English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cần những "kỳ lân" dẫn dắt

Thứ Hai, 16:27, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ bài học của Hàn Quốc, câu chuyện hình thành những "kỳ lân công nghiệp văn hóa" - doanh nghiệp có quy mô lớn, đủ năng lực sáng tạo, sở hữu IP và cạnh tranh quốc tế - được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ VHTTDL như một gợi mở cho sự phát triển của ngành tại Việt Nam.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa tiếp tục được đặt ra trong bối cảnh lĩnh vực này được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Một trong những nội dung thu hút sự chú ý là quan điểm về vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc hình thành các thương hiệu có sức cạnh tranh quốc tế.

phat trien cong nghiep van hoa viet nam, can nhung ky lan dan dat hinh anh 1
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trình bày tham luận tại hội nghị, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, cho rằng để công nghiệp văn hóa Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, cần hình thành những doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt ngành. Ông nhấn mạnh: "Nếu không có kỳ lân công nghiệp văn hóa, sẽ không có công nghiệp văn hóa cạnh tranh toàn cầu".

Theo ông, chính sách có thể mở đường cho một ngành kinh tế, nhưng để ngành đó phát triển bền vững và vươn ra thế giới, cần có những doanh nghiệp tiên phong đủ khả năng kiến tạo hệ sinh thái và chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành giá trị kinh tế.

phat trien cong nghiep van hoa viet nam, can nhung ky lan dan dat hinh anh 2
Sở hữu IP giúp doanh nghiệp có thể mở rộng khai thác tại nhiều thị trường

Một trong những vấn đề được nêu tại hội nghị là giá trị cốt lõi của công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở việc sản xuất nội dung, mà còn ở khả năng sở hữu tài sản trí tuệ (IP). Theo ông Thành, nếu chỉ dừng ở việc sản xuất chương trình hoặc khai thác doanh thu một lần, giá trị tạo ra sẽ còn hạn chế. Trong khi đó, việc sở hữu IP giúp doanh nghiệp có thể phát triển cộng đồng người hâm mộ, mở rộng khai thác sang nhiều lĩnh vực và nhiều thị trường khác nhau.

Quan điểm này cũng tương đồng với nhận định của PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Theo ông, giá trị lớn nhất của công nghiệp văn hóa nằm ở việc ai sở hữu ý tưởng gốc, ai nắm quyền khai thác và ai có khả năng phát triển một tài sản trí tuệ thành cả một hệ sinh thái.

phat trien cong nghiep van hoa viet nam, can nhung ky lan dan dat hinh anh 3
Công nghiệp văn hóa nội dung Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá
phat trien cong nghiep van hoa viet nam, can nhung ky lan dan dat hinh anh 4
Khán giả khám phá thiên nhiên hùng vĩ của Gia Lai qua hành trình trải nghiệm của các nghệ sĩ

Từ đó, ông Thành cho rằng công nghiệp văn hóa muốn trở thành một ngành kinh tế cần dựa trên ba trụ cột gồm sáng tạo nguyên bản (Innovation), sở hữu tài sản trí tuệ (IP) và ứng dụng công nghệ để mở rộng quy mô phân phối cũng như thương mại hóa trên phạm vi toàn cầu.

Đưa ra bài học từ Hàn Quốc, ông Thành nhận định thành công của K-Culture không chỉ đến từ các nghệ sĩ, điện ảnh hay chương trình truyền hình nổi tiếng, mà còn nhờ những doanh nghiệp có khả năng sáng tạo IP, quản trị nghệ sĩ, xây dựng cộng đồng người hâm mộ và mở rộng chuỗi giá trị sang nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, du lịch hay tiêu dùng.

Theo đó, những doanh nghiệp này tập trung phát triển tài sản trí tuệ và hệ sinh thái nội dung, góp phần hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn. Chính những doanh nghiệp như vậy đã góp phần hình thành hơn 10 "Kỳ lân Công nghiệp văn hóa", trở thành lực đẩy quan trọng đưa K-Culture thành nền tảng cho sức mạnh mềm, tạo nên sự trọng vọng của thế giới đối với Hàn Quốc

Đối với Việt Nam, thị trường có nhiều điều kiện thuận lợi như quy mô dân số lớn, tỷ lệ sử dụng internet cao và tiềm năng phát triển nội dung số. Tuy nhiên, những lợi thế này sẽ khó chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh nếu thiếu các doanh nghiệp đủ khả năng tổ chức toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Từ thực tế đó, hội nghị ghi nhận đề xuất xây dựng cơ chế phát triển nhằm hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt ngành, tương tự chính sách dành cho những lĩnh vực kinh tế ưu tiên. Đồng thời, đề xuất xây dựng cơ chế thẩm định 360 độ để tuyển chọn các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa có năng lực nổi bật và tiệm cận mức vốn hóa 1 tỷ USD trở thành Thương hiệu Quốc gia. Bộ tiêu chí được đề xuất gồm ba nhóm năng lực cốt lõi: sáng tạo và sở hữu IP nguyên bản; ứng dụng công nghệ và phát triển tài sản số; thương mại hóa nội dung và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Thành cũng đề cập vai trò của doanh nghiệp trong việc kết nối tài nguyên văn hóa với thị trường, chuyển hóa bản sắc địa phương thành sản phẩm có khả năng lan tỏa và tạo giá trị cho nhiều ngành kinh tế khác. Theo ông Thành, tại nhiều địa phương, việc sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú sẽ cần đi cùng những mô hình hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và địa phương để phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch và nội dung số.

Ông Thành dẫn ví dụ từ Gia Lai, nơi Năm Du lịch Quốc gia 2026 được triển khai với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch. Bên cạnh lễ khai mạc, chương trình thực tế "Say Hi Rực Rỡ" được thực hiện tại địa phương, góp phần giới thiệu cảnh quan, văn hóa và con người Gia Lai đến đông đảo khán giả trên các nền tảng số. Những mô hình kết hợp giữa doanh nghiệp và địa phương có thể góp phần chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm du lịch và kinh tế.

Những đề xuất được đưa ra tại hội nghị cho thấy một cách tiếp cận đặt trọng tâm vào việc xây dựng các doanh nghiệp có năng lực sáng tạo, sở hữu tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một lĩnh vực có sức cạnh tranh trong giai đoạn tới.

2aoboqjdbu9rgxjqk4hmeqahwsqpy5b8glduvlmo.jpg

Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với doanh thu và việc làm

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu toàn ngành VHTTDL quán triệt phương châm “Thống nhất tư duy - Quyết liệt hành động - Kiến tạo giá trị”. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa phải phát triển thực chất, đo đếm được bằng doanh thu thay vì chạy theo phong trào.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh
Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

VOV.VN - Biển người rực sáng bên vịnh di sản Hạ Long, nơi âm nhạc hoà cùng tiếng hò reo trong những đêm nhạc hội hoành tráng. Chuỗi concert từ cuối năm 2025 đến nay đã dần định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá mới của Quảng Ninh: Đưa âm nhạc làm “đòn bẩy” để biến di sản thành tài nguyên sáng tạo.

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

VOV.VN - Biển người rực sáng bên vịnh di sản Hạ Long, nơi âm nhạc hoà cùng tiếng hò reo trong những đêm nhạc hội hoành tráng. Chuỗi concert từ cuối năm 2025 đến nay đã dần định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá mới của Quảng Ninh: Đưa âm nhạc làm “đòn bẩy” để biến di sản thành tài nguyên sáng tạo.

Thiếu vắng thương hiệu quốc gia trong ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
Thiếu vắng thương hiệu quốc gia trong ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia trong các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa... bảo đảm các thương hiệu này vừa mang tính đại diện cho bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thiếu vắng thương hiệu quốc gia trong ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Thiếu vắng thương hiệu quốc gia trong ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia trong các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa... bảo đảm các thương hiệu này vừa mang tính đại diện cho bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đưa lịch sử Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa
Đưa lịch sử Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa

VOV.VN - TV360 (Viettel Telecom) phối hợp cùng BHD vừa chính thức công bố teaser và tạo hình các tráng sĩ trong Sneak Showcase phim điện ảnh “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Đưa lịch sử Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa

Đưa lịch sử Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa

VOV.VN - TV360 (Viettel Telecom) phối hợp cùng BHD vừa chính thức công bố teaser và tạo hình các tráng sĩ trong Sneak Showcase phim điện ảnh “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Xuất khẩu công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc lập kỷ lục mới trong năm 2024
Xuất khẩu công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc lập kỷ lục mới trong năm 2024

VOV.VN - Thông qua việc xuất khẩu văn hóa phẩm ngày càng được đẩy mạnh với nhiều cột mốc mới, “quyền lực mềm” của Hàn Quốc tiếp tục phát huy tác dụng với độ lan tỏa rộng khắp trên thế giới.

Xuất khẩu công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc lập kỷ lục mới trong năm 2024

Xuất khẩu công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc lập kỷ lục mới trong năm 2024

VOV.VN - Thông qua việc xuất khẩu văn hóa phẩm ngày càng được đẩy mạnh với nhiều cột mốc mới, “quyền lực mềm” của Hàn Quốc tiếp tục phát huy tác dụng với độ lan tỏa rộng khắp trên thế giới.

Phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp 5% vào tăng trưởng GRDP của Hà Nội
Phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp 5% vào tăng trưởng GRDP của Hà Nội

VOV.VN - Sáng 4/2, tại  Rạp Công nhân, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa - Thể thao năm 2026.

Phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp 5% vào tăng trưởng GRDP của Hà Nội

Phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp 5% vào tăng trưởng GRDP của Hà Nội

VOV.VN - Sáng 4/2, tại  Rạp Công nhân, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa - Thể thao năm 2026.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc