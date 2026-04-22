Hành trình về cội nguồn qua Lễ hội Sắc màu Văn hóa 2026

Thứ Tư, 18:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề “Bách Việt Thăng Hoa” mang đến hành trình khám phá dòng chảy văn hóa cổ truyền trong không gian đương đại ngay giữa trung tâm TP.HCM. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 - 27/4 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với khung giờ miễn phí tham gia các hoạt động lễ hội từ 17h - 21h.

Được tổ chức nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội không chỉ là hoạt động tri ân cội nguồn mà còn là dịp quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Với quy mô hơn 100 gian hàng văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực, chương trình tái định nghĩa khái niệm “không gian di sản”, biến Thảo Cầm Viên thành một “bảo tàng sống”, nơi các huyền sử dân tộc được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ trẻ.

Lấy cảm hứng từ huyền sử “Con Rồng Cháu Tiên”, lễ hội gửi gắm thông điệp xuyên suốt: di sản không chỉ được lưu giữ, mà cần được “thăng hoa” trong nhịp sống hiện đại. Từ đó, chương trình xây dựng một không gian giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa quốc tế, hướng đến các gia đình, giới trẻ và du khách nước ngoài.

Điểm nhấn của lễ hội được thể hiện ở ba phân khu chính: “Bách Việt Thăng Hoa”, “Bách Tộc Trẩy Hội” và “Bách Vị Dâng Vương”.

Những con tò he rực rỡ sắc màu được tạo hình ngay tại chỗ.

Trong đó, không gian “Bách Việt Thăng Hoa” tập trung tôn vinh các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống. Du khách có thể chiêm ngưỡng hoạt động tái hiện vẻ đẹp Việt phục qua các thời kỳ; các nghi lễ đặc sắc như múa bóng rỗi - loại hình nghệ thuật dân gian Nam Bộ hơn 300 năm tuổi, nghi thức rước sắc thần trong lễ Kỳ Yên hay nghi thức học trò lễ tái hiện truyền thống tôn sư trọng đạo… góp phần mang đến cái nhìn sống động về đời sống tinh thần của người Việt xưa.

Những món bánh truyền thống được chế biến công phu.

Ở phân khu “Bách Tộc Trẩy Hội”, yếu tố tương tác và sáng tạo được đẩy mạnh với hàng loạt không gian triển lãm và trải nghiệm. Triển lãm lọng bướm kể câu chuyện về sự sáng tạo từ tái chế của cha ông; không gian lồng đèn khổng lồ 20m tạo điểm nhấn thị giác và biểu trưng cho khởi đầu may mắn; các khu trưng bày giáp trụ, mô hình nhân vật lịch sử giúp công chúng tiếp cận lịch sử qua hình ảnh trực quan, sinh động.

Đặc biệt, khu Dart Station mang đến chuỗi trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và sáng tạo hiện đại. Du khách có thể chứng kiến nghệ thuật nặn tượng bột - ký ức một thời của vùng Gia Định, khám phá kỹ nghệ phỗng đất Bắc Ninh trong cách thể hiện văn hóa Nam Bộ, hay trải nghiệm xăm văn than - một hình thức tín ngưỡng cổ xưa từ thời Hùng Vương, nay được tái hiện bằng chất liệu an toàn. Chuỗi workshop thủ công như “Họa sắc Nón thơ”, “Thổ nặn Linh hình”, “Đan tâm Kết vũ”… mở ra không gian sáng tạo cá nhân, nơi mỗi người trở thành một “người kể chuyện di sản” theo cách riêng.

Các món đặc sản vùng miền được trình bày bắt mắt, thu hút du khách thưởng thức.

Không gian “Bách Vị Dâng Vương” là hành trình khám phá ẩm thực xuyên suốt ba miền, từ đặc sản Đất Tổ Phú Thọ đến tinh hoa Bắc - Trung - Nam. Những món ăn mang tính biểu tượng như bánh chưng, bánh giầy, hay các đặc sản vùng miền được tái hiện không chỉ như món ăn, mà như những câu chuyện văn hóa sống động.

Hoạt động quảng diễn ẩm thực mang đến trải nghiệm sống động.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Đạt tham gia gian hàng tại lễ hội với những mô hình độc đáo các món ăn đặc biệt của ba miền Bắc - Trung – Nam chia sẻ: "Tôi mong muốn làm sao để bản sắc văn hóa Việt được phát triển hơn thông qua việc tạo ra những mô hình món ăn để được lâu dài hơn. Người ta nhìn vào sẽ thấy cả một vùng quê hương, một văn hóa của Việt Nam trong đó. Không phải chỉ có người Việt, mà những khách du lịch nước ngoài hay những người Việt Nam xa xứ, Việt kiều khi về đây nhìn lại sẽ gợi lại những kỷ niệm tại Việt Nam. Nó như một lời nhắn gửi: Hãy trở lại Việt Nam để nhớ mình là con Rồng cháu Tiên, con của Quốc tổ Hùng Vương, của mẹ Âu Cơ, của cha Lạc Long Quân”.

Mỗi món ăn tại lễ hội mang theo dấu ấn vùng miền và ký ức quê hương.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm văn hóa, lễ hội còn hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch và xây dựng hình ảnh TP.HCM như một điểm đến văn hóa năng động. Thông qua không gian “ốc đảo di sản” giữa lòng đô thị, Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 góp phần tạo dựng một môi trường giao lưu văn hóa lành mạnh, nơi con người có thể tạm rời nhịp sống hối hả để kết nối với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính cội nguồn của mình.

Đặc sắc Lễ hội văn hóa dân gian “Hương sắc ba miền”

VOV.VN - Lễ hội văn hóa dân gian “Hương sắc ba miền” – nơi hội tụ tinh hoa về làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian Việt Nam đang diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn – TP.HCM, từ ngày 2/4 đến 7/4, chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ngọc Xuân-CTV Ngọc Yến/VOV-TP.HCM
Tag: lễ hội văn hóa cổ truyền Thảo Cầm Viên ẩm thực Giỗ Tổ
Hoa lan khoe sắc tại Đền Hùng, điểm nhấn hấp dẫn du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, dòng người từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, không gian trưng bày hoa lan nghệ thuật trở thành điểm nhấn sinh động, làm phong phú trải nghiệm của du khách khi về với đất Tổ.

Văn hoá vùng miền hội tụ tại Đền Hùng Cần Thơ, hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026, sáng 22/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ chỉ đạo Bảo tàng TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có ý nghĩa.

Phú Thọ huy động 1.000 cán bộ, chiến sỹ bảo đảm an ninh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị hiện đại để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, sẵn sàng đón hàng triệu lượt du khách về Đền Hùng.

