“Dân chơi dân ca” Phương Mỹ Chi đang yêu say đắm cỡ nào?

“Dân chơi dân ca” Phương Mỹ Chi đang yêu

Phương Mỹ Chi đang yêu? Đó là tình yêu nghệ thuật say đắm của tuổi trẻ nhưng đầy sâu sắc, hướng về cội nguồn. Hành trình nghệ thuật trong album "Dân chơi Dân ca" của Phương Mỹ Chi không đơn thuần là một thử nghiệm âm nhạc, mà là một bước chuyển mình tinh tế qua ba tầng tình yêu trong chiều sâu tâm thức.

Phương Mỹ Chi tại họp báo ra mắt album "Dân chơi Dân ca".

Trong album mới nhất mang tên “Dân chơi Dân ca”, Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp DTAP đã khéo léo đặt câu chuyện tình yêu như một trục kết nối, mở ra một không gian nghệ thuật mượt mà, nơi tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu văn hóa dân gian để rồi thăng hoa thành tình yêu non sông gấm vóc. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, người nghe được dẫn dắt vào một thế giới tình cảm muôn màu của tuổi trẻ. Nữ ca sĩ thể hiện sự nhẹ nhàng, nữ tính khi soi chiếu những e ấp, rung động đôi lứa qua lăng kính dân gian. Nhưng không dừng lại ở đó, mỗi bài hát còn là một nhịp cầu nối liền với tình yêu văn hóa cội nguồn. “Dân chơi Dân ca” lấy cảm hứng từ các làn điệu dân ca trải dài từ Bắc vào Nam, kết hợp phong cách trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt dân tộc. Không còn là thứ tình cảm cá nhân khép kín, người nghệ sĩ trẻ tìm thấy ở các làn điệu cổ truyền câu trả lời cho bản sắc, để rồi từ chính thái độ cúi đầu học hỏi, nâng niu từng câu hò điệu lý từ Bắc chí Nam, tình cảm ấy vươn mình thăng hoa thành tình yêu đất nước. Bằng cách đan cài khéo léo nhịp thở thời đại vào hồn cốt cội nguồn, Phương Mỹ Chi cùng DTAP đã biến những rung động tình yêu đôi lứa thành lời ngợi ca chiều sâu văn hóa Việt, để niềm tự hào dân tộc tiếp tục chảy trong trái tim thế hệ trẻ.

Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định.

Sức lan tỏa mãnh liệt từ sự cộng hưởng của ba tầng tình yêu đã chứng minh sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa khi “Dân chơi Dân ca” lập tức giữ trọn vẹn ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Zing MP3 Realtime ngay sau khi ra mắt.

Ở vị trí số 1, “Liễu yếu đào tơ” (kết hợp cùng Shiki) mở đường bằng sự kết hợp giữa nét mềm mại, nữ tính và những xao xuyến e ấp của tình yêu đôi lứa trên nền phối hiện đại; Tiếp nối ở vị trí thứ hai là “Thử lòng quân tử” (kết hợp cùng Quang Anh Rhyder) với màn đối đáp giao duyên đầy hóm hỉnh, cá tính, mang đậm tinh thần phóng khoáng của những "dân chơi" thế hệ mới; Trong khi đó, bản hit triệu lượt nghe “Thiên đường với người thương” tạm giữ vị trí thứ ba như một nốt trầm ngọt ngào, lắng đọng tình cảm lứa đôi sâu sắc. Đây chính là minh chứng cho thấy khi âm hưởng dân tộc được nâng niu bằng tri thức cội nguồn và ngôn ngữ đương đại, di sản sẽ trở thành dòng chảy cảm xúc mãnh liệt dẫn dắt đời sống tinh thần của giới trẻ.

Vì sao là “dân chơi”?

Theo ê - kíp, “Dân chơi Dân ca” trước hết có thể được hiểu theo nghĩa gần gũi: người dân cùng chơi với dân ca. Từ đó, chất liệu dân gian có thể trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng tiếp cận, thưởng thức và sáng tạo.

Phương Mỹ Chi trong "Dân chơi Dân ca".

Từ “dân chơi” còn có hàm ý chỉ người có hiểu biết, có gu và thực sự dành thời gian tìm hiểu một lĩnh vực. “Dân chơi Dân ca” còn có thể được hiểu là người bước sâu vào thế giới dân ca, hiểu chất liệu mình tiếp xúc và biết cách sáng tạo cùng những chất liệu đó. “Dân chơi Dân ca” cũng có thể hiểu là người dân vừa chơi vừa ca.

Với Phương Mỹ Chi và ê-kip, đây được cho là tâm thế chủ động, tự tin, phóng khoáng nhưng tràn đầy tri thức của thế hệ Gen Z khi chạm tay vào kho tàng văn hóa dân gian. Người trẻ đến với dân ca như những "dân chơi" thực thụ, hiểu luật chơi, say mê cái đẹp, trân trọng phong tục tập quán và dùng chính hơi thở đương đại để làm mới trò chơi văn hóa ấy.

Khi “dân chơi” lái “con thuyền văn hóa” Bắc - Nam

Trong hành trình đưa "con thuyền văn hóa" Bắc – Nam của “Dân chơi Dân ca” vượt sóng ra không gian âm nhạc đại chúng đương đại, sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và đội ngũ sản xuất DTAP được xem là một lời giải tinh tế cho bài toán kết hợp chất liệu truyền thống. DTAP và ê-kíp đã hoàn toàn từ bỏ những công thức rập khuôn để bao quát một không gian di sản đồ sộ trải dài từ Hát Xoan Phú Thọ, Chèo Dương xuân, hát Xẩm Nhời này của miền Bắc, qua nhịp điệu Xòe Thái, âm hưởng Ê-đê đại ngàn, rồi lắng đọng cùng Nhạc cung đình, Lý Mười thương dân ca Huế, cho đến nét ngọt ngào của Cải lương tuồng cổ, Lý chèo đưa cá Ông và sắc màu Khmer Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi và Hội đồng Cố vấn văn hóa tại buổi họp báo ra mắt album.

Thay vì sử dụng di sản như những đoạn trích mẫu mang tính trang trí bề nổi, album được sản xuất từ tiếp cận từng chất liệu như một không gian âm thanh độc lập và riêng biệt. Mỗi câu hát cổ, nét giai điệu, nhịp tiết tấu hay màu sắc đặc trưng của nhạc cụ truyền thống không chỉ là điểm bắt đầu, mà trở thành thành phần cốt lõi trong cấu trúc của từng ca khúc.

Trong hành trình dọc chiều dài đất nước của “con thuyền văn hóa” Bắc - Nam, DTAP tôn trọng và giữ nguyên bản sắc cốt lõi của từng vùng miền, nhưng đồng thời khéo léo biến tấu để tất cả cùng hiện diện hài hòa trong một tổng thể âm nhạc hiện đại. Từ đó, mỗi vùng đất mà “dân chơi” Phương Mỹ Chi đi qua đều mang theo những đặc điểm về văn hóa, thiên nhiên, đời sống và âm nhạc.