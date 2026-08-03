Hơn 100 người Việt hòa mình vào lễ hội truyền thống Binzuru ở Nhật Bản

Lễ hội Binzuru là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống mùa hè quan trọng nhất của tỉnh Nagano. Tên gọi lễ hội bắt nguồn từ Tôn giả Binzuru (Pindola Bharadvaja), một trong 16 vị La Hán trong Phật giáo, người được tin là có khả năng chữa lành bệnh tật.

Tượng Binzuru bằng gỗ nổi tiếng được thờ tại cổ tự Zenkoji nghìn năm tuổi, nơi được xem là trái tim tâm linh của Nagano và lưu giữ tượng Phật bằng vàng đầu tiên của Nhật Bản. Hằng năm, người dân địa phương đổ về đây, chạm tay vào tượng Binzuru với niềm tin cầu mong sức khỏe và bình an.

Một gia đình người Việt bày tỏ niềm vui, hạnh phúc và hân hoan khi tham gia lễ hội

Trong dịp lễ hội năm nay, một đoàn múa của cộng đồng người Việt Nam với hơn 100 thành viên đã lần thứ hai tham gia, hòa mình vào lễ hội truyền thống đặc sắc này.

Chiếc áo Happi - biểu tượng giao thoa văn hóa

Không chỉ gây ấn tượng về số lượng, đoàn Việt Nam còn tạo dấu ấn qua trang phục trình diễn mang tính nghệ thuật và biểu tượng. Toàn bộ thành viên khoác trên mình chiếc áo Happi, trang phục lễ hội truyền thống của Nhật Bản, do chị Nguyễn Hà Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nagano, trực tiếp lên ý tưởng thiết kế và đặt may tại Việt Nam.

Dù mới lần thứ 2 tham gia nhưng đoàn Việt Nam là đoàn nước ngoài đông nhất từng tham gia lễ hội địa phương tại Nagano

Chiếc áo thể hiện sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa, với hai vạt trắng - đỏ tượng trưng cho màu cờ của Việt Nam và Nhật Bản. Thiết kế kết hợp tay áo suông truyền thống của trang phục lễ hội Nhật Bản, viền tay trang trí hoa anh đào, họa tiết đặc trưng của Nhật Bản và hình ảnh hoa sen cách điệu, biểu tượng gắn với văn hóa Việt Nam.

Hoa sen cũng là loài hoa thanh tịnh trong Phật giáo, tạo nên sự kết nối tự nhiên với lễ hội Binzuru và cổ tự Zenkoji. Tổng thể trang phục thể hiện thông điệp về sự đồng hành, hài hòa, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, tượng trưng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Bên cạnh các điệu múa truyền thống, đoàn Việt Nam quy tụ hơn 100 thành viên, gồm các bạn trẻ, du học sinh, người lao động và nhiều gia đình kiều bào đưa theo con nhỏ. Đây là đoàn người nước ngoài đông đảo nhất từng tham gia diễu hành tại một lễ hội truyền thống địa phương ở Nagano.

Lễ hội Binzuru khép lại, nhưng dấu ấn về một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, năng động và giàu bản sắc vẫn lan tỏa sâu rộng

Trong bối cảnh nhiều địa phương tại Nhật Bản đứng trước nguy cơ suy giảm quy mô lễ hội do tình trạng già hóa dân số, sự hiện diện đông đảo, tràn đầy năng lượng của đoàn Việt Nam đã mang đến luồng sinh khí mới. Đoàn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả đứng hai bên đường, đồng thời giới thiệu hình ảnh một cộng đồng người Việt đoàn kết, chủ động hội nhập và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đa văn hóa cộng sinh tại địa phương.

Từ giao lưu văn hóa đến chính sách cộng sinh đa văn hóa

Sự xuất hiện của đoàn Việt Nam tại Lễ hội Binzuru lần thứ 56 không chỉ là hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt tại Nagano nói riêng và Nhật Bản nói chung, mà còn gắn với các chính sách xã hội tại địa phương.

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Hội Phụ nữ Nagano và Hiệp hội Giao lưu Nhân lực và Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Nagano. Hiệp hội được thành lập vào tháng 4/2026, dưới sự chứng kiến của Thống đốc tỉnh Nagano Abe Shuichi và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Hình ảnh những bạn trẻ Việt Nam rạng ngời trong Chiếc áo Happi - Biểu tượng giao thoa văn hóa keo sơn giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc

Đặc biệt, chị Nguyễn Hà Thủy, người dẫn đầu đoàn diễu hành, cũng là đại diện người nước ngoài duy nhất trong Ủy ban Xây dựng chính sách dành cho người nước ngoài, do Ban Cộng sinh đa văn hóa tỉnh Nagano thành lập từ tháng 6/2025.

Ủy ban gồm 10 thành viên là các chuyên gia, đã tổ chức nhiều kỳ họp để đề xuất, kiến nghị với Thống đốc Abe Shuichi, hướng tới xây dựng Nagano trở thành một tỉnh đáng sống, hòa nhập và an toàn đối với cộng đồng người nước ngoài.

Tiếng nói từ Lễ hội Binzuru

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, chị Nguyễn Hà Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nagano, Trưởng Ban tổ chức đoàn Việt Nam, cho biết đoàn múa tham gia lễ hội với mong muốn giới thiệu hình ảnh một cộng đồng người Việt tích cực hội nhập và đoàn kết.

Theo chị, chiếc áo Happi với vạt áo dài và họa tiết hoa anh đào là thông điệp đoàn muốn gửi gắm, góp phần cùng địa phương xây dựng một xã hội cộng sinh đa văn hóa tại tỉnh Nagano.

Chị Nguyễn Hà Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ Nagano, và đoàn Việt Nam hòa mình vào trong các điệu múa của lễ hội

Đánh giá về sự tham gia của cộng đồng người Việt, ông Nishizawa Masataka, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Nhân lực và Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Nagano, Nghị sĩ Hội đồng tỉnh Nagano, cho rằng việc đông đảo người Việt tham gia các lễ hội truyền thống như Binzuru có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng một xã hội đa văn hóa cộng sinh ngày càng phát triển.

Ông Shiozawa Yasuhiro, Trưởng đoàn diễu hành, nhận định sự tham gia đông đảo của đoàn Việt Nam đã làm cho không khí lễ hội trở nên sôi động hơn, đồng thời góp phần giúp người dân hai nước hiểu thêm về văn hóa truyền thống của nhau.

Nhiều người dân địa phương chia sẻ, một trong những hình ảnh xúc động nhất tại lễ hội là nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng người Việt sinh ra hoặc đang học tập tại Nhật Bản.

Các em khoác trên mình trang phục lễ hội, nắm tay cha mẹ hòa vào điệu múa rộn ràng trong tiếng vỗ tay của người dân địa phương và bạn bè quốc tế. Một số người cho rằng việc tham gia lễ hội là cơ hội để trẻ em trải nghiệm văn hóa truyền thống và không khí lễ hội của Nhật Bản, từ đó dễ dàng hòa nhập hơn nhưng vẫn giữ niềm tự hào về cội nguồn Việt Nam.

Lễ hội Binzuru năm nay đã khép lại, nhưng dấu ấn về một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, năng động và giàu bản sắc vẫn tiếp tục lan tỏa. Hoạt động hội nhập thông qua văn hóa tại Nagano góp thêm một điểm sáng cho mục tiêu xây dựng xã hội đa văn hóa cộng sinh tại Nhật Bản.