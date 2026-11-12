Khai thác giá trị văn hóa, mở hướng phát triển kinh tế sáng tạo

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình KH&CN trọng điểm cấp bộ: “Nghiên cứu những tinh hoa văn hóa và thành tựu phát triển mới của nhân loại và vận dụng vào công cuộc Đổi mới của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế” (Mã số: KHXH/CT/2026-02), gắn liền với Đề tài “Thành tựu nhân loại về phát triển kinh tế sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế” do TS. Lê Thị Vân Nga làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, kinh tế sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới, đóng góp ngày càng quan trọng vào quy mô nền kinh tế. Xu hướng phát triển hiện nay cho thấy di sản và văn hóa không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn mà đang từng bước trở thành nguồn lực kinh tế có giá trị gia tăng cao nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số và khả năng tiếp cận thị trường.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự kết hợp giữa văn hóa, sáng tạo và công nghệ có thể tạo nên động lực phát triển mạnh mẽ. Hàn Quốc đã thành công trong việc đưa văn hóa đại chúng trở thành ngành công nghiệp xuất khẩu thông qua chiến lược Hallyu. Nhật Bản kết hợp di sản truyền thống với công nghệ, phát triển các sản phẩm anime, manga và trò chơi điện tử. Trong khi đó, Singapore và Vương quốc Anh xác định công nghiệp văn hóa, sáng tạo là một trong những trụ cột của kinh tế tri thức, thông qua đầu tư hạ tầng và hình thành các cụm ngành sáng tạo.

PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội thảo.

Tại Việt Nam, mô hình kinh tế sáng tạo bước đầu được định hình thông qua các chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực nội dung số, dịch vụ sáng tạo và trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được khai thác đầy đủ do còn những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực công nghệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Làm rõ hơn khái niệm và phạm vi của kinh tế sáng tạo, TS. Lê Thị Vân Nga, Chủ nhiệm đề tài cho biết, đây không phải là khái niệm mới nhưng chưa thực sự phổ biến. Theo cách tiếp cận của UNESCO, kinh tế sáng tạo đề cập đến các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tập trung vào di sản văn hóa như bảo tàng, di tích, lễ hội truyền thống, thủ công mỹ nghệ; nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, sân khấu, múa, xiếc; nghệ thuật thị giác như hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và các lĩnh vực truyền thông như sách, báo, tạp chí.

TS. Lê Thị Vân Nga phát biểu tại hội thảo

Trong khi đó, UNCTAD mở rộng phạm vi kinh tế sáng tạo sang các ngành thương mại số và thiết kế, bao gồm điện ảnh, video, phát thanh, truyền hình, trò chơi điện tử, sản phẩm truyền thông tương tác, thiết kế ảo, thời trang, kiến trúc, nội thất, quảng cáo và quan hệ công chúng.

Theo TS. Lê Thị Vân Nga, kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển cho thấy công nghệ số chính là chìa khóa để chuyển hóa di sản, bản sắc văn hóa và trí tuệ con người thành những chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao. Sự kết hợp giữa di sản, công nghệ và thị trường đang mở ra những không gian tăng trưởng mới, vượt qua giới hạn của các mô hình khai thác văn hóa truyền thống.

TS. Lê Thị Vân Nga cho rằng, đối với Việt Nam, thách thức đặt ra hiện nay là làm thế nào đưa nguồn tài nguyên văn hóa phong phú tham gia sâu hơn vào nền kinh tế thị trường số hóa, phù hợp với định hướng phát triển tại Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026. Một trong những rào cản đáng chú ý là khung khổ thể chế cho kết nối công - tư; hạ tầng dữ liệu số còn phân mảnh; năng lực đổi mới thiết kế và sáng tạo của cộng đồng, doanh nghiệp chưa đồng đều. Bên cạnh đó, việc bảo đảm sinh kế cho các làng nghề truyền thống cũng là vấn đề cần được quan tâm trong quá trình thương mại hóa các sản phẩm văn hóa.

Theo TS. Lê Thị Vân Nga, bài toán đặt ra không chỉ là khai thác giá trị kinh tế của di sản mà còn phải bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn nguyên trạng và phát triển du lịch, giữa gìn giữ bản sắc và đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là yêu cầu cần sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, giới nghiên cứu, doanh nghiệp sáng tạo và cộng đồng nghệ nhân – những người trực tiếp gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp văn hóa, ứng dụng công nghệ số trong du lịch di sản; đồng thời đánh giá vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và nghệ nhân trong bảo tồn di sản, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Các ý kiến cũng hướng tới đề xuất giải pháp hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số, thể chế và thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP), tạo điều kiện khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, nâng cao năng lực thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo.

Bên lề hội thảo, các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam như túi thêu thổ cẩm, trà sen. Đây là những sản phẩm kết tinh giá trị truyền thống, sự sáng tạo của nghệ nhân, đồng thời cho thấy tiềm năng thương mại hóa các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế sáng tạo.

Các đại biểu xem sản phẩm thủ công văn hoá ở hội nghị.