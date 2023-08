Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên qua từng trang sách lịch sử

Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm nay là hoạt động dành cho đoàn viên, thanh niên thuộc 4 cụm thi đua, trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ. Mỗi cụm thi đua tuyển chọn thành lập 1 đội thi liên quân, thực hiện 2 phần thi: Tự giới thiệu và tuyên truyền giới thiệu sách, thông qua các hình thức sân khấu hóa: kịch, tiểu phẩm, thơ, ca, hò, vè, thuyết trình…

Hội thi được phát động từ ngày 24/4 đến ngày 18/8 qua hai vòng thi là vòng sơ khảo viết bài giới thiệu sách và vòng chung khảo tuyên truyền giới thiệu sách trực tiếp trên sân khấu bằng hình thức sân khấu hóa.

Ráo riết chuẩn bị phần thi giới thiệu sách từ cuối tháng 4 đến nay, anh Nguyễn Thanh Thiên, Phó Bí thư huyện đoàn Phong Điền cho biết, huyện thuộc Cụm thi đua số 1, liên quân với 4 đơn vị là: Quận đoàn Ninh Kiều, Đoàn thanh niên Công an TP. Cần Thơ, huyện đoàn Vĩnh Thạnh và Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ. Cụm đã chọn giới thiệu cuốn sách về phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới. Trong phần tự giới thiệu cuốn sách, các thành viên cũng không quên việc lồng ghép những mốc lịch sử hào hùng của lực lượng công an thời kỳ trước để rút ra những bài học ý nghĩa cần được nhân rộng.

Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” thực sự là làn gió mới, góp thêm tiếng nói khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong đời sống thường nhật.

Một số đơn vị đã có sự nghiên cứu đầu tư tốt cho bài viết, văn phong mạch lạc, giàu cảm xúc, có liên hệ với thực tiễn công việc. Đặc biệt có bài viết đã gợi mở, đưa ra những thông điệp tích cực để hướng thanh niên đến với những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, rút ra những bài học kinh nghiệm qua quyển sách mình muốn giới thiệu, liên hệ thực tế công tác tại địa phương, lĩnh vực mình phụ trách.

Hai bạn trẻ thuộc Cụm thi đua số 3 – giới thiệu quyển sách “Những tấm gương tiêu biểu của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam” bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ đồ bộ đội màu xanh lá cùng những bộ bà ba xưa - tái hiện hình ảnh thanh niên xung phong trong thời chiến.

Bạn Trần Hữu Nghĩa, sinh viên trường Đại học Cần Thơ, thí sinh thuộc Cụm thi đua số 3 – giới thiệu quyển sách “Những tấm gương tiêu biểu của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam” bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ đồ bộ đội màu xanh lá, hòa mình vào giai điệu hào hùng của bài hát cách mạng thể hiện thời rực lửa anh hùng của thế hệ cha anh. Với sự đầu tư nghiêm túc từ trang phục, đạo cụ cùng lối thuyết trình mạch lạc, cụm 3 đã truyền được khát vọng sống vì đất nước đến mọi người.

"Tiết mục của cụm tôi khoảng 20 phút: từ 3-5 phút cho phần tự giới thiệu và 15 phút cho phần giới thiệu sách. Đây là quyển sách nói về lịch sử của lực lượng thanh niên xung phong, từng câu chuyện được truyền tải sẽ giúp chúng ta thêm lòng tự hào dân tộc cũng như là phải cố gắng cống hiến để mai sau giúp ích cho đất nước. Qua Hội thi tôi muốn tuyên truyền đến mọi người một niềm đam mê đọc sách cũng như tìm hiểu về lịch sử. Văn hóa đọc của giới trẻ ngày nay bị giảm đi nhưng tôi nghĩ với những cuộc thi như thế này thì chắc chắn niềm đam mê đọc sách sẽ được khơi gợi và chúng ta sẽ ngày càng phát triển văn hóa đọc sách", bạn Trần Hữu Nghĩa chia sẻ.

Cụm thi đua số 3 – giới thiệu quyển sách “Những tấm gương tiêu biểu của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam”.

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ, thời gian qua, TP. Cần Thơ đã có nhiều biện pháp nhằm lan tỏa và thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong giới trẻ: "Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách là chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam 2/9. Đây cũng là một hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục hình thành thói quen đọc sách, đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc thì Sở VHTT&DL cũng đã chỉ đạo Thư viện thành phố sẽ có những hoạt động thiết thực hơn, bổ ích hơn, ý nghĩa hơn để đáp ứng được nhu cầu, mục đích đã đề ra".

Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách đã góp phần hình thành không gian, môi trường lành mạnh nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ có tri thức, lòng biết ơn và nâng cao khát vọng cống hiến xây dựng đất nước giàu đẹp trong tình hình mới.

Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên" thực sự là làn gió mới, góp thêm tiếng nói khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong đời sống thường nhật; hướng lực lượng thanh niên và những người trẻ đến giá trị chân, thiện, mỹ, đóng góp ngày càng nhiều trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương.