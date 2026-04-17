Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai

Ngày Sách năm nay ở Gia Lai có chủ đề “Mạch tri thức-Từ trang sách đến không gian số”, thể hiện chiến lược chuyển đổi mang tính đột phá của tỉnh trong việc tiếp cận tri thức, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Điểm nhấn của Ngày sách là Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026. Cuộc thi đã tạo nên không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không chỉ là sân chơi bổ ích, đây còn là cơ hội để các em chia sẻ những cuốn sách ý nghĩa, lan tỏa tình yêu đọc sách và rèn luyện kỹ năng trình bày, tư duy sáng tạo.

Đông đảo học sinh hào hứng tham gia Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku

Chia sẻ tại chương trình, em Vũ Khang, học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương cho rằng, với học sinh, việc đọc sách không chỉ phục vụ học tập mà còn góp phần hình thành nhân cách và rèn luyện tư duy.

“Em thường đọc sách vào những lúc rảnh như là sáng Chủ Nhật, hoặc trước khi đi ngủ. Em đọc những cuốn sách để bổ sung thêm kiến thức hoặc các mẩu chuyện nâng cao đạo đức, và em cảm thấy đọc sách giúp mình phát triển rất nhiều. Khi đến ngày hội thì em mong mình sẽ học hỏi được thêm nhiều điều và biết được nhiều kiến thức hơn và được giao lưu với nhiều bạn bè có cùng niềm đam mê đọc sách”, em Vũ Khang nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai trao tặng 7 phần quà là những đầu sách mới cho các thư viện cơ sở, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ bạn đọc tại vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ sách cho thư viện trường học còn nhiều thiếu thốn.