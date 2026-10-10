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Lạc vào sắc màu Katê bên tháp Chăm cổ ở Lâm Đồng

Thứ Bảy, 14:51, 10/10/2026
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VOV.VN - Giữa không gian tháp Chăm cổ kính, tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng hòa cùng những điệu múa rực rỡ sắc màu, tạo nên bức tranh lễ hội Katê đầy cuốn hút. Từ đoàn nghinh rước y trang đến những nghi lễ linh thiêng, mùa Katê năm 2026 ở Lâm Đồng mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

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Không khí rộn ràng của lễ hội Katê năm 2026 bên tháp cổ Pô Sah Inư, tỉnh Lâm Đồng, với những điệu múa truyền thống của đồng bào Chăm.
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Đoàn nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư tiến về khu vực tháp cổ trong sắc màu trang phục và cờ hội truyền thống.
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Đồng bào Chăm trang trọng đưa y trang, lễ vật trong đoàn nghinh rước tại lễ hội Katê năm 2026.
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Đông đảo người dân và du khách tập trung bên tháp Pô Sah Inư, chứng kiến các hoạt động nghinh rước trong ngày hội Katê.
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Nghệ nhân Chăm thổi kèn Saranai, mang âm thanh truyền thống vào không gian lễ hội Katê.
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Tiếng trống Ginăng vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng kèn Saranai trong lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm.
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Các chức sắc Chăm thực hiện nghi lễ truyền thống trong không gian linh thiêng bên trong tháp Pô Sah Inư.
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Vị chức sắc Chăm cẩn trọng thực hiện nghi thức tại bệ thờ Linga - Yoni, một phần trong lễ cúng truyền thống tại tháp Pô Sah Inư.
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Đồng bào Chăm tập trung tham dự nghi lễ cúng tạ ơn thần linh, ông bà, tổ tiên, cầu mong cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi.
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Phụ nữ Chăm quây quần chuẩn bị những món bánh, lễ vật truyền thống, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa trong ngày hội Katê.
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Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống thành kính dâng hương tại không gian lễ hội Katê.
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Một nữ du khách chắp tay thành kính trước, tìm hiểu đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm.
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Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên tháp Pô Sah Inư trong mùa lễ hội Katê năm 2026.
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Những điệu múa quạt duyên dáng khép lại hành trình khám phá sắc màu Katê, nơi văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.
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Rộn ràng lễ hội Katê bên tháp cổ Pô Sah Inư

VOV.VN - Trong tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội Katê, khai mạc sáng 10/10, tại tháp Pô Sah Inư. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp, hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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