Hồ Văn: Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc kết nối truyền thống và sáng tạo

Trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, chương trình mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng: Triển lãm tranh và trưng bày sản phẩm của học sinh sinh viên (HSSV) Khoa Mỹ thuật ứng dụng; Giới thiệu hai dòng tranh dân gian của Hà Nội - Tranh Hàng Trống và Tranh Kim Hoàng cùng các hoạt động trải nghiệm vẽ tranh dân gian với sự hướng dẫn của các nghệ nhân; Giới thiệu và trình diễn các tiết mục nhạc cụ truyền thống đặc sắc.

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên cùng các tác phẩm tranh dân gian Hàng Trống tại sự kiện

Giới thiệu kỹ thuật tạo hình, màu sắc và tinh thần thẩm mỹ của dòng tranh dân gian Hàng Trống tại sự kiện, Nghệ nhân Lê Đình Nghiên cho biết: “Trải nghiệm về một nét văn hóa của Hà Nội, giới thiệu nghề làm tranh của gia đình, cho mọi người biết ngày xưa và đến bây giờ vẫn còn người làm nghề này để phục vụ đời sống văn hóa, thú chơi tranh ngày Tết, rồi một số tranh về tâm linh mà lớp trẻ bây giờ chỉ được biết qua các tư liệu hoặc hình ảnh thôi”.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm trưng bày các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của HSSV thuộc các chuyên ngành Hội họa, Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang, với đa dạng chất liệu và hình thức thể hiện như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, ký họa màu nước, cùng các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng như áo dài, khăn thêu, phụ kiện và các sản phẩm thủ công sáng tạo.

Thông tin về tiêu chí lựa chọn tác phẩm trưng bày, ông Bùi Duy Thông, giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã chọn được 150 tác phẩm với những tiêu chí cụ thể hợp với dòng chảy sáng tạo mà thành phố Hà Nội đã phát động, chủ yếu tập trung về những nét đẹp của thành phố Hà Nội, trong đó có những không gian như con ngõ nhỏ, những hoạt động thường ngày đến những sự hào hùng của những năm kháng chiến tại thủ đô. Tôi thấy đây là sự khẳng định cho các bạn học sinh, sinh viên có định hướng để tiếp tục trên con đường học tập và nghiên cứu sáng tác trong tương lai”.

Mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình học tập, tìm tòi và thử nghiệm nghệ thuật, đồng thời thể hiện góc nhìn trẻ trung của thế hệ nghệ sĩ tương lai đối với bản sắc văn hóa dân tộc:

Bạn Vũ Minh Hằng, khoa Hội họa, chia sẻ: “Em cũng thấy rất vinh dự, tự hào khi tác phẩm được tham gia triển lãm tại không gian mang tính chất lịch sử như thế này. Chủ đề tác phẩm của em là về trái tim của người nghệ sĩ, muốn gửi gắm thông điệp ủng hộ tinh thần, chia sẻ đối với những người cùng cầm bút”.

Du khách tham quan có thể tìm hiểu cũng như trải nghiệm thực hành vẽ tranh dân gian dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân

Bạn Nguyễn Thanh Yên, Khoa chuyên ngành Thiết kế đồ họa, chia sẻ: “Triển lãm này mình có 3 tác phẩm trưng bày, trong đấy có một tác phẩm mình rất thích, là bức tranh ngựa vàng mã. Khi mình làm tác phẩm này bằng chất liệu lụa, mình thấy rất yêu nét đẹp chất liệu truyền thống của dân tộc. Từ đó kế thừa và sáng tạo thêm cùng tư duy hiện đại để truyền thống của cân tộc không chỉ đứng im mà được sống tiếp, lan tỏa hơn trong cuộc sống hiện đại. Khi được trưng bày tác phẩm tại không gian văn hóa như thế này, mình cảm thấy thứ nhất tự hào, thứ hai là thấy được sự kết nối với truyền thống, với dòng chảy lịch sử”.

Chương trình tạo nên không gian gặp gỡ giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giáo dục nghệ thuật và đời sống văn hóa, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục bồi đắp những giá trị văn hóa - nghệ thuật của Thủ đô.