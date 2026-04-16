Lễ hội Đền Hùng 2026: Hé lộ đại cảnh nghệ thuật hoành tráng

Không chỉ cho thấy quy mô, sự công phu trong dàn dựng, buổi tổng duyệt còn hé mở một đêm diễn được đầu tư kỹ lưỡng về tư tưởng nghệ thuật, ngôn ngữ sân khấu và chiều sâu văn hóa, hứa hẹn tạo dấu ấn trong lòng đồng bào, du khách.

Dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan, các thành viên Hội đồng thẩm định lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi tổng duyệt, toàn bộ chương trình được trình diễn đầy đủ, bám sát mạch kịch bản xuyên suốt, với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, kỹ thuật trình chiếu được vận hành đồng bộ, góp phần hoàn thiện tổng thể một chương trình nghệ thuật có quy mô lớn, gắn với sự kiện văn hóa đặc biệt của dân tộc.

Sau khi theo dõi toàn bộ chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị tổ chức và các nghệ sĩ, diễn viên. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện từng chi tiết, đặc biệt là về kỹ thuật, thời lượng và tính liên kết giữa các tiết mục; bảo đảm chương trình chính thức diễn ra trang trọng, an toàn, ấn tượng, xứng tầm với sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt của dân tộc.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú ý công tác tổ chức, khánh tiết, chuẩn bị phương án phù hợp với tình hình thời tiết thay đổi, đảm bảo an ninh trật tự... trong khu vực diễn ra chương trình.

Dấu ấn của chương trình trước hết đến từ sự cộng hưởng của ê-kíp sáng tạo gồm nhà biên kịch, thạc sĩ Lê Thế Song, Tổng đạo diễn Xuân Hồng và NSND Trần Ly Ly. Nếu Lê Thế Song cho thấy tư duy kịch bản có cấu trúc, biết chọn những truyền thuyết cội nguồn như Con Rồng cháu Tiên, Vua Hùng tìm đất dựng đô, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh để xây dựng một mạch kể vừa giàu tính sử thi vừa có khả năng gợi mở bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, thì Xuân Hồng giữ vai trò tổ chức đại cảnh, điều phối tổng thể và tạo nhịp cho toàn bộ chương trình. Trong khi đó, NSND Trần Ly Ly góp phần tạo nên diện mạo thẩm mỹ riêng cho đêm diễn bằng ngôn ngữ múa giàu tính tạo hình, giúp các lớp diễn không chỉ đẹp về thị giác mà còn tăng chiều sâu cảm xúc và khả năng kể chuyện.

Một trong những nét đáng chú ý của chương trình năm nay là cách tiếp cận di sản trong chương II - Về miền di sản. Thay vì chỉ đưa các loại hình nghệ thuật dân gian lên sân khấu như những điểm xuyết mang tính biểu trưng, ê-kíp sáng tạo đã đặt di sản trong mối quan hệ với cộng đồng, với đời sống hiện tại và với không gian văn hóa rộng mở hơn của Đất Tổ. Hát Xoan Phú Thọ, chiêng Mường, trống quân Đức Bác… không đứng riêng lẻ, mà cùng tham gia vào việc khắc họa một vùng đất có chiều dày lịch sử, giàu bản sắc, nơi các lớp trầm tích văn hóa vẫn đang sống trong đời sống hôm nay.

Với Hát Xoan, chương trình tạo ấn tượng khi huy động nghệ nhân dân gian, diễn viên chuyên nghiệp và đặc biệt là sự tham gia của các em học sinh trên địa bàn có phường Xoan gốc. Cách tổ chức này không chỉ tăng hiệu quả sân khấu mà còn gợi ra tinh thần truyền nối của di sản. Di sản không chỉ được bảo tồn bằng danh hiệu, mà còn được gìn giữ khi bước vào đời sống cộng đồng, khi thế hệ trẻ được đặt trong chính không gian diễn xướng ấy.

Đáng chú ý, ca khúc Phú Thọ - sắc xuân ngày mới do nhà biên kịch Lê Thế Song sáng tác lời hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn cảm xúc của chương trình. Chi tiết để toàn bộ không gian sân khấu và khán giả cùng vỗ tay trong khoảng 10 - 15 giây, không nhạc, hòa chung vào nhịp điệu của bài hát, cho thấy ê-kíp không chỉ nghĩ đến việc “trình diễn” cho công chúng xem, mà còn muốn tạo nên sự tham gia thực sự của công chúng vào đêm nghệ thuật. Chính khoảnh khắc đó, nếu được xử lý trọn vẹn trong đêm chính thức, có thể trở thành một điểm kết nối xúc cảm đẹp giữa sân khấu và người xem.

Không thể không nhắc tới lực lượng nghệ sĩ tham gia chương trình, với nhiều gương mặt tên tuổi như NSND Trọng Bình, NSND Thúy Ngần, NSƯT Thy Nhung, Quách Mai Thi, Ngọc Anh, Hoàng Tùng... cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ các phường Xoan gốc, Nhà hát Lạc Hồng, Vũ đoàn Hà Nội và học sinh một số trường tiểu học, THPT trên địa bàn tỉnh. Sự hội tụ của nhiều lực lượng nghệ thuật trong một chương trình cho thấy quy mô và sự đầu tư của tỉnh Phú Thọ, đồng thời góp phần tạo nên sắc độ phong phú cho đêm diễn.

Ê kíp dàn dựng chương trình

Sau buổi tổng duyệt, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, với tư tưởng chủ đề rõ ràng và cách biểu đạt giàu tính nghệ thuật. Không chỉ tái hiện truyền thống, chương trình còn hướng tới kể câu chuyện cội nguồn bằng ngôn ngữ gần hơn với cảm quan đương đại, để di sản thực sự lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 17/4/2026, tức mùng 1 tháng 3 âm lịch, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì. Từ những gì thể hiện trong đêm tổng duyệt, có thể kỳ vọng đây sẽ là một lễ khai mạc trang trọng, giàu dấu ấn nghệ thuật, để lại ấn tượng đẹp với đồng bào và du khách.