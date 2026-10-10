Lạc vào sắc màu Katê bên tháp Chăm cổ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trong tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội Katê, khai mạc sáng 10/10, tại tháp Pô Sah Inư. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp, hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.
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VOV.VN - Trong tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội Katê, khai mạc sáng 10/10, tại tháp Pô Sah Inư. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp, hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.
VOV.VN - Trong tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội Katê, khai mạc sáng 10/10, tại tháp Pô Sah Inư. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp, hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.
VOV.VN - Ngày 9/10, tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) diễn ra nhiều hoạt động văn hoá chào đón Lễ hội Katê 2026. Hoạt động thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.
VOV.VN - Ngày 9/10, tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) diễn ra nhiều hoạt động văn hoá chào đón Lễ hội Katê 2026. Hoạt động thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.
VOV.VN - Dự kiến sẽ có hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự khai mạc Lễ hội Katê năm 2026 tại Di thích tháp Pô Sah Inư vào sáng mai (10/10). Hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho lễ hội được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ và chặt chẽ.
VOV.VN - Dự kiến sẽ có hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự khai mạc Lễ hội Katê năm 2026 tại Di thích tháp Pô Sah Inư vào sáng mai (10/10). Hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho lễ hội được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ và chặt chẽ.
VOV.VN - Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, ngày 7/10, tại xã Bắc Bình, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm các vị chức sắc, sư cả Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh và người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn.
VOV.VN - Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, ngày 7/10, tại xã Bắc Bình, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm các vị chức sắc, sư cả Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh và người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn.