Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về Khu di tích Ao Bà Om tham gia các hoạt động lễ hội. Khắp khu di tích, không khí vui tươi, náo nhiệt lan tỏa từ những tiết mục múa Sa dăm, múa chằn - khỉ đến âm thanh rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm. Các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đẩy gậy, đập nồi đất, kéo co... cũng thu hút đông đảo người tham gia và cổ vũ.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian thu hút nhiều người dân tham gia

Không chỉ đến tham quan, thưởng thức các hoạt động văn hóa, nhiều du khách còn trực tiếp hòa mình vào không khí ngày hội.

Bà Lê Thị Thanh Nga, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên đến Vĩnh Long đúng dịp Ok Om Bok, chia sẻ: “Tôi đã nghe lễ hội Ok Om Bok lâu lắm rồi mà tôi không có dịp đi xuống, năm nay mới có dịp. Tôi thấy ở đây tổ chức rất nhiều hoạt động, chùa chiền rất đẹp, trang trí thì hoành tráng lắm. Quá đẹp, di tích Ao Bà Om quá đẹp, hồi nhỏ đã nghe rồi nhưng nay mới có dịp đến”.

Phần thi đẩy gậy nữ

Với đồng bào Khmer, lễ hội không chỉ là dịp vui chơi, gặp gỡ mà còn là cơ hội gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Anh Thạch Sa Mết, đến từ xã Tiểu Cần, nhận xét: “Ok Om Bok năm nay tưng bừng hơn mọi năm; tổ chức nhiều trò chơi, văn hóa, văn nghệ rất phong phú. Đặc biệt rất đông đảo đội múa Sadăm, đội múa chằn khỉ và nhạc ngũ âm vang lên khắp nơi… Cứ mỗi năm mỗi vui hơn trước”.

Các nông sản phẩm vật cúng trăng

Không chỉ đến tham quan, thưởng thức các chương trình văn hóa, nhiều người còn chủ động đăng ký tham gia các trò chơi dân gian. Chị Kim Thị Trang, đến từ xã Châu Thành, cho biết: “Tôi chỉ định đến đây để xem lễ hội thôi, nhưng khi đến thấy có tổ chức trò chơi dân gian thấy vui quá, nên tham gia đập nồi đất. Tôi nghĩ một năm mới có một lần nên tham gia để góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống”.

Múa chằn - khỉ đặc trưng lễ hội truyền thống Khmer

Theo Ban tổ chức, đến chiều 24/11, ước tính có hơn 20.000 lượt người tham gia lễ hội, chủ yếu đến từ các địa phương trong tỉnh, cùng du khách ở các tỉnh lân cận và Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay có nhiều hoạt động như hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, trình diễn trang phục truyền thống Khmer, liên hoan nhạc cụ ngũ âm, triển lãm văn hóa và các hoạt động thể thao. Điểm nhấn là Đêm Lễ hội Ok Om Bok với các nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer, diễn ra tối nay tại Khu di tích Ao Bà Om.

Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Lễ hội Ok Om Bok không chỉ là dịp giúp cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, các địa phương liên kết, kết nối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Vĩnh Long đến với du khách trong nước và quốc tế”.

Múa trống Sa Dăm phục vụ lễ hội

Lễ hội Ok Om Bok là một trong ba lễ lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ, bên cạnh Tết Chôl Chnăm Thmây và lễ cúng ông bà Sen Đôn Ta. Đây là dịp đồng bào Khmer tạ ơn Thần Mặt Trăng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Năm 2014, lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ những hoạt động văn hóa, văn nghệ đến các trò chơi dân gian sôi nổi, lễ hội Ok Om Bok năm 2026 đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi tại Ao Bà Om. Qua đó, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc và quảng bá hình ảnh vùng đất Vĩnh Long đến với du khách gần xa.