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Người trẻ trở về quê hương làm du lịch, gìn giữ văn hóa ở Cao Bằng

Thứ Hai, 06:01, 19/10/2026
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VOV.VN - Tại vùng đất biên cương Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng), nơi sở hữu thắng cảnh thác Bản Giốc hùng vĩ, những người trẻ dân tộc Tày đã mạnh dạn quay trở về quê hương cùng cộng đồng phát triển du lịch và gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa.

Chọn Đàm Thủy là điểm dừng chân trong hành trình khám phá Việt Nam, 2 du khách người Bỉ Jonas và Dieter cảm thấy may mắn khi đến Cao Bằng lúc thời tiết rất đẹp, nắng vàng dịu nhẹ tô điểm cho khung cảnh bình yên của non nước hữu tình. Với làn nước xanh ngọc, sông Quây Sơn uốn lượn bên những ruộng lúa chín vàng đến độ thu hoạch. Trên đường đi tới thác Bản Giốc, hai du khách Bỉ tình cờ tìm thấy một homestay khang trang gần cầu bản Mom và quyết định lưu trú tại đây.

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Cách không xa thác Bản Giốc, khu vực cầu bản Mom ở xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng đang trở thành điểm check-in mới nổi với khách du lịch.

"Chúng tôi tìm đường trên Google để tới thác Bản Giốc, tình cờ đi qua đây nhưng rất ấn tượng bởi phong cảnh còn hoang sơ và tự nhiên. Homestay sạch sẽ và có tầm nhìn rất đẹp để ngắm cảnh sông núi nên chúng tôi chọn ngủ lại. So với tuyến Hà Giang, Cao Bằng yên tĩnh hơn và vẫn giữ vẻ đẹp nguyên bản. Người dân địa phương rất thân thiện và đồ ăn rất ngon, hôm qua tôi đã ăn tối cùng gia đình chủ nhà", du khách Jonas chia sẻ với phóng viên VOV.

Thời gian gần đây, khu vực cầu bản Mom bắc qua sông Quây Sơn ở xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng đang trở thành điểm check-in mới nổi với khách du lịch. Nơi này đẹp cả trong nắng sớm và chiều tà, đặc biệt nhộn nhịp mỗi khi các nhóm du khách đến chụp ảnh, vui chơi với dòng nước mát. Cách đó không xa là những ngôi nhà đá cổ đặc trưng của người bản địa, tầm nhìn hướng ra những cánh đồng lúa.

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Jonas - du khách Bỉ đã có những kỷ niệm đẹp tại Đàm Thủy, Cao Bằng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Jonas và Dieter, chuyến thăm Cao Bằng lần này hai vị khách đã "thu hoạch" được nhiều kỷ niệm đẹp. Họ chụp nhiều bức ảnh gửi về cho gia đình và bạn bè, khiến nhiều người bị thu hút trước vẻ đẹp "như không có thật" của Cao Bằng. "Ước gì có thêm thời gian, chắc chắn chúng tôi sẽ ở lại Cao Bằng lâu hơn", Jonas cho biết.

Du lịch mở lối cho kinh tế vùng cao

Sinh ra và lớn lên ở bản Mom (xã Đàm Thủy), cô gái Tày Nông Thị Thu sau nhiều năm đã trở về quê hương mở homestay, một phần nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương và tích lũy của bản thân. Nông Thị Thu cho biết, cô muốn góp sức phát triển kinh tế cho gia đình và bản làng, gìn giữ nghề truyền thống và văn hóa dân tộc mình.

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Homestay của cô gái Tày Nông Thị Thu nằm bên dòng sông Quây Sơn

"Trước đây nghèo khó, nhiều người trẻ như tôi nghĩ rằng học xong sẽ rời bản làng để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên sau này được học ngành du lịch và may mắn được đi nhiều nơi, tôi nhận ra rằng quê hương mình, từ thác Bản Giốc đến những bản làng bình yên, cảnh quan sông nước và văn hóa Tày cũng rất giàu tiềm năng để làm du lịch, phát triển kinh tế. Du khách bây giờ ngày càng tìm về thiên nhiên, thích những gì còn nguyên vẹn, muốn trải nghiệm cuộc sống bản địa, đó là cơ hội của những bản làng tại Đàm Thủy này", Nông Thị Thu chia sẻ.

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Cảnh quan tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng giúp cho homestay Bản Mom Homeward thu hút khách du lịch.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm du lịch cùng khả năng ngoại ngữ thành thạo, Nông Thị Thu có quyết tâm lớn và lợi thế nhất định để khởi nghiệp du lịch. Vị trí không xa thác Bản Giốc, cộng thêm cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh được thiên nhiên ban tặng đã giúp cho homestay Bản Mom Homeward của cô thu hút du khách. Tuy nhiên, Nông Thị Thu cũng hiểu rằng chỉ những người trong gia đình mình làm du lịch là không đủ, một điểm đến du lịch cộng đồng rất khó phát triển nếu chỉ có một homestay đơn lẻ.

"Tôi muốn liên kết với cộng đồng, bà con trong làng để cùng phát triển du lịch và nâng cao thu nhập, như bán các loại nông sản, thực phẩm, đồ thủ công hay cung cấp dịch vụ cho du khách. Khách Tây thường thích những hoạt động canh tác nông nghiệp, bà con có thể dẫn họ ra đồng trải nghiệm, hoặc tham gia nấu ăn, biểu diễn văn nghệ... Nhưng cũng rất cần Nhà nước hỗ trợ về hạ tầng, đường giao thông, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn vay và mở các lớp tập huấn kỹ năng đón tiếp khách du lịch cho bà con", Nông Thị Thu cho biết.

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Các ngôi nhà đá tại khu vực bản Mom, xã Đàm Thủy.

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực bản Mom, chính quyền xã Đàm Thủy đang có kế hoạch đầu tư và thu hút nguồn lực phục dựng các ngôi nhà đá, từng bước đưa Bản Mom trở thành "làng đá Khuổi Ky thứ hai". Đây là một trong số rất ít bản làng của đồng bào dân tộc Tày tại xã, còn lưu giữ được tương đối nguyên vẹn không gian cư trú truyền thống đặc trưng của vùng núi đá Đông Bắc.

Ông Đặng Lê Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy cho biết: "Địa phương đã xây dựng Đề án phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa truyền thống làng đá cổ Bản Mom gắn với phát triển du lịch cộng đồng; trong đó dự kiến đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các xóm, thu hút đầu tư và phục dựng để làng đá cổ trở thành điểm đến du lịch. Làng cổ này có truyền thống lịch sử và phong cảnh đẹp, điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch cộng đồng".

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Xã Đàm Thủy có kế hoạch phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa truyền thống làng đá cổ Bản Mom gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Theo ông Đặng Lê Nam, thời gian qua, địa phương đã tạo điều kiện cho người dân kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển homestay và giải quyết việc làm. Thời gian tới, xã Đàm Thủy mong muốn tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho khu vực dân tộc thiểu số và miền núi thông qua các Chương trình Mục tiêu quốc gia, nhất là gắn với văn hóa, như đầu tư cho thiết chế văn hóa; hỗ trợ phục dựng, truyền dạy và bảo tồn nghệ thuật dân gian như thực hành hát Then của dân tộc Tày, Nùng.

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Khi những em nhỏ kể chuyện quê hương bằng câu Then

VOV.VN - Từ những buổi học đàn, tập hát đến những lần biểu diễn phục vụ du khách tại làng đá Khuổi Ky, các em nhỏ ở Đàm Thủy, Cao Bằng đang tiếp nối những câu Then, tiếng đàn Tính của dân tộc mình bằng tình yêu và niềm tự hào, để những giá trị văn hóa quê hương tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

 

Hải Nam - Hải Hà/VOV.VN
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