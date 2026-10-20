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Khánh Hòa tăng cường bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Thứ Ba, 09:00, 20/10/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia về Nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo.

Năm 2022, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh đã triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”. Từ năm 2023 đến nay, công tác triển khai tập trung vào các nhóm nhiệm vụ: Duy trì thực hành và truyền dạy nghề; phát huy vai trò nghệ nhân, người thực hành; bảo đảm nguồn nguyên liệu và điều kiện thực hành; phát triển sản phẩm; quảng bá di sản; gắn bảo tồn với du lịch và sinh kế cộng đồng; nghiên cứu, tư liệu hóa.

khanh hoa tang cuong bao ve di san nghe thuat lam gom cua nguoi cham hinh anh 1
(Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM)

Đặc biệt, cuối năm 2025, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo với tổng kinh phí thực hiện hơn 205 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án là đưa di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” ra khỏi nguy cơ cần bảo vệ khẩn cấp; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu “Gốm Chăm” cho sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc; hoàn thành quy hoạch bảo vệ không gian văn hóa làng gốm Bàu Trúc và quy hoạch mô hình du lịch phát triển cộng đồng làng nghề gốm Bàu Trúc; tiến tới ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

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Dìa Trên – Nơi những tờ giấy kể chuyện bản làng

VOV.VN - Giữa thung lũng xanh ở Cao Bằng, làng giấy bản Dìa Trên lưu giữ nghề thủ công truyền thống của người Nùng An. Từ những tờ giấy mộc mạc, di sản làng nghề hôm nay đang mở ra hướng phát triển mới gắn với sáng tạo và du lịch cộng đồng.

PV/VOV.VN
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