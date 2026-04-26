  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026 tại Cần Thơ

Chủ Nhật, 22:03, 26/04/2026
VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giỗ Tổ Hùng Vương , tối 26/4, UBND TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ với chủ đề “Hương vị Đất trời”.

Lễ khai mạc kéo dài 70 phút, trong đó chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, gồm 2 phần: “Linh thiêng nguồn cội” và “Hương vị phương Nam”, quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, diễn viên của TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, gồm 2 phần “Linh thiêng nguồn cội” và “Hương vị phương Nam”

Chương trình ca ngợi những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, sự sáng tạo của người dân Nam Bộ trong quá trình khai phá, mở đất đã cho ra đời những chiếc bánh dân gian đậm bản sắc, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực miền Tây Nam bộ. Chương trình đa dạng thể loại: tổ khúc ca múa, ca cổ, liên khúc dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc,... góp phần tạo không khí sôi động, đậm bản sắc cho Lễ hội.

Trao hoa và chứng nhận cho các địa phương, nghệ nhân tham gia Lễ hội bánh dân gian năm 2026
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc Lễ hội

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh: Bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại TP. Cần Thơ. Với ý nghĩa đó, khi đến với Lễ hội năm nay, ngoài việc thưởng thức các loại bánh, du khách còn được trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống. Điều này tạo nên tính tương tác cao, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa. Sự kết hợp đã tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc cho TP. Cần Thơ, góp phần vào quảng bá và thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.

"Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ tại Cần Thơ không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng chiếc bánh, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và đưa bản sắc miền Tây vươn xa trong lòng du khách. Đồng thời, tạo không gian gắn kết giữa các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng", bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nói.

... sự sáng tạo của người dân Nam Bộ trong quá trình khai phá, mở đất đã cho ra đời những chiếc bánh dân gian đậm bản sắc, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Nam Bộ.
Các tiết mục ca ngợi những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước,
Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII tại Cần Thơ diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 26/4 đến ngày 01/5/2026, có trên 300 gian hàng.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII tại Cần Thơ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26/4 đến ngày 01/5/2026, có trên 300 gian hàng, quy tụ nhiều nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng như: trình diễn, hướng dẫn cách làm bánh dân gian, tái hiện nghề làm bánh truyền thống, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang, Hội thi Bánh dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm ấn tượng khác.

Cần Thơ sẵn sàng cho Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2026

VOV.VN - Cần Thơ hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, diễn ra từ ngày 26/4-1/5 tại Quảng trường Bình Thủy. Với quy mô khoảng 350 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội hứa hẹn thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tag: Lễ hội bánh dân gian cần thơ nam bộ
Cần Thơ kỳ vọng thu hút đông đảo du khách tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ
VOV.VN - Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh du lịch trong năm nay với hàng loạt giải pháp phát triển sản phẩm và chuỗi sự kiện quy mô lớn, trong đó điểm nhấn là Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII sắp diễn ra.

Khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XII năm 2025 tại Cần Thơ

VOV.VN - Tối nay (6/4), tại quảng trường quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với UBND thành phố, các sở, ngành liên quan tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XII - năm 2025.

Khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI tại Cần Thơ

VOV.VN - Tối 17/4, tại quảng trường quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan, đơn vị đã tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI năm 2024, với chủ đề “Đậm đà hương vị Phương Nam”.

Cần Thơ làm bánh xèo 3m tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

VOV.VN - Ồng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, lễ hội là dịp để tôn vinh sự đóng góp của các nghệ nhân làm bánh dân gian, gìn giữ nét văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau, nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực dân gian.

Bế mạc Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023

VOV.VN - Tối 2/5, Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 chính thức bế mạc, khép lại 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, tôn vinh văn hóa ẩm thực và nghệ thuật Đờn ca tài tử - các giá trị văn hóa dân gian Nam Bộ.

