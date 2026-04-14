Bảo tàng Hùng Vương (khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng) trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ” trưng bày với 3 chuyên đề chính: Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”; Các dấu tích khảo cổ thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Tinh hoa cổ vật vùng Đất Tổ.

Bảo tàng Hùng Vương trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ”. (Ảnh: BTHV)

Ngược dòng lịch sử hàng nghìn năm, tại vùng đất trung du Phú Thọ, nơi hội tụ của ba dòng sông lớn, một nền văn minh rực rỡ đã được khai mở. Trải qua các thời kỳ lịch sử, những giá trị ấy không ngừng được kế thừa và phát triển. Từ nền tảng văn hóa thời đại Hùng Vương đến các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã tiếp nối, làm giàu thêm bản sắc dân tộc thông qua những thành tựu nổi bật về thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là nghệ thuật gốm sứ. Nếu thời đại dựng nước ghi dấu bằng kỹ thuật chế tác đồng thau, thì các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn lại phát triển rực rỡ với nghệ thuật gốm men, pháp lam…thể hiện trình độ thẩm mỹ tinh tế và khả năng giao lưu văn hóa rộng mở. Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là minh chứng sống động cho dòng chảy liên tục, bền bỉ của văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

Thông qua hệ thống các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phong phú, góp phần tái hiện một cách trực quan, sinh động đời sống vật chất và tinh thần của cha ông. Những nội dung được giới thiệu không chỉ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đây cũng chính là thông điệp hướng tới tương lai, tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

