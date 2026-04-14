Trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ”

Thứ Ba, 16:08, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hòa trong không khí linh thiêng của ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, bảo tàng Hùng Vương tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ”.

Bảo tàng Hùng Vương (khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng) trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ” trưng bày với 3 chuyên đề chính: Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”; Các dấu tích khảo cổ thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Tinh hoa cổ vật vùng Đất Tổ.

Bảo tàng Hùng Vương trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ”. (Ảnh: BTHV)

Ngược dòng lịch sử hàng nghìn năm, tại vùng đất trung du Phú Thọ, nơi hội tụ của ba dòng sông lớn, một nền văn minh rực rỡ đã được khai mở. Trải qua các thời kỳ lịch sử, những giá trị ấy không ngừng được kế thừa và phát triển. Từ nền tảng văn hóa thời đại Hùng Vương đến các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã tiếp nối, làm giàu thêm bản sắc dân tộc thông qua những thành tựu nổi bật về thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là nghệ thuật gốm sứ. Nếu thời đại dựng nước ghi dấu bằng kỹ thuật chế tác đồng thau, thì các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn lại phát triển rực rỡ với nghệ thuật gốm men, pháp lam…thể hiện trình độ thẩm mỹ tinh tế và khả năng giao lưu văn hóa rộng mở. Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là minh chứng sống động cho dòng chảy liên tục, bền bỉ của văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

Thông qua hệ thống các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phong phú, góp phần tái hiện một cách trực quan, sinh động đời sống vật chất và tinh thần của cha ông. Những nội dung được giới thiệu không chỉ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đây cũng chính là thông điệp hướng tới tương lai, tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Phú Thọ sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị sẵn sàng với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc cùng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

Thư Vũ/VOV.VN
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 tại Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 17–26/4 với quy mô cấp tỉnh, bảo đảm trang nghiêm phần lễ, sôi động phần hội, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ: 10 năm lan tỏa và giữ "nếp" di sản
Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ: 10 năm lan tỏa và giữ “nếp” di sản

VOV.VN - Mười năm sau khi được UNESCO vinh danh, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vừa lan tỏa mạnh mẽ, vừa đối diện thách thức giữ chuẩn mực, để di sản thực sự “sống” bền vững trong đời sống đương đại.

Độc đáo Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Phú Thọ
Độc đáo Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Phú Thọ

VOV.VN - Sáng 4/3 (16 tháng Giêng Âm Lịch) Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc. Đây là lễ hội chọi trâu cổ xưa thể hiện tinh thần thượng võ, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân.

