Hoa lan khoe sắc tại Đền Hùng, điểm nhấn hấp dẫn du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Triển lãm hoa lan nghệ thuật toàn quốc lần thứ III được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo nghệ nhân, nhà vườn trên cả nước tham gia. Theo Ban Tổ chức, triển lãm bắt đầu tiếp nhận và trưng bày các tác phẩm từ ngày mùng 1/3 đến 8/3 âm lịch; lễ khai mạc diễn ra vào sáng 9/3 âm lịch. Sau đó, không gian trưng bày tiếp tục mở cửa phục vụ du khách đến hết rằm tháng 3 âm lịch (tương ứng từ ngày 17/4 đến 1/5/2026 dương lịch).

Khu trưng bày quy tụ hàng nghìn chậu lan thuộc nhiều dòng như Phi điệp, Hồ điệp, Dendrobium… được sắp đặt hài hòa trong tổng thể cảnh quan di tích. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tinh tế của hoa lan với không gian văn hóa tâm linh tạo nên một không gian vừa thanh nhã, vừa gần gũi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đáng chú ý, do năm nhuận nên chu kỳ sinh trưởng của nhiều giống lan có sự điều chỉnh, giúp hoa nở đúng vào dịp lễ hội. Các dòng lan được ưa chuộng như tam bảo sắc, chồn, cáo… đồng loạt bung hoa, đạt độ đẹp cao cả về form, sắc và hương. Theo kinh nghiệm của người chơi hoa lan, năm nhuận giúp cây có thêm thời gian tích lũy dinh dưỡng, từ đó cho hoa nở đồng đều và bền hơn.

Sau khi hoàn thành nghi lễ dâng hương, nhiều du khách lựa chọn ghé thăm khu trưng bày để tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Giữa dòng người hành hương đông đúc, sắc lan góp phần tạo nên điểm dừng chân nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư thái.

Chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp tôi về với Khu di tích lịch sử Đền Hùng và chiêm ngưỡng hoa lan nghệ thuật. Cách bày trí các tác phẩm gắn với cây cối tự nhiên nên rất hài hòa, đẹp mắt, tạo không gian check-in tự nhiên, không bị gò bó như trước”.

Điểm nổi bật của khu trưng bày là những giò lan quý hiếm được chăm sóc kỹ lưỡng, nở rộ đúng dịp lễ hội. Nhiều tác phẩm sở hữu mặt hoa độc đáo, hương thơm nhẹ, thu hút đông đảo du khách chiêm ngưỡng.

Các tiểu cảnh được thiết kế với tre, đá… tạo nên bố cục hài hòa, tôn lên vẻ đẹp của từng tác phẩm. Đặc biệt, thay vì trưng bày theo cụm riêng biệt, năm nay hoa lan được lồng ghép trực tiếp vào hệ thống vườn cây tự nhiên trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng, mở rộng không gian trải nghiệm và tạo thêm nhiều điểm check-in cho du khách.

Theo ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, việc đưa hoa lan vào không gian di tích là giải pháp thiết thực nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết hợp hài hòa giữa yếu tố sinh thái và giá trị văn hóa tâm linh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi hành hương về với cội nguồn.

Ông Trương Quốc Chính, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm hoa lan nghệ thuật tại Đền Hùng cho biết, qua nhiều năm tổ chức, sự kiện ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp hoa lan Đất Tổ đến với cộng đồng.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn từng bước nâng tầm quy mô, hướng tới xây dựng thành Lễ hội hoa lan Phú Thọ, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển và góp phần giữ chân du khách khi về với Phú Thọ”, ông Chính chia sẻ.

Trong tổng thể không gian Đền Hùng, sắc lan không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển, thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc.

Việc duy trì và không ngừng đổi mới hoạt động trưng bày hoa lan nghệ thuật tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho thấy hướng đi phù hợp trong khai thác giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Đền Hùng không chỉ là điểm đến tâm linh đặc biệt, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi hội tụ và lan tỏa bản sắc dân tộc trong đời sống đương đại.