中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hồ Văn: Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc kết nối truyền thống và sáng tạo

Thứ Hai, 12:00, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại không gian văn hoá Hồ Văn (Hà Nội), chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - hành trình sáng tạo năm 2026” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, chương trình mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng: Triển lãm tranh và trưng bày sản phẩm của học sinh sinh viên (HSSV) Khoa Mỹ thuật ứng dụng; Giới thiệu hai dòng tranh dân gian của Hà Nội - Tranh Hàng Trống và Tranh Kim Hoàng cùng các hoạt động trải nghiệm vẽ tranh dân gian với sự hướng dẫn của các nghệ nhân; Giới thiệu và trình diễn các tiết mục nhạc cụ truyền thống đặc sắc.

ho van nhieu hoat dong nghe thuat dac sac ket noi truyen thong va sang tao hinh anh 1
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên cùng các tác phẩm tranh dân gian Hàng Trống tại sự kiện

Giới thiệu kỹ thuật tạo hình, màu sắc và tinh thần thẩm mỹ của dòng tranh dân gian Hàng Trống tại sự kiện, Nghệ nhân Lê Đình Nghiên cho biết: “Trải nghiệm về một nét văn hóa của Hà Nội, giới thiệu nghề làm tranh của gia đình, cho mọi người biết ngày xưa và đến bây giờ vẫn còn người làm nghề này để phục vụ đời sống văn hóa, thú chơi tranh ngày Tết, rồi một số tranh về tâm linh mà lớp trẻ bây giờ chỉ được biết qua các tư liệu hoặc hình ảnh thôi”.

ho van nhieu hoat dong nghe thuat dac sac ket noi truyen thong va sang tao hinh anh 2

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm trưng bày các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của HSSV thuộc các chuyên ngành Hội họa, Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang, với đa dạng chất liệu và hình thức thể hiện như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, ký họa màu nước, cùng các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng như áo dài, khăn thêu, phụ kiện và các sản phẩm thủ công sáng tạo.

Thông tin về tiêu chí lựa chọn tác phẩm trưng bày, ông Bùi Duy Thông, giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã chọn được 150 tác phẩm với những tiêu chí cụ thể hợp với dòng chảy sáng tạo mà thành phố Hà Nội đã phát động, chủ yếu tập trung về những nét đẹp của thành phố Hà Nội, trong đó có những không gian như con ngõ nhỏ, những hoạt động thường ngày đến những sự hào hùng của những năm kháng chiến tại thủ đô. Tôi thấy đây là sự khẳng định cho các bạn học sinh, sinh viên có định hướng để tiếp tục trên con đường học tập và nghiên cứu sáng tác trong tương lai”.

ho van nhieu hoat dong nghe thuat dac sac ket noi truyen thong va sang tao hinh anh 3
ho van nhieu hoat dong nghe thuat dac sac ket noi truyen thong va sang tao hinh anh 4

Mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình học tập, tìm tòi và thử nghiệm nghệ thuật, đồng thời thể hiện góc nhìn trẻ trung của thế hệ nghệ sĩ tương lai đối với bản sắc văn hóa dân tộc:

Bạn Vũ Minh Hằng, khoa Hội họa, chia sẻ: “Em cũng thấy rất vinh dự, tự hào khi tác phẩm được tham gia triển lãm tại không gian mang tính chất lịch sử như thế này. Chủ đề tác phẩm của em là về trái tim của người nghệ sĩ, muốn gửi gắm thông điệp ủng hộ tinh thần, chia sẻ đối với những người cùng cầm bút”.

ho van nhieu hoat dong nghe thuat dac sac ket noi truyen thong va sang tao hinh anh 5
Du khách tham quan có thể tìm hiểu cũng như trải nghiệm thực hành vẽ tranh dân gian dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân

Bạn Nguyễn Thanh Yên, Khoa chuyên ngành Thiết kế đồ họa, chia sẻ: “Triển lãm này mình có 3 tác phẩm trưng bày, trong đấy có một tác phẩm mình rất thích, là bức tranh ngựa vàng mã. Khi mình làm tác phẩm này bằng chất liệu lụa, mình thấy rất yêu nét đẹp chất liệu truyền thống của dân tộc. Từ đó kế thừa và sáng tạo thêm cùng tư duy hiện đại để truyền thống của cân tộc không chỉ đứng im mà được sống tiếp, lan tỏa hơn trong cuộc sống hiện đại. Khi được trưng bày tác phẩm tại không gian văn hóa như thế này, mình cảm thấy thứ nhất tự hào, thứ hai là thấy được sự kết nối với truyền thống, với dòng chảy lịch sử”.

Chương trình tạo nên không gian gặp gỡ giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giáo dục nghệ thuật và đời sống văn hóa, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục bồi đắp những giá trị văn hóa - nghệ thuật của Thủ đô.

Thủy Tiên/VOV1
Tag: Hồ Văn không gian văn hóa hoạt động nghệ thuật truyền thống sáng tạo văn miếu du khách dòng chảy bản sắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đặc sắc “Lễ xôi - gà” nhập đình cho người bước vào tuổi 50 ở Bắc Ninh

Ngựa trong tranh Trịnh Thắng: Hành trình của tự do nội tâm qua hội họa

VOV.VN - Tối 22/3, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội), khai mạc triển lãm tranh “Hồng Hoang Mã Tánh” của Tiến sĩ Trịnh Thắng, giới thiệu hơn 300 tác phẩm hội họa chủ đề ngựa sáng tác theo tinh thần không bản nháp, không chỉnh sửa, mở ra không gian biểu đạt nội tâm tự do và giàu cảm xúc.

Phát triển đô thị di sản Yên Tử nâng tầm “không gian di sản sống”

VOV.VN - Định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử với mục tiêu bảo tồn bền vững di sản văn hoá thế giới, Hội nghị khoa học được tổ chức ngày 22/3 tại phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc