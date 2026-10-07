English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mở nguồn lực văn hóa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thứ Tư, 06:00, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, văn hóa cần được nhìn nhận không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực sáng tạo và yếu tố trực tiếp tạo giá trị cho nền kinh tế. Để khai mở nguồn lực này, cần đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và phát triển đồng bộ hệ sinh thái văn hóa.

Trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà cần được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh, lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực của sáng tạo. Muốn vậy, cần đổi mới tư duy phát triển, xây dựng hệ sinh thái văn hóa đồng bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và giai đoạn tới không đơn thuần là mở rộng quy mô GDP mà phải dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng thể chế và năng lực con người.

khai mo nguon luc van hoa cho muc tieu tang truong hai con so hinh anh 1
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Trong tiến trình đó, văn hóa không đứng ngoài nền kinh tế mà trực tiếp tham gia tạo lập năng lực phát triển thông qua việc hình thành con người có tri thức, đạo đức, kỷ luật và năng lực sáng tạo; xây dựng niềm tin, chuẩn mực hợp tác và sức gắn kết xã hội; đồng thời chuyển hóa tài nguyên, bản sắc văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cho biết, nước ta có nhiều lợi thế với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, hệ thống di sản đa dạng, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, dân số trẻ, tỷ lệ tiếp cận Internet cao và nhu cầu trải nghiệm ngày càng lớn.

Những năm gần đây, các ngành công nghiệp văn hóa đã đạt một số kết quả bước đầu, xuất hiện nhiều lực lượng sáng tạo mới trong các lĩnh vực nội dung số, quảng cáo, xuất bản điện tử, âm nhạc, điện ảnh và trò chơi điện tử. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế như chuỗi giá trị chưa hoàn chỉnh, thiếu doanh nghiệp đầu tàu; hệ thống dữ liệu, thống kê còn yếu; sự kết nối liên ngành giữa văn hóa, du lịch, công nghệ và các ngành kinh tế khác chưa chặt chẽ; thể chế đối với tài sản vô hình và các mô hình kinh doanh số còn phân tán...

Do đó, để phát huy vai trò của văn hóa đối với tăng trưởng bền vững, cần làm cho văn hóa trở thành năng lực bên trong của nền kinh tế, động lực của sáng tạo và hệ điều tiết của xã hội. Cùng với đổi mới nhận thức, cần đưa các chỉ tiêu văn hóa vào chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo đột phá về thể chế; tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, tiếp cận vốn và không gian sáng tạo; đồng thời phát triển doanh nghiệp văn hóa, hệ thống dữ liệu, nguồn nhân lực sáng tạo và các cụm sáng tạo gắn với lợi thế của từng địa phương.

khai mo nguon luc van hoa cho muc tieu tang truong hai con so hinh anh 2
GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nêu ý kiến: "Muốn phát huy thực sự vai trò của văn hóa trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chúng ta cần đưa các chỉ tiêu về văn hóa vào chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phải chuyển từ tư duy quản lý hoạt động sang quản trị hệ sinh thái văn hóa; từ hỗ trợ đầu vào sang nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ giá trị văn hóa. Việc đầu tư cũng cần được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, thay vì chỉ tập trung vào từng khâu riêng lẻ. Bên cạnh đó, chính sách đặt hàng của Nhà nước vẫn giữ vai trò cần thiết để tạo động lực cho phát triển văn hóa".

Đồng quan điểm, ở góc độ chiến lược, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng cần tạo đột phá về tư duy và thống nhất nhận thức đối với vai trò của văn hóa.

Theo ông, muốn tạo ra chuyển biến sâu sắc trong thực tiễn, trước hết phải có sự chuyển biến và thống nhất trong nhận thức. Tư duy đột phá này được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIV và đặc biệt là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, cần nhận thức sâu sắc văn hóa và con người là nền tảng của phát triển.

khai mo nguon luc van hoa cho muc tieu tang truong hai con so hinh anh 3

Trước đây, khi nói đến văn hóa, chúng ta thường nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, lần này Đảng khẳng định văn hóa và con người là nền tảng của phát triển. Đây là bước tiến rất quan trọng trong tư duy.

Để văn hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng: "Để phát huy vai trò của văn hóa trong tăng trưởng hai con số, giải pháp bao trùm là phải quan tâm xây dựng và phát triển hệ sinh thái văn hóa. Phải phát huy được tiềm năng, tài năng sáng tạo của các chủ thể văn hóa; phát huy không gian sáng tạo, các thiết chế văn hóa; coi trọng và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa. Đồng thời, cần quan tâm đầu tư phát triển một số ngành kinh tế văn hóa mới, với nòng cốt là công nghiệp văn hóa".

Thúy Hằng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảo vệ bản quyền số: Chìa khóa phát triển công nghiệp văn hóa
Bảo vệ bản quyền số: Chìa khóa phát triển công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Trong môi trường số, một tác phẩm có thể lan tỏa đến hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cũng dễ bị sao chép, phát tán trái phép. Bảo vệ bản quyền số vì thế là yêu cầu cấp thiết để nuôi dưỡng sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.

Bảo vệ bản quyền số: Chìa khóa phát triển công nghiệp văn hóa

Bảo vệ bản quyền số: Chìa khóa phát triển công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Trong môi trường số, một tác phẩm có thể lan tỏa đến hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cũng dễ bị sao chép, phát tán trái phép. Bảo vệ bản quyền số vì thế là yêu cầu cấp thiết để nuôi dưỡng sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.

Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”
Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”

VOV.VN - Mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao.

Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”

Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”

VOV.VN - Mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao.

Văn hóa Fandom Việt: Từ tự phát đến thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa
Văn hóa Fandom Việt: Từ tự phát đến thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Văn hóa Fandom tại Việt Nam đang trải qua bước chuyển mình từ tự phát đến lực lượng thúc đẩy công nghiệp sáng tạo. Qua các chiến dịch truyền thông quảng bá quy mô lớn hay các hoạt động ý nghĩa, cộng đồng người hâm mộ V-Pop khẳng định tư duy quản trị bài bản, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Văn hóa Fandom Việt: Từ tự phát đến thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Văn hóa Fandom Việt: Từ tự phát đến thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Văn hóa Fandom tại Việt Nam đang trải qua bước chuyển mình từ tự phát đến lực lượng thúc đẩy công nghiệp sáng tạo. Qua các chiến dịch truyền thông quảng bá quy mô lớn hay các hoạt động ý nghĩa, cộng đồng người hâm mộ V-Pop khẳng định tư duy quản trị bài bản, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá
Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

VOV.VN - Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống âm nhạc, nơi sản sinh nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Quý, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên... Trong giai đoạn mới, Hải Phòng hướng tới xây dựng “Thành phố âm nhạc”, đưa âm nhạc sâu hơn vào đời sống và trở thành nguồn lực phát triển.

Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

VOV.VN - Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống âm nhạc, nơi sản sinh nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Quý, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên... Trong giai đoạn mới, Hải Phòng hướng tới xây dựng “Thành phố âm nhạc”, đưa âm nhạc sâu hơn vào đời sống và trở thành nguồn lực phát triển.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc