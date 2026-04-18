Phú Thọ huy động 1.000 cán bộ, chiến sỹ bảo đảm an ninh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, dự báo lượng du khách tăng cao.

Công an tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng lớn cùng trang thiết bị hiện đại, siết chặt an ninh, giao thông,...sẵn sàng đón hàng triệu lượt du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Trước yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối, Công an tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tinh nhuệ và trang thiết bị hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, đồng bào và du khách thập phương về dự lễ.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa. Yêu cầu đặt ra là không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần bảo đảm thành công chung của Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các sở, ngành để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là phòng cháy rừng, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh thời tiết tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, dịch vụ cũng được quản lý chặt chẽ. Lực lượng chức năng kiên quyết ngăn chặn các loại hình văn hóa phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đảm bảo môi trường lễ hội lành mạnh, đúng bản sắc dân tộc.

Một trong những nội dung được chú trọng là công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm từ sớm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, “giật tít, câu view” gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ hội và uy tín của các cơ quan chức năng.

Về giao thông, phương án phân luồng, điều tiết đã được khảo sát kỹ lưỡng. Hệ thống biển báo hướng dẫn được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm dẫn về Đền Hùng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách. Trung tâm thông tin chỉ huy cùng hệ thống camera giám sát sẽ được vận hành để hỗ trợ điều hành giao thông và đảm bảo an ninh.

Lực lượng vũ trang tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh minh họa)

Trong khu vực lõi di tích, phương án tổ chức xe điện phục vụ du khách đã được chuẩn bị chu đáo, hướng đến tiêu chí an toàn, thân thiện và thuận tiện. Các khu vực dịch vụ, hội trại cũng được nâng cấp với nhiều hoạt động mới, sản vật phong phú, đặc biệt có sự tham gia của các địa phương vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh mà còn mang tầm vóc quốc gia, góp phần tôn vinh giá trị thời đại Hùng Vương và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Hiện, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất, với nhiều hạng mục đã hoàn thành đúng tiến độ. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng cùng quyết tâm cao của chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ mang đến một mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

“Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, tạo môi trường bình yên, thân thiện cho người dân và du khách”, đại tá Lâm Văn Vinh khẳng định.