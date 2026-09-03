English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Daniel Radcliffe: 25 năm sau vẫn là Harry Potter trong ký ức khán giả

Thứ Năm, 06:00, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 25 năm sau khi hóa thân thành Harry Potter, Daniel Radcliffe đã có sự nghiệp đa dạng trên màn ảnh và sân khấu, nhưng tình cảm của khán giả dành cho cậu bé phù thủy năm nào vẫn nguyên vẹn.

Ngày 26/8, “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” trở lại màn ảnh rộng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm bộ phim ra mắt. Phiên bản đặc biệt được phát hành trong thời gian giới hạn, kèm 12 phút nội dung chưa từng công bố, tiếp tục đưa khán giả trở về với Hogwarts và những ngày đầu tiên của Harry, Ron, Hermione.

Sức hút của bộ phim sau một phần tư thế kỷ cũng là dịp để người hâm mộ nhìn lại hành trình của những diễn viên đã làm nên thế giới phù thủy, đặc biệt là Daniel Radcliffe.

daniel radcliffe 25 nam sau van la harry potter trong ky uc khan gia hinh anh 1
Daniel Radcliffe trong vai Harry Potter ở phần phim đầu tiên, hình ảnh đã trở thành ký ức khó quên với nhiều thế hệ khán giả.

Từ cậu bé 11 tuổi đến biểu tượng Harry Potter

Khi “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” ra mắt năm 2001, Daniel Radcliffe mới 11 tuổi. Khi ấy, anh được lựa chọn để đảm nhận nhân vật Harry Potter – cậu bé mồ côi phát hiện mình là phù thủy và bước vào thế giới Hogwarts.

Harry Potter nhanh chóng trở thành vai diễn định hình sự nghiệp của Radcliffe. Trong suốt tám bộ phim, khán giả chứng kiến nhân vật lớn lên từ một cậu bé nhút nhát thành một chàng trai đối diện với những mất mát, lựa chọn khó khăn và cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám.

Điều đặc biệt là Daniel Radcliffe cũng trưởng thành gần như cùng nhân vật. Khán giả nhìn thấy sự thay đổi của anh qua từng phần phim: Từ gương mặt trẻ thơ, ánh mắt tò mò trong “Hòn đá phù thủy” đến hình ảnh trưởng thành, quyết liệt hơn ở những phần cuối.

Bởi vậy, Harry Potter không đơn thuần là một vai diễn thành công. Nhân vật này gắn với cả một thế hệ khán giả và trở thành một phần quan trọng trong ký ức văn hóa đại chúng. Tài liệu về hành trình 25 năm của thương hiệu cũng ghi nhận Harry Potter là bệ phóng đưa Daniel Radcliffe cùng Emma Watson, Rupert Grint trở thành những ngôi sao toàn cầu.

daniel radcliffe 25 nam sau van la harry potter trong ky uc khan gia hinh anh 2
daniel radcliffe 25 nam sau van la harry potter trong ky uc khan gia hinh anh 3
Cậu bé Harry Potter trong những ngày đầu đặt chân tới Hogwarts, mở ra hành trình phiêu lưu kéo dài suốt 8 phần phim.

Không để Harry Potter trở thành cái bóng quá lớn

Điều đáng chú ý trong sự nghiệp của Daniel Radcliffe là sau khi loạt phim kết thúc, nam diễn viên không lựa chọn cách tiếp tục dựa vào hình ảnh Harry Potter.

Anh chủ động tìm kiếm những vai diễn có màu sắc khác biệt, từ phim độc lập, phim hài, kinh dị cho đến những dự án mang tính thử nghiệm. Radcliffe từng xuất hiện trong “The Woman in Black”, “Kill Your Darlings”, “Swiss Army Man”, “Imperium”, “Guns Akimbo” và “The Lost City”.

Trên sân khấu, anh cũng chứng minh mình không chỉ là một ngôi sao điện ảnh. Radcliffe tham gia nhiều vở kịch và nhạc kịch, trong đó có “Equus”, “How to Succeed in Business Without Really Trying”, “The Cripple of Inishmaan” và “Merrily We Roll Along”. Hồ sơ chính thức của “Merrily We Roll Along” ghi nhận đây là một trong những dự án sân khấu nổi bật của anh, bên cạnh nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình khác.

Năm 2024, Radcliffe giành giải Tony cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong một nhạc kịch với vai Charley Kringas trong “Merrily We Roll Along”. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy anh đã xây dựng được một vị trí riêng trên sân khấu, vượt ra khỏi danh xưng “Harry Potter”.

daniel radcliffe 25 nam sau van la harry potter trong ky uc khan gia hinh anh 4
Daniel Radcliffe trưởng thành cùng nhân vật Harry Potter, từ một diễn viên nhí trở thành ngôi sao điện ảnh toàn cầu.

Nhưng Harry Potter vẫn luôn ở đó

Dù đã thử sức với rất nhiều dạng vai, Daniel Radcliffe chưa bao giờ thực sự tách khỏi Harry Potter trong mắt công chúng. Điều này không nhất thiết là một trở ngại. Ngược lại, đó là một dạng tình cảm đặc biệt mà không phải diễn viên nào cũng có được.

Với nhiều khán giả, Daniel Radcliffe không chỉ là người đóng Harry Potter. Anh chính là gương mặt đã đồng hành cùng họ trong những năm tháng trưởng thành. Một thế hệ từng chờ đợi mỗi phần phim mới, từng tranh luận về các nhân vật, từng háo hức với chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts nay đã trưởng thành, nhưng những ký ức ấy vẫn còn nguyên.

Khi “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” trở lại rạp sau 25 năm, cảm xúc dành cho Daniel Radcliffe vì thế cũng có một sắc thái khác. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một diễn viên nổi tiếng, mà còn là cảm giác gặp lại một người quen của tuổi thơ.

Bộ phim trở lại với những khung hình quen thuộc: Sân ga, chuyến tàu đến Hogwarts, những hành lang lâu đài, lớp học phép thuật và bộ ba Harry – Ron – Hermione. Tài liệu về lần tái chiếu năm 2026 cũng nhấn mạnh rằng những hình ảnh ấy vẫn có khả năng khơi lại cảm giác háo hức của lần đầu bước vào thế giới phù thủy.

daniel radcliffe 25 nam sau van la harry potter trong ky uc khan gia hinh anh 5
Daniel Radcliffe dành phần lớn tuổi thơ và những năm tháng thiếu niên cho loạt phim Harry Potter, một hành trình hiếm có đối với một diễn viên trẻ.
daniel radcliffe 25 nam sau van la harry potter trong ky uc khan gia hinh anh 6
Daniel Radcliffe của hiện tại vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. 

25 năm, từ Harry Potter đến Daniel Radcliffe

25 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một cậu bé trở thành một người đàn ông, một diễn viên nhí trở thành nghệ sĩ trưởng thành và một bộ phim thiếu nhi trở thành biểu tượng văn hóa.

Daniel Radcliffe hôm nay không còn là cậu bé với cặp kính tròn, vết sẹo hình tia chớp và chiếc áo choàng Gryffindor. Anh đã có một sự nghiệp riêng, những lựa chọn nghệ thuật riêng và những thành tựu không phụ thuộc vào thế giới phù thủy.

daniel radcliffe 25 nam sau van la harry potter trong ky uc khan gia hinh anh 7
25 năm sau ngày Harry Potter ra mắt, Daniel Radcliffe vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ, mỗi lần hình ảnh cậu bé phù thủy trở lại màn ảnh.

Nhưng khi Harry Potter trở lại màn ảnh rộng, khán giả vẫn có thể nhận ra cậu bé năm nào trong ánh mắt của anh. Đó có lẽ là điều đẹp nhất mà một diễn viên có thể nhận được sau 25 năm: Được khán giả nhớ đến không chỉ vì một vai diễn nổi tiếng, mà vì vai diễn ấy đã trở thành một phần ký ức của họ.

Với Daniel Radcliffe, Harry Potter có thể đã khép lại từ lâu. Nhưng với khán giả, cánh cửa Hogwarts dường như chưa bao giờ thực sự đóng lại.

 

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Brad Pitt trở lại với câu chuyện của “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”
Brad Pitt trở lại với câu chuyện của “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”

VOV.VN - Sau 7 năm, Brad Pitt trở lại với vai Cliff Booth, viết tiếp câu chuyện Hollywood đầy hoài niệm từng làm nên thành công của “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”.

Brad Pitt trở lại với câu chuyện của “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”

Brad Pitt trở lại với câu chuyện của “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”

VOV.VN - Sau 7 năm, Brad Pitt trở lại với vai Cliff Booth, viết tiếp câu chuyện Hollywood đầy hoài niệm từng làm nên thành công của “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”.

Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026
Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026

VOV.VN - Nếu Hollywood có bảng xếp hạng những ngôi sao “chạy hết tốc lực” trong năm 2026, Tom Holland và Anne Hathaway chắc chắn là hai cái tên nổi bật. Một người liên tiếp góp mặt trong những bom tấn tỷ USD, người còn lại phủ sóng màn ảnh với 5 bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026

Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026

VOV.VN - Nếu Hollywood có bảng xếp hạng những ngôi sao “chạy hết tốc lực” trong năm 2026, Tom Holland và Anne Hathaway chắc chắn là hai cái tên nổi bật. Một người liên tiếp góp mặt trong những bom tấn tỷ USD, người còn lại phủ sóng màn ảnh với 5 bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Ryan Gosling hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bom tấn Star Wars mới
Ryan Gosling hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bom tấn Star Wars mới

VOV.VN - Ryan Gosling vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Star Wars: Starfighter. Bom tấn mới của thương hiệu Star Wars dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.

Ryan Gosling hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bom tấn Star Wars mới

Ryan Gosling hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bom tấn Star Wars mới

VOV.VN - Ryan Gosling vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Star Wars: Starfighter. Bom tấn mới của thương hiệu Star Wars dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.

Vì sao Marvel cần Tom Holland hơn bao giờ hết?
Vì sao Marvel cần Tom Holland hơn bao giờ hết?

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ gắn bó với vai Người Nhện, Tom Holland không chỉ trở thành gương mặt được yêu mến nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel mà còn là ngôi sao hiếm hoi có thể kéo khán giả trở lại rạp. Từ một diễn viên trẻ vô danh, anh đang được xem là "quân bài chiến lược" của Marvel trong giai đoạn mới.

Vì sao Marvel cần Tom Holland hơn bao giờ hết?

Vì sao Marvel cần Tom Holland hơn bao giờ hết?

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ gắn bó với vai Người Nhện, Tom Holland không chỉ trở thành gương mặt được yêu mến nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel mà còn là ngôi sao hiếm hoi có thể kéo khán giả trở lại rạp. Từ một diễn viên trẻ vô danh, anh đang được xem là "quân bài chiến lược" của Marvel trong giai đoạn mới.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt