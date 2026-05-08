  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khai mạc triển lãm “Hương sắc vùng cao” 2026 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thứ Sáu, 22:51, 08/05/2026
VOV.VN - Tối 8/5, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm “Hương sắc vùng cao” 2026 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Cùng tham gia sự kiện có sự phối hợp của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La.

Tham gia triển lãm có các gian trưng bày ảnh “Vẻ đẹp đất nước - con người vùng cao”; trưng bày giới thiệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm các dân tộc vùng cao.

Nổi bật là không gian trưng bày “Hương sắc vùng cao” của các tỉnh, thành phố, trưng bày, giới thiệu hình ảnh phong tục tập quán, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống, các di sản văn hóa, danh thắng tiêu biểu, giới thiệu các điểm du lịch của các tỉnh, giới thiệu ẩm thực, các sản vật dân tộc, đặc sản truyển thống…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương triển lãm.

Sơn La với vai trò địa phương đăng cai đã mang đến triển lãm các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đặc sắc của các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, nổi bật là khu du lịch quốc gia Mộc Châu. 

Khu trưng bày sản phẩm OCOP, thủ công truyền thống và ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn của triển lãm, giới thiệu các sản vật tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị kinh tế.

Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại triển lãm.

Phát biểu tại đêm khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam bày tỏ: "Tôi tin tưởng rằng, với nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ, nghệ nhân, cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và du khách, Triển lãm “Hương sắc vùng cao” năm 2026 sẽ thực sự trở thành một điểm nhấn văn hóa tiêu biểu; góp phần làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương, đồng thời mở rộng hơn nữa khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế".

Thông qua khu vực triển lãm chung, công chúng sẽ được nhìn lại hành trình phát triển của vùng cao qua các chủ đề về thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa.
Triển lãm còn là một không gian nhận diện, để thấy rõ hơn vị trí, vai trò và đóng góp của đồng bào các dân tộc vùng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm diễn từ 8/5 đến 10/5, với các chương trình nghệ thuật đặc sắc; các hoạt động giao lưu văn hóa, liên hoan dân vũ, dân ca, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: Triển lãm Hương sắc vùng cao 2026 Mộc Châu văn hóa vùng cao Tây Bắc
Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La triển khai chậm
Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La triển khai chậm

VOV.VN - Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La chậm tiến độ so với kế hoạch. UBND tỉnh Sơn La yêu cầu doanh nghiệp, địa phương đẩy nhanh thi công, triển khai đồng bộ giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến chậm nhất ngày 30/12/2027.

Hoa mai anh đào khoe sắc mời gọi du khách đến với Mộc Châu
Hoa mai anh đào khoe sắc mời gọi du khách đến với Mộc Châu

VOV.VN - Những ngày đầu xuân, Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu khoác lên mình tấm áo mới khi hoa mai anh đào đồng loạt nở, nhuộm hồng khắp các cung đường, triền đồi. Sắc hoa rực rỡ hòa cùng không khí trong lành của cao nguyên đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa xuân.

Rực rỡ chương trình du lịch “Mộc Châu – Hẹn ước mùa hoa”
Rực rỡ chương trình du lịch “Mộc Châu – Hẹn ước mùa hoa”

VOV.VN - Tối qua 17/1 tại Sơn La, chương trình du lịch năm 2026 với chủ đề "Mộc Châu - Hẹn ước mùa hoa" được khai mạc ở quảng trường 8/5, phường Mộc Châu.

