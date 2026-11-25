Phố cổ Hội An về khuya. Đèn lồng vẫn sáng, phố vẫn yên như ngày nào. Nhưng với những người sống cả đời ở đây, hồn phố đã khác. Họ kể, Hội An mấy mươi năm trước, đêm xuống nhà nhà cài cửa, phố chìm vào tĩnh lặng. Vậy mà đi qua, lòng vẫn thấy ấm, bởi sau mỗi cánh cửa khép, sau ngọn đèn dầu tù mù là có người: một cụ già đọc sách, mấy người phụ nữ khâu vá, dăm bảy anh em quây quần đàn hát. Còn nay, phố vẫn đẹp, ồn ào, mà khi đi qua lại thấy xa lạ.

Phố cổ Hội An những ngày thưa vắng khách

Cái xa lạ ấy từ đâu? Người Hội An bảo, ngôi nhà trong phố cổ xưa có 3 công năng: chốn ở, nơi thờ tự, rồi mới đến chỗ buôn bán. Nay nhiều nhà chỉ còn là nơi bán hàng, không người ở, không khói hương. Ông Lê Châu, 65 tuổi, ở nhà số 36, đường Nguyễn Thái Học, cả đời sống ở phố này ví "hồn phố như con ốc", còn cái vỏ nhà cổ mà bên trong không còn người, thì phố chỉ còn lại lớp vỏ.

Ông Lê Châu (bên trái), chủ một ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An chia sẻ những khó khăn trong việc trùng tu, bảo tồn nhà cổ

"Nếu mà có một việc gì đó buộc phải ngừng kinh doanh như là giai đoạn dịch COVID-19 chẳng hạn, thì con phố vắng tanh. Vì họ chỉ tới kinh doanh thôi. Khi không kinh doanh được thì họ buộc đóng cửa. Cho nên không thể thắp hương, không còn mang cái hồn của phố cổ Hội An, tức là luôn sống, luôn nhộn nhịp với những tiếng trẻ cười, tiếng nô đùa", ông Lê Châu trăn trở.

Vùng lõi phố cổ Hội An, nơi tập trung nhiều di tích, nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm

Ngay cả những người gắn bó lâu đời nhất với phố cổ cũng có không ít người đã rời đi. Anh Trương Bách Tường, người gốc Hoa, gia đình mười đời ở phố cổ. Năm 1995, anh thuê một ngôi nhà mở phòng tranh, mỗi tháng chỉ 200.000 đồng. Đến năm 2021, sau dịch COVID-19, giá thuê căn nhà ấy đã 25 triệu đồng. Nay, cũng khoảng không gian đó, giá lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ngày trước, bán vài tấm tranh giấy gió là anh Tường đủ trả tiền thuê nhà cả tháng; nay vẽ gần như không nghỉ cũng chẳng theo kịp.

"Một người bạn của tôi trong phố cổ mới than thở: buổi sáng mở mắt ra là phải suy nghĩ làm sao làm ra được 7 triệu đồng trong ngày, buôn bán được hay không thì không cần biết. Mà 5 ngày không buôn bán là hồn vía lên mây, không còn hiền hòa nữa, bắt đầu căng thẳng", anh Trương Bách Tường chia sẻ.

Anh Trương Bách Tường (bên trái) có hai phần ba đời người gắn với nghề vẽ tranh ở phố cổ Hội An

Không ít người đã sống lâu năm trong phố cổ nay cho người từ nơi khác thuê lại căn nhà của mình để buôn bán, rồi cầm khoản tiền ấy ra vùng ven, hoặc về trung tâm Đà Nẵng mua đất dựng nhà ở mới.

Nhiều căn nhà cổ cho thuê giờ nhìn không khác một cửa hàng trưng bày. Chỗ này bày giày dép, chỗ kia treo kín quần áo thời trang, sáng đèn bắt mắt chẳng kém những shop ở trung tâm Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền thuê nhà số 15 Nguyễn Thái Học, hơn 40 năm sống trong phố cổ Hội An kể, Tết Đoan Ngọ xưa là cái Tết lớn của cả khu phố, nhà nào cũng hương đèn cúng kính, nay thưa dần.

"Họ tới họ kinh doanh thì họ biết kinh doanh thôi, họ không có quan hệ những người xung quanh. Mình muốn qua cái cửa hàng kế bên để nói chuyện thì họ không có tiếp. Họ nói chúng tôi là nhân viên, muốn làm việc gì thì phải gặp chủ, mà chủ nhà thì ở xa, không có nhà. Hồi xưa bà con ở đây sống rất tình cảm, nhà nào có một việc gì là cả làng biết hết. Nhưng giờ tình cảm đó càng ngày càng phai nhạt", bà Phan Thị Như Hiền cho biết.

Những ngôi nhà cổ được gia chủ cho thuê bán hàng hóa

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết và anh Châu Nguyên Thủy đang giữ căn nhà số 5 Nguyễn Thái Học, nơi đã có 6 thế hệ trong gia đình sinh sống nối nhau, hiện vẫn còn 4 thế hệ chung một nhà. Mặt tiền của nhà dành để buôn bán, còn phía sau và trên gác vẫn giữ nguyên gian thờ tổ tiên. Ngày trước, khi gia đình bàn chuyện làm sổ đỏ, bà nội anh Thủy không nhận đứng tên. Bà tâm niệm ngôi nhà là của tổ tiên để lại, con cháu đời nào cũng chỉ là người giữ gìn, chứ không phải tài sản riêng của một ai.

Nhiều căn nhà cổ ở Hội An nay chỉ còn là cửa hàng đơn thuần

Anh Châu Nguyên Thủy trải lòng: "Phải giữ nhà thì mới còn cái hồn quê, mới còn nơi để đi về. Mình mà không giữ văn hóa đó thì coi như mình sẽ cô độc ngay trên chính quê hương của mình, mất đi mà không hay biết. Cái hồn Hội An đang mờ nhạt dần, nếu không có một hồi chuông báo động thì sẽ mất đi trong một sớm một chiều".

Những người ở lại cũng không dễ dàng gì trong sinh hoạt hàng ngày. Riêng việc lợp lại mái ngói đã nhọc nhằn, bởi lớp thợ giỏi ngày trước nay gần như không còn. Có nhà sửa căn bếp vỏn vẹn 25 m2 đã tốn hơn 400 triệu đồng.

Tại hội thảo về phát triển du lịch đô thị cổ Hội An tổ chức ở TP Đà Nẵng hồi tháng 10 vừa qua, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nêu ra con số: khoảng 40% chủ nhà gốc ở vùng lõi phố cổ đã chuyển đi nơi khác; đến năm 2024, chỉ còn 20% đến 30% di tích thực sự có người ở. Nếu đúng như vậy, phố cổ đang đứng trước một nghịch lý: di sản vẫn còn nguyên dáng hình nhưng những con người làm nên sức sống của nó thì thưa vắng dần.

Khách nước ngoài tham quan các di tích nhà cổ

Hội An vốn là mảnh đất hội tụ. Mấy trăm năm trước, nơi đây đã là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đông Nam Á. Người Nhật, người Hoa, người Việt nối nhau đến dựng phố. Chính sự giao thoa ấy đã bồi đắp nên bản sắc Hội An: luôn mở lòng với người đến mà không đánh mất chính mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa, 81 tuổi, nhà số 27 Phan Chu Trinh, quê gốc Nam Định, theo chồng về Hội An từ năm 1975, gắn bó với phố cổ chẳng kém người bản địa.

"Tôi là người Nam Định, nhưng về theo chồng là tôi rất mến đất Hội An, rất quý người Hội An. Giờ cho tôi lựa, tôi cũng không muốn đi đâu, tôi chỉ thích ở Hội An thôi. Ai hỏi thì tôi cũng giới thiệu tôi là người Hội An", bà Hoa nói.

Vậy giữ hồn phố Hội bắt đầu từ đâu? Trước hết là chuyện của cơ chế, chính sách quản lý. Nhiều ý kiến cho rằng vùng lõi cần quy hoạch lại mạng lưới kinh doanh: khuyến khích những hàng quán đậm chất phố Hội như cao lầu, mì Quảng, các nghề mộc Kim Bồng, lồng đèn, may đo truyền thống; hạn chế những mặt hàng không hợp với phố cổ.

Nhiều di tích, nhà cổ ở Hội An đang xuống cấp

Tiến sĩ Lưu Anh Rô, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng nêu ý kiến: "Cần có một bộ tiêu chí ứng xử, một quy chuẩn về lối sống theo đúng phong cách dung dị của người Hội An. Dù anh đến từ đâu, buôn bán hay cư trú trong vùng lõi, anh đều phải tuân thủ. Chỉ khi có quy chuẩn như vậy, chúng ta mới giữ được hồn cốt của Hội An".

Giữ được quy chuẩn thôi chưa đủ, nếu người gắn bó lâu đời vẫn phải bán nhà mà đi. Nhiều ý kiến đề xuất lập một quỹ di sản: khi một gia đình buộc phải bán nhà cổ, Nhà nước đứng ra mua lại, rồi cho chính chủ cũ tiếp tục ở lại, giữ bàn thờ. Nhưng tiền ở đâu ra? Nguồn thu từ bán vé tham quan phố cổ, có năm lên tới hàng trăm tỷ đồng; song phần để lại cho phường Hội An nay chỉ còn khoảng 15%.

Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An kiến nghị: "Việc đấu giá nhà công sản cần đưa ra tiêu chí, để hoạt động cho phù hợp với văn hóa Hội An. Ví dụ như trưng bày sách, ấn phẩm về lịch sử văn hóa, hay các nghề truyền thống, chứ không phải đấu trúng rồi trở thành cửa hàng bán tất cả các mặt hàng nào cũng được vì Luật Thương mại không cấm. Với những di tích trọng điểm, gần Chùa Cầu, Chùa Ông, Nhà nước cũng nên xem xét mua lại, để tổ chức những hoạt động phù hợp với truyền thống lâu nay".

Đường phố vắng khách

Cơ chế đặc thù ấy chỉ vận hành được khi 4 đơn vị hành chính tách ra từ thành phố Hội An cũ về lại một đầu mối. Bởi nay người trông coi di sản và người quản lý địa bàn không còn chung một mái nhà. Trước thực tế đó, TP Đà Nẵng đang nghiên cứu đưa 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp trở lại thành một đô thị hạt nhân thống nhất.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, vấn đề nằm ở cách định vị di sản.

"Nhìn di sản cả từ góc độ kinh tế thì cần xây dựng một đề án tích hợp kinh tế di sản vào phát triển công nghiệp văn hóa. Về cơ chế, TP Đà Nẵng cũng nên đổi mới, vận dụng cơ chế hợp tác công tư trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa", ông nói.

Hiện nay, việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê hay trùng tu nhà trong khu phố cổ phải thực hiện theo Luật Đất đai, Luật Đấu giá, Luật Di sản văn hóa. Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cho rằng, một di sản sống như Hội An đang gặp nhiều vướng mắc mà các quy định hiện hành chưa thể chạm tới.

"Hội An là một di sản sống, nên không thể quản lý như mọi nơi khác. Hiện nay đã có Nghị quyết 80 của Trung ương, chúng ta nên nghiên cứu, đề xuất một cơ chế đặc thù cho riêng vùng lõi phố cổ Hội An, khu vực này chỉ 0,5 km2 thôi, để giữ lại hồn phố. Nhưng cơ chế đó lại chưa phù hợp với Luật Đấu giá, Luật Di sản hiện hành, nên phải xin Trung ương", ông Nguyễn Sự đề xuất.

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An

Mấy tháng nay, phố cổ Hội An vắng khách. Nhiều người yêu Hội An không khỏi sốt ruột, lo lắng. Nhưng đây là mùa mưa lũ ở miền Trung, mùa mà năm nào khách cũng thưa, dù năm nay trời nắng đẹp. Cái đáng lo hơn là Hội An có giữ được chất lượng của một điểm đến, giữ được văn hóa và con người giữa dòng chảy đổi thay.

Phố cổ Hội An đã đi qua mấy trăm năm, qua bao lớp người đến và đi. Giữ lấy phần hồn của phố, rốt cuộc không chỉ là việc của chính quyền hay vài nhà nghiên cứu, mà của tất cả những ai từng đến, từng yêu và còn coi Hội An là nhà. Bởi ngôi nhà thì có sổ đỏ, có người đứng tên. Còn hồn phố, muốn giữ, cũng cần có người đứng tên, và người ấy, trước hết, là những cư dân đang ngày ngày sống trong lòng phố cổ đều có trách nhiệm gìn giữ hồn phố.