Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
VOV.VN - Tối 26/6, tại Quảng trường 16 Tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 với chủ đề "Lung linh sắc màu văn hóa Chăm".
Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương cùng hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng và đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa, thể thao truyền thống do cộng đồng người Chăm sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời là ngày hội của tình đoàn kết, giao lưu, gặp gỡ giữa các địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, đồng bào Chăm đã tạo dựng nên kho tàng văn hóa truyền thống phong phú với hệ thống tháp Chăm, các lễ hội Katê, Ramưwan, nghệ thuật dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, làm gốm cùng nhiều môn thể thao dân gian đặc sắc. Mỗi giá trị văn hóa, thể thao truyền thống ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Chăm mà còn góp phần làm nên vẻ đẹp đa dạng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.
“Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những định hướng quan trọng cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Chăm. Nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa này, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI diễn ra đến hết ngày 28/6 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.