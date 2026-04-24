Cần Thơ kỳ vọng thu hút đông đảo du khách tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

Với nhiều hoạt động mới, mở rộng không gian trải nghiệm và xác lập kỷ lục độc đáo, Cần Thơ kỳ vọng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII thu hút đông đảo du khách, tạo cú hích quan trọng để hoàn thành mục tiêu đón hơn 12,3 triệu lượt khách trong năm.

Năm 2026, Cần Thơ đề ra mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đón khoảng 620.000 lượt, tăng 14% so với năm 2025; Khách lưu trú du lịch đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2025. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt trên 11.400 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2025.

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch Cần Thơ đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch. Cụ thể, Cần Thơ sẽ phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa trên các tiềm năng, thế mạnh: du lịch sinh thái sông nước, du lịch MICE (du lịch sự kiện, hội nghị, hội thảo...), du lịch văn hóa, lễ hội, du lịch cộng đồng... Đồng thời, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch cụ thể cho từng mùa du lịch, địa bàn trọng điểm, phù hợp thị trường. Từ đó, chủ động kết nối điểm đến với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm xây dựng các sản phẩm và các tour - tuyến du lịch mới.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Cần Thơ, từ nay tới cuối năm thành phố tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; các hoạt động xúc tiến du lịch vào các dịp lễ, hội để thu hút du khách như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026; Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ năm 2026; Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026; Giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026… Đặc biệt là Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026. Điểm nhấn của Lễ hội lần này là việc xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam” vào sáng 26/4, tại Đền thờ Vua Hùng (phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

“Về quy mô của “Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam”, bản đồ này có kích thước là 2m x 2,6m, độ dày là 10,3cm, nặng từ 550 đến 600kg. Quy tụ làm cái bản đồ này thì có 103 nghệ nhân đầu bếp chuyên nghiệp cùng tham gia chế tác tác phẩm tượng trưng cho 103 xã, phường của Cần Thơ”, ông Lê Minh Tuấn cho hay.

Cũng theo Sở VHTTDL Cần Thơ, Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện văn hóa du lịch thường niên quy mô lớn, nhằm tri ân công đức các Vua Hùng, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống Nam Bộ, thúc đẩy du lịch và xúc tiến đầu tư. Năm nay sự kiện này được tổ chức với nhiều điểm mới, mở rộng quy mô và tăng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Phần Lễ Giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm với nghi thức thả Đại kỳ ngũ sắc và lễ dâng hương sáng 26/4, dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu. Trước đó và trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức như triển lãm di sản văn hóa, hội thi tìm hiểu lịch sử Vua Hùng.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được làm mới về nội dung, như chương trình thời trang nghệ thuật chủ đề “Sông nước Tây Đô”, chuỗi biểu diễn acoustic kết hợp nghệ thuật truyền thống, cùng nhiều trò chơi dân gian kéo dài xuyên suốt lễ hội thay vì tổ chức rải rác như trước…

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Cần Thơ cho biết, tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, trung tâm được giao thực hiện phần không gian bánh dân gian. Theo đó trung tâm đã bố trí 3 khu vực phục vụ lễ hội gồm: Khu vực quảng bá du lịch nhằm giới thiệu, kết nối các tour, tuyến du lịch gắn với sản phẩm bánh dân gian, các điểm du lịch; Khu vực không gian bảo tồn bánh dân gian để thể hiện lại các làng nghề, sản phẩm bánh dân gian do nghệ nhân thực hiện và Khu vực tái hiện lại các trò chơi dân gian, những món bánh dân gian được bố trí ngoài trời lẫn trong nhà.

“Năm nay chúng tôi bố trí cái khu vực quảng bá du lịch vào trong Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ nhằm giới thiệu, quảng bá cũng như kết nối các cái tour tuyến du lịch gắn với các cái sản phẩm về bánh dân gian. Trong khu vực này có một số điểm du lịch như Cồn Sơn, Eco Resort Cần Thơ,… những khu du lịch này sẽ kết nối tour - tuyến, đưa du khách đến với không gian của lễ hội bánh cũng như tham quan các làng nghề bánh dân gian trên địa bàn thành phố”, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên cho biết.

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ được tổ chức cao điểm vào ngày 26/4 (ngày 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng (phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ), cùng các hoạt động hưởng ứng tại một số di tích lịch sử - văn hóa và trên địa bàn các xã, phường. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 26/4-01/5 (ngày 10-15/3 Âm lịch) tại Quảng trường phường Bình Thủy và khu vực lân cận. Lễ hội dự kiến có quy mô 250 gian hàng là các sản phẩm bánh dân gian, ẩm thực, OCOP, đặc sản vùng miền.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ cho biết thêm: “Đối với sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương cũng như là Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII, theo Kế hoạch số 100 của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành, Sở đang triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Đến thời điểm này các công việc chuẩn bị cho ngày khai mạc đã sẵn sàng”.

Trong năm 2025, Cần Thơ đã đón hơn 11 triệu lượt khách, tăng 18% so với năm 2024, trong đó lượng khách lưu trú gần 5 triệu lượt và khách quốc tế hơn 444.000 lượt. Tổng thu từ du lịch tại Cần Thơ đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Riêng Quý 1 năm nay du lịch Cần Thơ có nhiều khởi sắc. Thành phố đã đón hơn 3.441.000 lượt khách tham quan, tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 28% kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế đạt 192.200 lượt, đạt 31% kế hoạch. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.099 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, đạt 27% kế hoạch năm.