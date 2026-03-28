中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng nghìn bông hoa loa kèn “đánh thức” không gian Nhà Bát Giác, Hà Nội

Thứ Bảy, 14:34, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước giờ G Live Concert “Hà Nội bình yên”, không gian Nhà Bát Giác trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm được hoàn thiện với điểm nhấn hàng nghìn bông hoa loa kèn – loài hoa đặc trưng của Hà Nội mỗi độ tháng Tư.

Trước thềm Live Concert “Hà Nội bình yên” – chương trình nghệ thuật diễn ra vào chiều 28/3 tại không gian Nhà Bát Giác - phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện. Bên cạnh sân khấu, âm thanh, ánh sáng, một trong những điểm nhấn giàu tính thẩm mỹ và cảm xúc của chương trình chính là không gian trang trí với hàng nghìn bông hoa loa kèn – loài hoa đặc trưng của Hà Nội mỗi độ tháng Tư về.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Live Concert “Hà Nội bình yên” được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành cầu nối đưa khán giả trở về với những giá trị tinh thần sâu lắng, gợi nhắc ký ức và nuôi dưỡng sự an yên trong tâm hồn. Trên tinh thần ấy, việc lựa chọn hoa loa kèn làm điểm nhấn trang trí không chỉ mang ý nghĩa thị giác mà còn góp phần định hình không gian văn hóa – nơi Nhà Bát Giác lịch sử được tôn vinh một cách tinh tế. 

Tại khu vực Nhà Bát Giác (phố Lê Thạch, Hà Nội), từ sáng sớm ngày 28/3, lực lượng chuẩn bị gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng đội ngũ hậu cần đã có mặt để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Hàng nghìn bông hoa loa kèn được vận chuyển, sắp đặt tỉ mỉ quanh sân khấu, tạo nên một không gian nhẹ nhàng, tinh khiết giữa những ngày Hà Nội chuyển mùa đầy thao thức.

Trong dòng người qua lại nơi phố đi bộ, không ít người dân và du khách đã dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của không gian sân khấu đang dần “thành hình”. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa hoa loa kèn – loài hoa gắn liền với ký ức Hà Nội vào trang trí đã tạo nên một cảm giác thân thuộc, gần gũi, như chính thông điệp “Hà Nội bình yên” mà chương trình gửi gắm.

Với quy mô mở, miễn phí cho công chúng, Live Concert không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là nỗ lực của thành phố trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống người dân. Trong đó, không gian biểu diễn được chăm chút từ những chi tiết nhỏ như hoa loa kèn chính là yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn, nơi khán giả không chỉ “nghe” mà còn cảm nhận Hà Nội bằng nhiều giác quan.

Khi ánh chiều buông xuống bên hồ Hoàn Kiếm, giữa không gian ngập tràn hương sắc loa kèn, Live Concert “Hà Nội bình yên” hứa hẹn sẽ mở ra một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc – nơi mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh đều góp phần khắc họa một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng và đầy nhân văn.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an Thành phố phối hợp tổ chức Live Concert “Hà Nội bình yên”. Chương trình sẽ diễn ra chiều nay vào lúc 17h30 (thứ Bảy) ngày 28/3/2026 tại Nhà Bát Giác, phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm) với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc dành cho người dân và du khách.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc