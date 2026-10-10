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Rộn ràng lễ hội Katê bên tháp cổ Pô Sah Inư

Thứ Bảy, 11:32, 10/10/2026
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VOV.VN - Trong tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội Katê, khai mạc sáng 10/10, tại tháp Pô Sah Inư. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp, hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ sáng sớm, tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã rực rỡ sắc màu ngày hội. Trong trang phục truyền thống, đồng bào Chăm mang lễ vật về tháp, cùng các chức sắc thực hiện những nghi lễ linh thiêng, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi.

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Đồng bào Chăm trong trang phục truyền thống tham gia đoàn nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư trong lễ hội Katê năm 2026.

Nổi bật là nghi thức nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư, tiếp nối bằng lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục bệ thờ và đại lễ cúng tạ ơn nữ thần, các vị thần linh, ông bà, tổ tiên.

Khai mạc lễ hội, ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh giá trị của Katê trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và việc trao truyền di sản qua các thế hệ.

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Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội Katê năm 2026 tại di tích tháp Pô Sah Inư, tỉnh Lâm Đồng.

“Lễ hội Katê còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống về tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, âm nhạc, múa, trang phục, nghề thủ công và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Chăm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Tôn Thiện San nói.

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Nghệ nhân Chăm đánh trống Ginăng, hòa nhịp cùng đoàn người tham gia lễ hội Katê.
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Những thiếu nữ Chăm biểu diễn múa quạt truyền thống, góp thêm sắc màu rộn ràng cho ngày hội Katê.

Với cộng đồng dân tộc Chăm, Katê còn là ngày đoàn tụ. Dù sinh sống, làm ăn ở đâu, nhiều gia đình vẫn trở về cùng nhau dự lễ, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp.

“Anh em bà con, bất cứ người lớn hay nhỏ, cứ đến ngày lễ hội KaTê là trong lòng cảm xúc rất nôn nao.  là lễ có gốc tích từ xa xưa của người Chăm truyền lại cho con cháu. Cầu nguyện con cháu mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi”, ông Chế Lạc, ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

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Không khí tưng bừng của lễ hội Katê bên tháp cổ Pô Sah Inư, với những điệu múa dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sau những nghi lễ là không khí náo nhiệt của phần hội. Tiếng kèn Saranai vang lên trong hội thi tài của các nghệ nhân, những điệu múa Chăm uyển chuyển bên các mâm lễ vật được trang trí công phu. Các trò chơi đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đập niêu mang đến tiếng cười, sự hào hứng của người dân và du khách.

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Không khí tưng bừng của lễ hội Katê bên tháp cổ Pô Sah Inư, với những điệu múa dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mùa Katê năm nay còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm di sản, giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực truyền thống. Từ tháp Pô Sah Inư đến Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm ở xã Bắc Bình, các hoạt động diễn ra từ ngày 9 đến 12/10, mở thêm không gian để người dân, du khách tìm hiểu chữ viết, nghề truyền thống và đời sống văn hóa Chăm.

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Đồng bào Chăm biểu diễn múa quạt trong hoạt động chào mừng lễ hội Katê năm 2026 tại đền thờ Pô Nít, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Katê tiếp tục được Lâm Đồng quan tâm gìn giữ thông qua bảo tồn di tích, duy trì lễ hội, hỗ trợ nghệ nhân và phát huy các nghề truyền thống, gắn với phát triển du lịch văn hóa. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Chăm mà còn tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành, gìn giữ di sản.

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Lễ hội gốm Bàu Trúc - dấu ấn văn hóa Chăm

VOV.VN - Gốm Bàu Trúc từ lâu đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của tỉnh Khánh Hòa, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Việc tổ chức Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm sẽ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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