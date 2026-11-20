Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ là địa bàn có đồng bào Khmer sinh sống, chiếm khoảng 5,6% dân số toàn phường. Đời sống văn hóa, tín ngưỡng của bà con gắn bó mật thiết với các lễ hội truyền thống như Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Đôlta và Lễ hội Óoc Om Bóc. Năm nay, Lễ hội Óoc Om Bóc diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phường tiếp tục phối hợp với các chùa chuẩn bị chu đáo các hoạt động, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa và tăng sức lan tỏa của lễ hội.

Ông Nguyễn Minh Quang, Trưởng phòng Văn hóa, xã hội phường Ô Môn cho biết, địa phương xác định bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Óoc Om Bóc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Cần Thơ.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, phường đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; phối hợp với các chùa, chư tăng, người có uy tín và các đoàn thể vận động các gia đình quan tâm giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó đưa các hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Khmer vào sinh hoạt tại khu vực dân cư và trường học, trong đó có Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn. Mục tiêu là giúp thế hệ trẻ và người dân thuộc các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa hiểu hơn về phong tục, tập quán, từ đó tăng cường sự tôn trọng, chia sẻ và gắn bó trong cộng đồng.

“Phát huy vai trò của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và người có uy tín trong cộng đồng. Phường thường xuyên phối hợp với chức sắc, chức việc, người có uy tín vận động bà con cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn của phường”, ông Nguyễn Minh Quang cho biết.

Các em học sinh tìm hiểu, trải nghiệm phong tục tập quán.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Cần Thơ, công tác giáo dục văn hóa truyền thống được triển khai thông qua các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và những dịp lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer như Chôl Chnăm Thmây, Sene Dolta và Óoc Om Bóc. Đồng thời vào giờ ra chơi, học sinh được tham gia múa dân vũ, trong đó có điệu múa Rom Vong; cùng với đó luyện tập các điệu múa truyền thống và nghệ thuật đánh trống Chhay-dăm. Qua đó, các em có thêm điều kiện thực hành, trải nghiệm và duy trì những loại hình nghệ thuật truyền thống ngay trong môi trường học đường.

Cô Đào Mai Phương Thảo, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Cần Thơ cho biết, lễ hội Óoc Om Bóc có nhiều hoạt động như lễ cúng Trăng, trình diễn cốm dẹp và biểu diễn những điệu múa truyền thống. Đây là dịp để các em học sinh tìm hiểu, trải nghiệm phong tục tập quán, góp phần bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Cô Đào Mai Phương Thảo, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Cần Thơ.

Theo cô Đào Mai Phương Thảo, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống trong trường học góp phần giúp học sinh hiểu hơn về cội nguồn, phong tục, tập quán, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Đồng thời việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để chia sẻ hình ảnh lễ hội, nghệ thuật truyền thống cũng là cách đưa những giá trị văn hóa Khmer đến gần hơn với cộng đồng, bạn bè trong nước và quốc tế.

“Khi mà các hình ảnh về phong tục, tập quán cũng như các lễ hội của trường được đưa lên mạng xã hội, và đặc biệt là trường có một trang mạng là “Em yêu văn hóa Khmer”, cũng như trang Facebook thì luôn cập nhật các hình ảnh hoạt động trong năm cũng như các lễ hội, các em like và chia sẻ, hưởng ứng rất nhiều. Qua các hoạt động đó, tôi cũng mong muốn là các em sẽ tự tin hơn nữa để thể hiện những bản sắc văn hóa của dân tộc mình, nhằm duy trì và gìn giữ những phong tục, tập quán cũng như bản sắc văn hóa dân tộc của mình cho thế hệ mai sau”, cô Đào Mai Phương Thảo cho hay.

Đại đức Danh Hên, Chùa Sanvor Pôthinhen ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Lễ hội Óoc Om Bóc là một trong những lễ hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer. Dù công việc và cuộc sống có bận rộn, người dân vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động lễ hội, cùng nhà chùa thực hiện những nghi thức truyền thống. Đại đức Danh Hên, Chùa Sanvor Pôthinhen ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, công tác tuyên truyền, vận động phật tử, nhất là thế hệ trẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc luôn được chú trọng. Nhà chùa thường xuyên tổ chức các hoạt động để giới trẻ tìm hiểu phong tục, tập quán, những giá trị văn hóa do ông bà, tổ tiên truyền lại. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ.

Trong lễ hội Óoc Om Bóc, Chùa Sanvor Pôthinhen còn tổ chức các hoạt động như đua ghe Ngo, lễ cúng Trăng cùng những hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Đại đức Danh Hên cho biết, thông qua các hoạt động nhằm gìn giữ phong tục, tập quán, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Cần Thơ, công tác giáo dục văn hóa truyền thống được triển khai.

“Đối với đồng bào Khmer thì lễ Óoc Om Bóc là một nghi lễ lớn, vì đây là dịp để người đồng bào dân tộc Khmer thể hiện tinh thần nhớ ơn đến Mặt Trăng, vì một năm qua Ngài đã bảo hộ cho mùa màng cũng như lúa nước được tươi tốt, phù hộ, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc Khmer trong công việc, cũng như đời sống phát triển hơn. Lễ Óoc Om Bóc rất lớn, cho nên hằng năm cứ đến dịp tháng 10, dù có bận như thế nào sẽ nhìn thời gian để tổ chức cũng như tham gia vào ngày lễ hội Óoc Om Bóc đó”, Đại đức Danh Hên nói.

Trong một tiết học của các em học sinh.

Với đồng bào Khmer ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, lễ hội Óoc Om Bóc là dịp để gặp gỡ, sum vầy và cùng gìn giữ những phong tục được trao truyền qua bao thế hệ. Những điệu múa truyền thống, nghi thức cúng Trăng, hội thi giã cốm dẹp đến hoạt động đua ghe Ngo đều mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Vào giờ ra chơi, học sinh được tham gia múa dân vũ.