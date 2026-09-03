Daniel Radcliffe: 25 năm sau vẫn là Harry Potter trong ký ức khán giả

Ngày 26/8, “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” trở lại màn ảnh rộng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm bộ phim ra mắt. Phiên bản đặc biệt được phát hành trong thời gian giới hạn, kèm 12 phút nội dung chưa từng công bố, tiếp tục đưa khán giả trở về với Hogwarts và những ngày đầu tiên của Harry, Ron, Hermione.

Sức hút của bộ phim sau một phần tư thế kỷ cũng là dịp để người hâm mộ nhìn lại hành trình của những diễn viên đã làm nên thế giới phù thủy, đặc biệt là Daniel Radcliffe.

Daniel Radcliffe trong vai Harry Potter ở phần phim đầu tiên, hình ảnh đã trở thành ký ức khó quên với nhiều thế hệ khán giả.

Từ cậu bé 11 tuổi đến biểu tượng Harry Potter

Khi “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” ra mắt năm 2001, Daniel Radcliffe mới 11 tuổi. Khi ấy, anh được lựa chọn để đảm nhận nhân vật Harry Potter – cậu bé mồ côi phát hiện mình là phù thủy và bước vào thế giới Hogwarts.

Harry Potter nhanh chóng trở thành vai diễn định hình sự nghiệp của Radcliffe. Trong suốt tám bộ phim, khán giả chứng kiến nhân vật lớn lên từ một cậu bé nhút nhát thành một chàng trai đối diện với những mất mát, lựa chọn khó khăn và cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám.

Điều đặc biệt là Daniel Radcliffe cũng trưởng thành gần như cùng nhân vật. Khán giả nhìn thấy sự thay đổi của anh qua từng phần phim: Từ gương mặt trẻ thơ, ánh mắt tò mò trong “Hòn đá phù thủy” đến hình ảnh trưởng thành, quyết liệt hơn ở những phần cuối.

Bởi vậy, Harry Potter không đơn thuần là một vai diễn thành công. Nhân vật này gắn với cả một thế hệ khán giả và trở thành một phần quan trọng trong ký ức văn hóa đại chúng. Tài liệu về hành trình 25 năm của thương hiệu cũng ghi nhận Harry Potter là bệ phóng đưa Daniel Radcliffe cùng Emma Watson, Rupert Grint trở thành những ngôi sao toàn cầu.

Cậu bé Harry Potter trong những ngày đầu đặt chân tới Hogwarts, mở ra hành trình phiêu lưu kéo dài suốt 8 phần phim.

Không để Harry Potter trở thành cái bóng quá lớn

Điều đáng chú ý trong sự nghiệp của Daniel Radcliffe là sau khi loạt phim kết thúc, nam diễn viên không lựa chọn cách tiếp tục dựa vào hình ảnh Harry Potter.

Anh chủ động tìm kiếm những vai diễn có màu sắc khác biệt, từ phim độc lập, phim hài, kinh dị cho đến những dự án mang tính thử nghiệm. Radcliffe từng xuất hiện trong “The Woman in Black”, “Kill Your Darlings”, “Swiss Army Man”, “Imperium”, “Guns Akimbo” và “The Lost City”.

Trên sân khấu, anh cũng chứng minh mình không chỉ là một ngôi sao điện ảnh. Radcliffe tham gia nhiều vở kịch và nhạc kịch, trong đó có “Equus”, “How to Succeed in Business Without Really Trying”, “The Cripple of Inishmaan” và “Merrily We Roll Along”. Hồ sơ chính thức của “Merrily We Roll Along” ghi nhận đây là một trong những dự án sân khấu nổi bật của anh, bên cạnh nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình khác.

Năm 2024, Radcliffe giành giải Tony cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong một nhạc kịch với vai Charley Kringas trong “Merrily We Roll Along”. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy anh đã xây dựng được một vị trí riêng trên sân khấu, vượt ra khỏi danh xưng “Harry Potter”.

Daniel Radcliffe trưởng thành cùng nhân vật Harry Potter, từ một diễn viên nhí trở thành ngôi sao điện ảnh toàn cầu.

Nhưng Harry Potter vẫn luôn ở đó

Dù đã thử sức với rất nhiều dạng vai, Daniel Radcliffe chưa bao giờ thực sự tách khỏi Harry Potter trong mắt công chúng. Điều này không nhất thiết là một trở ngại. Ngược lại, đó là một dạng tình cảm đặc biệt mà không phải diễn viên nào cũng có được.

Với nhiều khán giả, Daniel Radcliffe không chỉ là người đóng Harry Potter. Anh chính là gương mặt đã đồng hành cùng họ trong những năm tháng trưởng thành. Một thế hệ từng chờ đợi mỗi phần phim mới, từng tranh luận về các nhân vật, từng háo hức với chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts nay đã trưởng thành, nhưng những ký ức ấy vẫn còn nguyên.

Khi “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” trở lại rạp sau 25 năm, cảm xúc dành cho Daniel Radcliffe vì thế cũng có một sắc thái khác. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một diễn viên nổi tiếng, mà còn là cảm giác gặp lại một người quen của tuổi thơ.

Bộ phim trở lại với những khung hình quen thuộc: Sân ga, chuyến tàu đến Hogwarts, những hành lang lâu đài, lớp học phép thuật và bộ ba Harry – Ron – Hermione. Tài liệu về lần tái chiếu năm 2026 cũng nhấn mạnh rằng những hình ảnh ấy vẫn có khả năng khơi lại cảm giác háo hức của lần đầu bước vào thế giới phù thủy.

Daniel Radcliffe dành phần lớn tuổi thơ và những năm tháng thiếu niên cho loạt phim Harry Potter, một hành trình hiếm có đối với một diễn viên trẻ.

Daniel Radcliffe của hiện tại vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ.

25 năm, từ Harry Potter đến Daniel Radcliffe

25 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một cậu bé trở thành một người đàn ông, một diễn viên nhí trở thành nghệ sĩ trưởng thành và một bộ phim thiếu nhi trở thành biểu tượng văn hóa.

Daniel Radcliffe hôm nay không còn là cậu bé với cặp kính tròn, vết sẹo hình tia chớp và chiếc áo choàng Gryffindor. Anh đã có một sự nghiệp riêng, những lựa chọn nghệ thuật riêng và những thành tựu không phụ thuộc vào thế giới phù thủy.

25 năm sau ngày Harry Potter ra mắt, Daniel Radcliffe vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ, mỗi lần hình ảnh cậu bé phù thủy trở lại màn ảnh.

Nhưng khi Harry Potter trở lại màn ảnh rộng, khán giả vẫn có thể nhận ra cậu bé năm nào trong ánh mắt của anh. Đó có lẽ là điều đẹp nhất mà một diễn viên có thể nhận được sau 25 năm: Được khán giả nhớ đến không chỉ vì một vai diễn nổi tiếng, mà vì vai diễn ấy đã trở thành một phần ký ức của họ.

Với Daniel Radcliffe, Harry Potter có thể đã khép lại từ lâu. Nhưng với khán giả, cánh cửa Hogwarts dường như chưa bao giờ thực sự đóng lại.