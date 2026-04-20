  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hơn 60.000 người hành hương về Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ

Thứ Hai, 11:54, 20/04/2026
VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, đã có hơn 60.000 người về Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Năm nay, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026 được tổ chức với quy mô rộng lớn, trong không gian phát triển mới cả về địa lý, văn hóa và tiềm năng sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. 

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô rộng lớn.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Chương trình khai mạc với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” gồm nhiều màn nghệ thuật đặc sắc, không chỉ tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức Tổ tiên.

 Trong không gian phát triển mới cả về địa lý, văn hóa và tiềm năng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cũng tổ chức đa dạng hoạt động Văn hoá, Thể thao như: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2026 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 18 cụm thi đua trên địa bàn toàn tỉnh; Các hoạt động thể thao có sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ 82 đơn vị.

Đặc biệt, Hội trại văn hóa thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, với sự tham gia của 18 cụm xã, phường trong tỉnh. Hội trại không chỉ tái hiện sinh động đời sống văn hóa truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, vùng Đất Tổ. Ngoài ra còn có các hoạt động: Hội Sách Đất Tổ; Trưng bày tư liệu với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai”;  Trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”;  Tour Du lịch đêm “Đền Hùng Linh thiêng nguồn cội”...

Đêm khai mạc với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách.

Mặc dù nhiều thời điểm có mưa to, nhưng thống kê của BTC cho thấy, trong 3 ngày đầu, hơn 60.000 lượt người đã về đất Tổ tham gia các hoạt động của Tuần văn hóa, du lịch. Từng dòng người nối dài, chậm rãi tiến bước lên đền Hạ, đền Trung, đền Thượng dâng hương trong trật tự và trang nghiêm. Đối với nhiều người, hành trình về Đền Hùng là dịp để trở về với cội nguồn, tìm lại sự kết nối với truyền thống văn hóa dân tộc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 17-26/4 (tức từ ngày 1-10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ và các xã, phường trong tỉnh.

Hơn 60.000 lượt du khách về Phú Thọ trong 3 ngày đầu tiên của lễ hội năm nay.
Người dân lên dâng hương tại các đền trật tự và thành kính.
Các xã, phường trong tỉnh dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng
Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Lễ hội Đền Hùng 2026: Hé lộ đại cảnh nghệ thuật hoành tráng

VOV.VN - Tối 15/4, tại Quảng trường Hùng Vương, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương.

Nhiều điểm mới trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026
Nhiều điểm mới trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 21/4/2026 (tức từ ngày 20/2 đến ngày 5/3 âm lịch). Chương trình năm nay sẽ có nhiều điểm mới nổi bật, kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống và mở rộng giao lưu quốc tế.

Chỉ đạo "nóng" về đảm bảo giao thông dịp lễ hội Đền Hùng, 30/4 và1/5
Chỉ đạo "nóng" về đảm bảo giao thông dịp lễ hội Đền Hùng, 30/4 và1/5

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 năm 2025.

