, nhiều hoạt động thể thao cũng được tổ chức như: Giải Marathon TP Hồ Chí Minh lần thứ X năm 2024; Giải đua xe đạp phong trào đón năm mới 2024; Liên hoan Võ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2023… Các chương trình này cũng hứa hẹn thu hút sự tham gia của đông đảo của các vận động viên, người dân và du khách.

Quảng Bình

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, chào đón năm mới 2024, Quảng Bình sẽ tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, ấn tượng để quảng bá và lôi cuốn du khách đến với “Vương quốc hang động”. Theo đó, tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch sẽ diễn ra 3 hoạt động chính, trong đó có Chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2024 (đêm 31/12) nhằm truyền tải thông điệp Quảng Bình điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt.

Bên cạnh đó, Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, văn nghệ đường phố chào mừng năm mới 2024 (31/12) sẽ góp phần tạo sân chơi cho khách du lịch hòa mình vào các hoạt động giải trí ban đêm; gia tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế trong dịp Tết Dương lịch tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngoài ra còn có hội thi và trình diễn ẩm thực du lịch ngày 31/12 với sự tham gia của các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch trên địa bàn.

Hàng loạt chương trình nghệ thuật hấp dẫn chào năm mới 2024 tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Thừa Thiên Huế

Tại Thừa Thiên Huế, chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới 2024 sẽ được tổ chức tại ngã 6 đường Hùng Vương, TP. Huế vào tối 31/12. Chương trình được tổ chức dưới hình thức “Đại nhạc hội kết hợp EDM chào đón năm mới” với thiết kế sân khấu ấn tượng, hoành tráng mang đậm dấu ấn văn hóa Huế kết hợp với phong cách hiện đại.

Phần mở đầu với tiết mục mở màn “Sắc màu Festival Huế – Thành phố Festival”, tập trung giới thiệu các hoạt động trải nghiệm lễ hội, giúp khán giả nhìn lại hành trình và kết quả tổ chức lễ hội Festival Huế 2023. Phần tiếp theo, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 sẽ đưa khán giả trải nghiệm đón Carnival Tết thông qua đại tiệc âm nhạc - bao lì xì đỏ may mắn và pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Thông qua việc tổ chức Chương trình nghệ thuật Countdown – chào năm mới 2024, TP. Huế tiếp tục thực hiện mục tiêu tổ chức thành công một lễ hội quy mô, hiệu quả, xứng tầm là một chương trình nghệ thuật tổng hợp khép lại chuỗi sự kiện lễ hội Festival Huế của năm cũ và chào đón lễ hội Festival Huế của năm mới, hướng đến việc tiếp tục phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, dịp Tết Dương lịch diễn ra một số hoạt động đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới 2024 từ 19h ngày 31/12 tại khu vực khán đài pháo hoa Đà Nẵng (vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà); Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Chào mừng năm mới 2024" tối 1/1/2024 tại đường Bạch Đằng (giao đường Bình Minh 6, quận Hải Châu) do Nhà hát Trưng Vương tổ chức.

Quảng Nam

TP Hội An, Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới để du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn chào năm mới 2024 hứa hẹn đem đến người dân và du khách những trải nghiệm thú vị trong ngày đầu năm mới

Cụ thể, hoạt động “Hội An chào năm mới 2024” diễn ra từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024 với chuỗi hoạt động hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm như: Lễ công bố “Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023”; Dạ hội “Hội An chào năm mới 2024”; Chương trình biểu diễn, giao lưu dân vũ; Hội An Youth – Countdown Party 2024; Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng với chủ đề “Món ngon xứ Quảng”; Lễ dâng trà mừng năm mới 2024; đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An – thành phố di sản, sáng tạo năm 2024.