Khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026 tại Cần Thơ

Lễ khai mạc kéo dài 70 phút, trong đó chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, gồm 2 phần: “Linh thiêng nguồn cội” và “Hương vị phương Nam”, quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, diễn viên của TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, gồm 2 phần “Linh thiêng nguồn cội” và “Hương vị phương Nam”

Chương trình ca ngợi những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, sự sáng tạo của người dân Nam Bộ trong quá trình khai phá, mở đất đã cho ra đời những chiếc bánh dân gian đậm bản sắc, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực miền Tây Nam bộ. Chương trình đa dạng thể loại: tổ khúc ca múa, ca cổ, liên khúc dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc,... góp phần tạo không khí sôi động, đậm bản sắc cho Lễ hội.

Trao hoa và chứng nhận cho các địa phương, nghệ nhân tham gia Lễ hội bánh dân gian năm 2026

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc Lễ hội

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh: Bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại TP. Cần Thơ. Với ý nghĩa đó, khi đến với Lễ hội năm nay, ngoài việc thưởng thức các loại bánh, du khách còn được trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống. Điều này tạo nên tính tương tác cao, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa. Sự kết hợp đã tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc cho TP. Cần Thơ, góp phần vào quảng bá và thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.

"Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ tại Cần Thơ không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng chiếc bánh, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và đưa bản sắc miền Tây vươn xa trong lòng du khách. Đồng thời, tạo không gian gắn kết giữa các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng", bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nói.

... sự sáng tạo của người dân Nam Bộ trong quá trình khai phá, mở đất đã cho ra đời những chiếc bánh dân gian đậm bản sắc, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Nam Bộ.

Các tiết mục ca ngợi những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước,

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII tại Cần Thơ diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 26/4 đến ngày 01/5/2026, có trên 300 gian hàng.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII tại Cần Thơ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26/4 đến ngày 01/5/2026, có trên 300 gian hàng, quy tụ nhiều nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng như: trình diễn, hướng dẫn cách làm bánh dân gian, tái hiện nghề làm bánh truyền thống, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang, Hội thi Bánh dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm ấn tượng khác.