Kể chuyện lịch sử qua mô hình danh nhân Việt Nam

Thứ Bảy, 08:00, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa nhịp sống hiện đại, khi lịch sử thường bị mặc định là khô khan và xa cách, hai bạn trẻ 9X Nguyễn Thy Phượng và Phạm Trung Dũng tại Hà Nội đã đưa danh nhân Việt Nam bước ra khỏi trang sách bằng những mô hình “hộp mù” đầy sáng tạo.

Xuất phát từ sở thích sưu tầm và niềm đam mê văn hóa, hai bạn trẻ Phạm Trung Dũng và Nguyễn Thy Phượng đã quyết định chắt lọc tinh thần và cốt truyện cốt lõi của mỗi nhân vật để đưa vào mô hình hộp mù danh nhân Việt Nam. Điểm nhấn của bộ sưu tập là nhân vật MO – tên gọi do chính nhóm sáng tạo đặt ra, đại diện cho một bạn trẻ mong muốn hóa thân vào các danh nhân lịch sử.

Các mô hình danh nhân Việt Nam trong bộ sưu tập MO - Danh nhân

Nguyễn Thy Phượng cho biết: "Bộ sưu tập MO Danh nhân hiện có 9 nhân vật, đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề tiêu biểu. Chẳng hạn, chúng tôi lựa chọn Mạc Đĩnh Chi vì ông là một nhà ngoại giao xuất sắc. Hình thức hộp mù giúp khơi gợi sự tò mò của người sưu tập; khi chưa biết mình sẽ nhận được nhân vật nào, họ sẽ có xu hướng tìm hiểu thêm về câu chuyện phía sau. Nhờ đó, những câu chuyện về danh nhân được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ hơn so với việc chỉ đọc trong sách vở".

Trong quá trình thảo luận ý tưởng, nhóm cũng đặc biệt chú trọng đến việc tạo hình sao cho vừa mang tính biểu tượng, vừa giàu tính thẩm mỹ. Với nhân vật Mạc Đĩnh Chi, Thy Phượng chia sẻ mong muốn xây dựng hình ảnh lấy cảm hứng từ hoa sen, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp thanh cao trong tác phẩm “Ngọc tỉnh liên phú”, đồng thời tìm cách thể hiện nhân vật như một bông sen nổi bật giữa không gian hồ nước.

Thy Phượng là người lên ý tưởng và lựa chọn tạo hình cho nhân vật

Mỗi danh nhân được xây dựng dựa trên một câu chuyện trung tâm. Từ đó, Trung Dũng và Thy Phượng tập trung vào những yếu tố nhận diện quan trọng như trang phục, đạo cụ hay khí chất biểu tượng, đồng thời lược bỏ các chi tiết rườm rà để tạo hình ngộ nghĩnh, phù hợp với thẩm mỹ đương đại. Trong quá trình này, mỗi người đảm nhiệm một vai trò riêng, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức.

Nguyễn Thy Phượng cho biết cô phụ trách lên ý tưởng, lựa chọn nhân vật và thiết kế tạo hình, trong khi Trung Dũng đảm nhận phần vẽ, triển khai từ bản 2D đến 3D, sau đó sản xuất và in thành phẩm. Sản phẩm cuối cùng được hoàn thiện bằng công đoạn vẽ tay thủ công. Các mô hình được in bằng công nghệ 3D với chất liệu nhựa resin (nhựa tổng hợp), sau đó được tô vẽ chi tiết cho từng nhân vật.

Trung Dũng thực hiện hoá ý tưởng, lên bản vẽ cho sản phẩm

Mỗi bộ mô hình danh nhân bao gồm một nhân vật ngẫu nhiên, phụ kiện và thẻ thông tin tương ứng. Thẻ nhân vật có hai mặt: một mặt cung cấp thông tin cơ bản, mặt còn lại giới thiệu bối cảnh lịch sử liên quan. Phong cách chibi được sử dụng làm ngôn ngữ tạo hình chính, vì vậy nhiều chi tiết được tối giản, mang lại cảm giác gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phạm Trung Dũng cho biết, với nhân vật Yết Kiêu – người nổi tiếng về tài bơi lội, nhóm xây dựng hình ảnh với làn da ngăm, gợi liên tưởng đến người dân vùng sông nước. Anh chia sẻ, trong quá trình thiết kế, nhóm luôn cố gắng vừa bám sát câu chuyện lịch sử, vừa giữ được dấu ấn sáng tạo riêng.

Không dừng lại ở những danh nhân quen thuộc, trong thời gian tới, Paladi Studio dự định mở rộng sang nhiều mảng văn hóa khác như truyền thuyết dân gian hoặc những nhân vật ít được biết đến.

9 danh nhân Việt Nam qua phong cách chibi sáng tạo

“Chúng tôi mong muốn mọi người nhận ra rằng các chủ đề về con người, văn hóa, lịch sử không hề khô khan mà rất thú vị. Sau khi trải nghiệm sản phẩm, người xem có thể tìm hiểu sâu hơn về nhân vật và câu chuyện phía sau, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích với lịch sử, giống như cách chúng tôi đã bắt đầu", Thy Phượng chia sẻ.

Khi lịch sử được thể hiện qua những hình thức gần gũi với đời sống hiện đại, các câu chuyện về danh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành dòng chảy sống động qua từng thế hệ.

Minh Ngọc/VOV1
Tag: hộp mù danh nhân Việt Nam Phạm Trung Dũng Nguyễn Thy Phượng Paladi Studio mô hình chibi đồ chơi sưu tầm văn hóa lịch sử Việt Nam danh nhân Việt Nam thiết kế 3D nhựa resin sáng tạo trẻ giáo dục lịch sử sản phẩm sáng tạo giới trẻ yêu lịch sử
