Hỗ trợ mạnh doanh nghiệp phát triển công nghệ và sản phẩm văn hóa số

Nghị định quy định về phát triển hạ tầng văn hóa số; cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu văn hóa số quốc gia; nền tảng số dùng chung trong lĩnh vực văn hóa; chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghệ số, sản phẩm, dịch vụ văn hóa số; trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, hạ tầng văn hóa số là hạ tầng chuyên ngành được phát triển trên nền tảng hạ tầng số quốc gia, hạ tầng dữ liệu và các hệ thống thông tin chuyên ngành, bao gồm hạ tầng kết nối, truyền dẫn, xử lý dữ liệu; hạ tầng dữ liệu văn hóa số và các nền tảng, hệ thống, công cụ số phục vụ lợi ích công cộng.

Hà Nội nhìn từ trên cao. (Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về các công nghệ số được ưu tiên phát triển trong lĩnh vực văn hóa. Danh mục này gồm điện toán đám mây (Cloud Computing), điện toán biên (Edge Computing), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bản sao số (Digital Twin), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), thực tế hỗn hợp (MR), thực tế mở rộng (XR), công nghệ quét ba chiều (LiDAR), trắc lượng ảnh (Photogrammetry), hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình hóa thông tin (BIM/HBIM) và các công nghệ số khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng ưu tiên phát triển nhiều ứng dụng công nghệ số phục vụ ngành văn hóa như mô hình ngôn ngữ lớn, trợ lý ảo và AI chuyên ngành văn hóa được huấn luyện trên dữ liệu chuẩn hóa của Việt Nam; nền tảng sáng tạo, phân phối nội dung số; nền tảng quản trị tài sản số, sàn dữ liệu văn hóa và sàn giao dịch bản quyền số; nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa; nền tảng thuyết minh tự động; phim trường số, trường quay số; nền tảng nghệ thuật biểu diễn trực tuyến, lớp học văn hóa - nghệ thuật trực tuyến và nền tảng xuất bản, phát hành số.

Về sản phẩm, dịch vụ văn hóa số, Nghị định phân thành các nhóm gồm di sản và tri thức văn hóa số; nội dung và giải trí số; nghệ thuật và sáng tạo số; nền tảng phân phối nội dung văn hóa số; du lịch và trải nghiệm văn hóa số cùng các sản phẩm, dịch vụ số khác theo quy định của pháp luật.

Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này, Nghị định quy định doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ số, sản phẩm công nghệ số và sản phẩm, dịch vụ văn hóa số sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo pháp luật về đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số và các quy định liên quan khi đáp ứng đủ điều kiện.

Đáng chú ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian tối đa 6 tháng để nghiên cứu, phát triển từng loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa số. Thời gian hỗ trợ có thể được gia hạn tối đa 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển, nâng tổng thời gian hỗ trợ lên tối đa 15 tháng.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn, bộ tiêu chí tham khảo đối với sản phẩm công nghệ số, sản phẩm và dịch vụ văn hóa số; tổ chức các hoạt động tôn vinh, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tư vấn cho doanh nghiệp về các giá trị văn hóa Việt Nam; đồng thời kết nối doanh nghiệp với các đơn vị văn hóa, nghệ thuật để hình thành hệ sinh thái cùng sáng tạo và khai thác giá trị văn hóa.