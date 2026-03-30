Nhiều điểm mới trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026

Thứ Hai, 21:19, 30/03/2026
VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 21/4/2026 (tức từ ngày 20/2 đến ngày 5/3 âm lịch). Chương trình năm nay sẽ có nhiều điểm mới nổi bật, kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống và mở rộng giao lưu quốc tế.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh sẽ được tổ chức theo 18 cụm xã, phường, kéo dài từ ngày 20/2 đến ngày 5/3 âm lịch. Đây là hoạt động trọng tâm, thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân.

Năm 2026, quy mô và không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng hơn, tạo thành chuỗi sự kiện liên hoàn trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. Đặc biệt là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Đất Tổ đến bạn bè quốc tế.

Quang cảnh buổi Họp báo Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì và tổ chức sôi nổi như: Hội trại văn hóa, trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương; Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ; Hội thi gói, nấu bánh chưng - giã bánh giầy… được tổ chức theo 18 cụm xã, phường, tạo sự liên kết vùng và tăng cường giao lưu, lan tỏa văn hóa cơ sở.

Một trong những điểm nhấn là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục. Hoạt động này sẽ kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và công diễn các tiết mục đạt giải tại liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo chuỗi liên hoàn, góp phần thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ - cội nguồn dân tộc Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ được tái khởi động, góp phần khơi dậy nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thể thao và giải trí cũng được tổ chức như: Giải Marathon, Giải Golf Cúp Hùng Vương, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, cùng trưng bày hoa lan nghệ thuật. Các hoạt động này được xã hội hóa, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Lễ hội và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. 

Dịp này, tỉnh Phú Thọ cũng triển khai chương trình du lịch tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” tại Khu Di tích Đền Hùng từ ngày 7-21/4. Cạnh đó, du khách có cơ hội đón xem chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì vào 21h30 phút, ngày 25/4.

Phú Thọ sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị sẵn sàng với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc cùng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

 

CTV Vũ Viết Dương/VOV-Tây Bắc
Tag: Lễ hội Đền Hùng Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 giá trị di sản di sản văn hóa đặc sắc vùng Đất Tổ
Đình Hùng Lô, điểm đến du lịch di sản hấp dẫn dịp Giỗ tổ Hùng Vương
Đình Hùng Lô, điểm đến du lịch di sản hấp dẫn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

VOV.VN - Nằm tại làng cổ Hùng Lô, đình Hùng Lô với niên đại hơn 300 năm, từ lâu đã đi vào tâm thức của người dân Việt Nam với những nét đẹp văn hóa, di sản, phong tục, tập quán gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 tại Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 17–26/4 với quy mô cấp tỉnh, bảo đảm trang nghiêm phần lễ, sôi động phần hội, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025
Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025

VOV.VN - Ngày 7/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 tại Đền Thờ vua Hùng, ở quận Bình Thủy.

