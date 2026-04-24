Khai hội đền Lăng tại vùng đất quê hương vua Lê Đại Hành

Theo ông Lại Trường Giang – đại diện UBND xã Liêm Hà, hàng năm vào tiết xuân phân tháng 3 âm lịch, nhân dân xã Liêm Hà theo lệ tục, hội tụ về đền Lăng (còn gọi là đền Ninh Thái) tổ chức lễ hội truyền thống để dâng hương, ngưỡng vọng, bái yết, nhằm tôn vinh, tưởng nhớ tới Tứ vị Hoàng Đế và Tam vị Đại Vương.

Lễ hội đền Lăng năm 2026 chính thức được khai mạc ngày 24/4 (tức 8/3 năm Bính Ngọ) tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình (khu vực huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ).

Theo truyền thuyết, lịch sử và các tài liệu, thư tịch cổ ghi chép, xã Liêm Hà - vùng địa linh nhân kiệt, giàu huyền tích, huyền sử, xưa kia là vùng đất Bảo Thái. Mỗi tấc đất, ngọn núi nơi đây đều gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, gắn liền với tên tuổi của các bậc tiên đế, tiền nhân. Đây vừa là vùng đất khởi nghiệp, vừa là quê nội của vua Lê Đại Hành (tức vua Lê Hoàn).

Quần thể di tích đền Lăng thờ 4 vị vua của nước Đại Cồ Việt gồm các công trình: đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, đền Tam Thiên Nhân, đền Mẫu, lăng phát tích nhà Tiền Lê và nhiều di tích khác.

Đền Lăng từ xa xưa đã được các triều đại phong kiến coi trọng, là đền thiêng thờ các bậc đế vương, mỗi lần Quốc lễ đều sai quan quân đến tế lễ, dân đến thờ phụng rất trang trọng. Lễ hội đền Lăng từ xưa tới nay đã thấm sâu vào trái tim khối óc, trở thành tình cảm thiêng liêng của người dân địa phương.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng

Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua, đền Lăng đã được chính quyền các cấp và nhân dân xã Liêm Hà hết sức quan tâm bảo tồn, tôn tạo, đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Lăng. Năm 1999, đền Lăng đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Lễ hội Đền Lăng là một trong những lễ hội đặc sắc, ẩn chứa nhiều nét văn hóa độc đáo và cổ kính, một sản phẩm văn hóa - du lịch tâm linh được tổ chức thường niên - là điểm nhấn trong hành trình văn hóa tâm linh, nhớ về nguồn cội của xã Liêm Hà.

Chính quyền địa phương và nhân dân xã Liêm Hà đang nỗ lực gìn giữ Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Lăng, trở thành niềm tự hào của quê hương và là điểm đến có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Hàng năm, lễ hội đền Lăng thường được tổ chức vào dịp ngày mùng 6 – 8/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống như lễ xin phép vua mở hội, lễ tế nam quan và nữ quan, lễ rước kiệu từ đền Lăng ra Mả Dấu, lễ tạ và cúng đàn Mông Sơn Thí Thực... Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân vui đón hội làng.