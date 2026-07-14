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An Giang khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế đạt mức 2 con số

Thứ Ba, 22:07, 14/07/2026
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VOV.VN - Chiều 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước khu vực XV tổ chức Hội nghị “Khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế tỉnh An Giang đạt mức tăng trưởng hai con số - góc nhìn từ cơ quan xét xử”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Thái Rết, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, vốn tín dụng là động lực cốt lõi đối với sự phát triển của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, khi các tranh chấp hợp đồng tín dụng phát sinh, dòng vốn lập tức rơi vào trạng thái “đóng băng” dưới dạng nợ xấu. Điều này không chỉ làm suy giảm năng lực cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng mà còn gây đình trệ nghiêm trọng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại, dân sự mà ngân hàng tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đặc biệt là tranh chấp hợp đồng tín dụng; đồng thời tạo điều kiện để ngân hàng sớm thu hồi nợ xấu.

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Ông Thái Rết, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Từ ngày 01/10/2024 đến 30/6/2026, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh An Giang đã thụ lý 16.727 vụ, việc (trong đó án dân sự là 15.560 vụ việc, án kinh doanh thương mại 1.167 vụ việc). Đã giải quyết 13.470 vụ việc, đạt 80,52%, tuyên buộc khách hàng trả cho ngân hàng, tổ chức tín dụng hơn  4.385 tỷ đồng

Hiện vẫn còn 3.257 vụ việc đang giải quyết (trong đó án dân sự 2.929 vụ việc, án kinh doanh thương mại 328 vụ việc) với số tiền còn lại trong các vụ việc đang giải quyết hơn 2 ngàn tỷ đồng. 

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Đại biểu tham gia hội nghị “Khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế tỉnh An Giang đạt mức tăng trưởng hai con số - góc nhìn từ cơ quan xét xử”.

Theo báo cáo của Tòa án tỉnh An Giang, án kinh doanh thương mại, dân sự mà có ngân hàng là nguyên đơn chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số các loại án mà Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh An Giang thụ lý, giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh An Giang gặp một số khó khăn, vướng mắc như nhiều vụ án liên quan đến tín dụng, hồ sơ khởi kiện chưa phản ánh đầy đủ địa chỉ của bị kiện; Nhiều vụ việc sau khi ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thì khách hàng lại dùng tài sản thế chấp cầm cố, cho người thứ ba thuê hoặc cho cất nhà ở trên đất. Do đó, khi tiến hành giải quyết vụ án Tòa án phải đưa người thứ ba tham gia tố tụng qua đó làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án; Nội dung tranh chấp hợp đồng tín dụng thường gắn với việc tranh chấp biện pháp bảo đảm bằng thế chấp nhà và đất dẫn đến phát sinh những vấn đề phức tạp liên quan đến tài sản thế chấp hoặc trên đất thế chấp có mồ mả của họ hàng, dòng tộc…

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Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” nợ xấu và hoàn thiện quy trình pháp lý nhằm bảo vệ dòng lưu thông của nguồn vốn tín dụng trên địa bàn.

hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào.jpg

Khơi thông biên giới, An Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản xanh

VOV.VN - Trong khuôn khổ Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến Thương mại tại Hội chợ Thương mại biên giới Tịnh Biên – An Giang 2026, sáng 5/6, UBND tỉnh An Giang phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào với sự tham dự của lãnh đạo, doanh nghiệp 3 nước.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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