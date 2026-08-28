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Hàng vạn người đội mưa xem chương trình "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”

Thứ Sáu, 22:05, 28/08/2026
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VOV.VN - Tối 28/8, tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”

Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dự chương trình có ông Nghiên Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các đại biểu đến từ các bộ ngành, quan khách quốc tế và hàng nghìn người dân.

Dù trời mưa lớn, hàng nghìn đại biểu, khách mời và người dân vẫn có mặt tại Quảng trường 30/10, đứng sát nhau để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. Không gian sân khấu được thiết kế mở, không có rào chắn, kết hợp các màn hình LED bố trí bên ngoài, giúp đông đảo người dân có thể hòa mình vào không gian nghệ thuật. Đây thực sự là đêm hội dành cho người dân, nơi những dấu mốc lớn của vùng đất Quảng Ninh được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại.

hang van nguoi doi mua xem chuong trinh quang ninh - thanh pho rang ro tuong lai hinh anh 1
Hàng vạn người dân, du khách đội mưa xem chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”

Chương trình kéo dài 120 phút gồm các chương: “Huyền thoại kỳ quan - Khát vọng dựng xây Tổ quốc”, “Quảng Ninh rực rỡ”, “Kỳ tích Quảng Ninh - Vươn biển lớn” và “Quảng Ninh thành phố của tôi”. Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Đen, Tóc Tiên, Rhyder, Phương Ly... Với điểm nhấn là sân khấu xoay trung tâm, kết nối nhiều không gian biểu diễn, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, trình diễn drone light, ánh sáng từ các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long cùng nhiều hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Từ một vùng đất giàu truyền thống, trải qua nhiều thế hệ vun đắp và 63 năm kể từ ngày thành lập tỉnh, Quảng Ninh hôm nay bắt đầu chặng đường phát triển mới khi trở thành thành phố trực thuộc TW. Trong hành trình này, Quảng Ninh hướng tới mở rộng không gian phát triển, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc; đồng thời lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình phát triển.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” không chỉ kể câu chuyện về những thành tựu đã đạt được, mà còn gửi đi những thông điệp về khát vọng phía trước: từ niềm tự hào về truyền thống để tiếp thêm động lực đổi mới; từ những thành quả đã có để mở ra những mục tiêu mới; và từ sự đồng thuận của hôm nay để cùng kiến tạo một Quảng Ninh phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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