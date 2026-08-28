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Khánh Hòa phát vé miễn phí xem các sự kiện Miss World 2026

Thứ Sáu, 19:38, 28/08/2026
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VOV.VN - Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World 2026 bắt đầu phát miễn phí 12.000 vé cho người dân và du khách xem hai sự kiện chính diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, khán giả tại tỉnh Khánh Hòa được nhận vé miễn phí để xem chương trình “Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World” diễn ra tối 2/9 và đêm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

khanh hoa phat ve mien phi xem cac su kien miss world 2026 hinh anh 1
Các thí sinh tham quan các điểm đến tại tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: BTC)

Việc phát vé được thực hiện từ ngày 27/8 cho đến khi hết số lượng. Vé được phát tại Văn phòng hỗ trợ khách du lịch, đối diện số 52 Trần Phú và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cơ sở 2 tại số 6 Mê Linh, phường Nha Trang.Mỗi địa điểm phát 3.000 vé cho mỗi đêm. Vé là dạng vòng đeo tay, sử dụng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khán giả có vé miễn phí sẽ đứng xem tại khu vực fanzone.

khanh hoa phat ve mien phi xem cac su kien miss world 2026 hinh anh 2
Các thí sinh tham quan làng gốm Bàu Trúc, phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: BTC)

Để nhận vé, người dân và du khách cần mang theo căn cước công dân, giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng ứng dụng VNeID nhằm thuận tiện cho việc kiểm soát số lượng vé phát cho mỗi người.

Vòng chung kết Miss World 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, với 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Khánh Hòa, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và các phần thi quan trọng như Người đẹp truyền thông, Người đẹp tài năng.

khanh hoa phat ve mien phi xem cac su kien miss world 2026 hinh anh 3
Có 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia cuộc thi tại Khánh Hòa

Đêm chung kết Miss World 2026 sẽ diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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