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Phim kinh dị Việt công chiếu tại Liên hoan phim Busan 2026

Thứ Tư, 14:41, 02/09/2026
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VOV.VN - Phim điện ảnh Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 15/10 tại Hàn Quốc. Tác phẩm góp mặt trong hạng mục Midnight Passion, dành cho các phim kinh dị, hành động, giật gân và điện ảnh thể loại.

Theo thông tin từ ê-kíp, Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần sẽ có buổi công chiếu thế giới vào ngày 9/10 tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, với sự tham dự dự kiến của đạo diễn Hàm Trần cùng một số thành viên đoàn phim. Đây cũng là những suất chiếu đầu tiên của tác phẩm trước khi phim ra rạp tại Việt Nam.

Sợi chỉ đỏ khai thác câu chuyện kinh dị - tâm linh lấy cảm hứng từ quan niệm Á Đông về “sợi chỉ đỏ định mệnh”. Phim xoay quanh những án mạng, linh hồn và mối liên kết bí ẩn giữa người sống với người chết.

phim kinh di viet cong chieu tai lien hoan phim busan 2026 hinh anh 1
Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết việc bộ phim được công chiếu tại Busan có ý nghĩa đặc biệt với anh, bởi đây là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn với thể loại kinh dị, đồng thời câu chuyện được xây dựng từ những chất liệu liên quan đến văn hóa tâm linh Việt Nam.

“Việc Sợi chỉ đỏ công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan mang một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, đánh dấu sự trở lại của tôi với thể loại kinh dị bằng một câu chuyện hoàn toàn bắt nguồn từ văn hóa tâm linh Việt Nam và cách người Việt nhìn nhận thế giới siêu nhiên”, Hàm Trần chia sẻ.

phim kinh di viet cong chieu tai lien hoan phim busan 2026 hinh anh 2
Sợi chỉ đỏ có sự tham gia của Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Quang Tuấn, Lê Bê La, Kiều Trinh, Trần Nghĩa, Ngọc Phước.

Đạo diễn cũng cho biết hơn hai thập kỷ trước, bộ phim đầu tay của anh từng ra mắt tại chính Liên hoan phim Busan. Vì vậy, lần trở lại này mang nhiều ý nghĩa cá nhân đối với anh.

Sợi chỉ đỏ tiếp tục hướng khai thác kinh dị mà Hàm Trần từng thực hiện trong Đoạt hồn (2014) và Tiệm ăn của quỷ (2025). Trong tác phẩm mới, đạo diễn kết hợp yếu tố kinh dị, tâm lý và body horror, với các chi tiết như “con mắt thứ ba”, những biến dạng cơ thể, chuỗi án mạng và khả năng nhìn thấy linh hồn.

Theo nội dung được giới thiệu, phía sau các yếu tố kinh dị là câu chuyện về số phận, lựa chọn và những tổn thương mà các nhân vật phải đối diện.

Trước Sợi chỉ đỏ, Hàm Trần từng có nhiều tác phẩm được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế. Vượt sóng và Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác từng xuất hiện tại Liên hoan phim Sundance, trong khi phim ngắn The Anniversary (Ngày giỗ) lọt vào danh sách rút gọn cho đề cử phim ngắn tại Oscar.

phim kinh di viet cong chieu tai lien hoan phim busan 2026 hinh anh 3
Đạo diễn Hàm Trần trở lại với thể loại kinh dị trong Sợi chỉ đỏ.

Tại Việt Nam, đạo diễn gần đây thực hiện Tử chiến trên không, bộ phim hành động đạt doanh thu gần 252 tỷ đồng và giúp anh nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Việc Sợi chỉ đỏ xuất hiện tại Midnight Passion cũng nối tiếp sự hiện diện của phim Việt tại Liên hoan phim Busan. Năm 2025, Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt trở thành phim Việt đầu tiên tham dự hạng mục này.

Trước đó, nhiều tác phẩm Việt từng được trình chiếu tại Busan như Thương nhớ đồng quê của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Chơi vơi của Bùi Thạc Chuyên, Ròm của Trần Thanh Huy, Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân, Việt và Nam, Mưa trên cánh bướm hay Quán Kỳ Nam.

Sợi chỉ đỏ có sự tham gia của Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Quang Tuấn, Lê Bê La, Kiều Trinh, Trần Nghĩa, Ngọc Phước cùng nhiều diễn viên khác.

Sau các suất chiếu tại Busan, phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/12/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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