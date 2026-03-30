Nhiều điểm mới trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh sẽ được tổ chức theo 18 cụm xã, phường, kéo dài từ ngày 20/2 đến ngày 5/3 âm lịch. Đây là hoạt động trọng tâm, thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân.

Năm 2026, quy mô và không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng hơn, tạo thành chuỗi sự kiện liên hoàn trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. Đặc biệt là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Đất Tổ đến bạn bè quốc tế.

Quang cảnh buổi Họp báo Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì và tổ chức sôi nổi như: Hội trại văn hóa, trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương; Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ; Hội thi gói, nấu bánh chưng - giã bánh giầy… được tổ chức theo 18 cụm xã, phường, tạo sự liên kết vùng và tăng cường giao lưu, lan tỏa văn hóa cơ sở.

Một trong những điểm nhấn là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục. Hoạt động này sẽ kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và công diễn các tiết mục đạt giải tại liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo chuỗi liên hoàn, góp phần thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ - cội nguồn dân tộc Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ được tái khởi động, góp phần khơi dậy nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thể thao và giải trí cũng được tổ chức như: Giải Marathon, Giải Golf Cúp Hùng Vương, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, cùng trưng bày hoa lan nghệ thuật. Các hoạt động này được xã hội hóa, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Lễ hội và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Dịp này, tỉnh Phú Thọ cũng triển khai chương trình du lịch tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” tại Khu Di tích Đền Hùng từ ngày 7-21/4. Cạnh đó, du khách có cơ hội đón xem chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì vào 21h30 phút, ngày 25/4.