Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026 thu hút hơn 1 vạn người tham dự

Thứ Ba, 11:55, 07/04/2026
VOV.VN - Sáng 7/4, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026 đã bế mạc. Trong 4 ngày qua, Lễ hội này thu hút hơn 1 vạn tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm nay tiếp tục khẳng định là một trong những sự kiện văn hóa – tâm linh tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, với chuỗi hoạt động phong phú gồm các nghi lễ Phật giáo trang nghiêm cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, góp phần lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, hướng thiện và đời sống tinh thần lành mạnh.

Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tôn vinh các đơn vị đóng góp vào thành công của Lễ hội

Đáng chú ý, công tác tổ chức lễ hội được thực hiện bài bản, an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được đảm bảo, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách. Ý thức mọi người tham gia lễ hội văn minh, lịch sự, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội an toàn, thân thiện.

Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2026 thu hút hơn vạn người tham gia

Thành công của lễ hội không chỉ thể hiện ở quy mô, số lượng người tham dự mà còn ở những giá trị văn hóa, nhân văn được lan tỏa sâu rộng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – điểm đến văn minh, an toàn, giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 2026 phát biểu bế mạc

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 2026 khẳng định, Lễ hội được kỳ vọng tiếp tục là động lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương trong thời gian tới: “Mỗi mùa lễ hội khép lại không chỉ để lại những dấu ấn, kỷ niệm đẹp, mà còn là dịp để chúng ta lắng lại, suy ngẫm và kỳ vọng mới. Từ những kết quả đạt được hôm nay, chúng ta có thêm niềm tin, động lực và trách nhiệm để tiếp tục gìn giữ, vun đắp và nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn trong những năm tiếp theo. Nơi đây mãi là điểm hội tụ của niềm tin, của văn hóa và của những giá trị nhân văn cao đẹp, xứng đáng là lễ hội cấp quốc gia, điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc của thành phố Đà Nẵng”.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Hàng ngàn người dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Sáng nay (6/4), nhằm 19/2 Âm lịch, tại chùa Quán Thế Âm, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – nghi lễ chính thức, quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách đã về tham dự.

VOV.VN - Sáng nay (6/4), nhằm 19/2 Âm lịch, tại chùa Quán Thế Âm, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – nghi lễ chính thức, quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách đã về tham dự.

Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026: Lễ hội văn minh “5 không”

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 4-7/4 (nhằm ngày 17-20/2 âm lịch) không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng văn minh, an toàn.

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 4-7/4 (nhằm ngày 17-20/2 âm lịch) không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng văn minh, an toàn.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3 (nhằm ngày 17/2 đến ngày 20/2 Âm Lịch). Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng hứa hẹn thu hút đông đảo đồng bào phật tử, nhân dân và du khách tham gia.

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3 (nhằm ngày 17/2 đến ngày 20/2 Âm Lịch). Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng hứa hẹn thu hút đông đảo đồng bào phật tử, nhân dân và du khách tham gia.

