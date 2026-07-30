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35 người đẹp phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ Năm, 09:58, 30/07/2026
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VOV.VN - Sau vòng tuyển chọn gần 200 thí sinh, Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn 35 gương mặt khu vực phía Bắc bước tiếp vào vòng Chung khảo toàn quốc.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc vừa diễn ra tại Hà Nội. 

Gần 200 cô gái đến từ nhiều tỉnh, thành tham dự vòng thi sau khi được tuyển chọn từ hàng nghìn hồ sơ gửi về Ban tổ chức. Nhiều thí sinh có mặt từ 6 giờ để chuẩn bị cho các phần kiểm tra và thể hiện bản thân trước Ban giám khảo.

Sau một ngày làm việc, Ban giám khảo lựa chọn 35 thí sinh bước vào vòng Chung khảo toàn quốc. Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, thay mặt Ban giám khảo công bố kết quả.

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Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền thay mặt Ban giám khảo công bố danh sách 35 thí sinh đi tiếp

Danh sách đi tiếp gồm Đặng Thị Ngọc Lan, Vũ Hồng Hạnh, Phạm Vân Hà, Nguyễn Yến Trang, Bùi Mai Linh, Nguyễn Minh Hiền, Đinh Ngọc Châu, Bùi Minh Phương, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Hạnh, Thẩm Khánh Ly, Bùi Thị Thái Thanh, Lê Trần Bảo My, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Linh, Trần Xuân Khánh Linh, Dương Quỳnh Trang, Vũ Thị Khánh Vi, Trần Phương Linh, Hoàng Thị Hà Phương, Bùi Đặng Thảo Trang, Lê Kim Ngân, Ngô Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Diệu Chi, Đinh Thị Quỳnh Anh, Tống Khánh Ly, Trần Thị Xuân, Nguyễn Bùi Mai Linh, Ngô Hà Anh và Nguyễn Hải Yến.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, thí sinh mùa giải năm nay có độ tuổi trung bình là 21. Người nhỏ tuổi nhất 18 tuổi, trong khi thí sinh lớn nhất 27 tuổi.

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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện sự tự tin trước Ban giám khảo tại vòng Sơ khảo phía Bắc

Điểm đáng chú ý của vòng Sơ khảo phía Bắc là sự đa dạng về vùng miền, nghề nghiệp, hoàn cảnh và bản sắc văn hóa. Cuộc thi có sự góp mặt của nhiều thí sinh đến từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ, góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng kết quả đi tiếp mới chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực ở thời điểm hiện tại. Việc chưa được xướng tên không đồng nghĩa các thí sinh còn lại kém xuất sắc hơn.

Trưởng Ban tổ chức nhắn nhủ: “Nếu tên của các bạn được xướng lên, hãy bước tiếp bằng tất cả sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm”.

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35 nguoi dep phia bac vao chung khao toan quoc hoa hau viet nam 2026 hinh anh 4
Ban giám khảo lựa chọn 35 gương mặt bước vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Với những thí sinh phải dừng bước, ông động viên: “Cánh cửa của Hoa hậu Việt Nam có thể khép lại ở một mùa giải, nhưng cánh cửa của tương lai luôn rộng mở đối với những người không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không bao giờ từ bỏ ước mơ”.

Tại vòng Sơ khảo, các thí sinh được phổ biến quy chế và trải qua phần kiểm tra nhân trắc học. Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp thực hiện quy trình đo đạc theo yêu cầu chặt chẽ, khách quan và minh bạch. Thí sinh có quyền trao đổi hoặc yêu cầu kiểm tra lại nếu có thắc mắc về kết quả.

Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản. Bên cạnh ngoại hình, Ban tổ chức đề cao sự chân thành trong cách giao tiếp, ứng xử và thể hiện cá tính của mỗi thí sinh.

Ban giám khảo vòng Sơ khảo phía Bắc gồm Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, họa sĩ – ca sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Sau vòng Sơ khảo phía Bắc, Ban tổ chức tiếp tục tuyển chọn thí sinh tại khu vực phía Nam. Những gương mặt nổi bật sẽ bước vào Chung khảo toàn quốc, hướng tới đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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