Khai hội Đền Bảo Hà năm 2026: Rộn ràng ngày hội di sản quốc gia dịp nghỉ lễ 2/9

Lễ hội Đền Bảo Hà năm nay ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ về mô hình quản lý nhằm phân luồng, phục vụ tốt nhất cho hàng vạn du khách thập phương.

Đánh trống khai hội.

Ngay từ sáng sớm ngày khai hội (tức ngày 17/7 Âm lịch), dòng người đổ về khu di tích Đền Bảo Hà đã vô cùng đông đúc để dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao trấn ải biên cương của danh tướng Hoàng Bảy. Sức hút lớn từ một địa chỉ văn hóa tâm linh nổi tiếng, cộng hưởng với làn sóng du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, đặt ra bài toán lớn cho công tác tổ chức của địa phương.

Màn sử thi tái hiện công đức của danh tướng Hoàng Bảy.

Để đảm bảo văn minh lễ hội và tạo không gian trải nghiệm rộng mở hơn cho cộng đồng, ban tổ chức đã chủ động đổi mới toàn diện cấu trúc chương trình.

Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: “Điểm đổi mới căn bản của mùa lễ hội năm nay chính là sự thay đổi về mô hình và tên gọi thành ‘Tuần văn hóa du lịch - Lễ hội đền Bảo Hà’. Việc kéo dài thời gian tổ chức từ mùng 1 đến hết ngày 17/7 Âm lịch cho phép địa phương đan xen liên tục các hoạt động thể dục thể thao và chương trình văn nghệ quần chúng. Các chuỗi sự kiện này được phân bổ khoa học nhằm thu hút, tạo điều kiện tối đa cho cả người dân bản địa lẫn du khách thập phương cùng tham gia hưởng ứng”.

Nhờ chiến lược “kéo dài” thời gian và “chia nhỏ” không gian thông qua các hoạt động phụ trợ như Không gian văn hóa các dân tộc hay hội thi dân gian, áp lực quá tải cục bộ tại khu vực chính điện đã giảm đi đáng kể. Ghi nhận trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, công tác phân luồng an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại đền được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, mang lại sự yên tâm cho du khách thập phương hành hương về vùng đất Thánh.

Đại biểu, nhân dân và du khách tham gia Lễ dâng hương.