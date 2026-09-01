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Không gian văn hóa - du lịch Việt Nam tại triển lãm sách ở Quảng Châu

Thứ Ba, 19:49, 01/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 27-31/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã phối hợp với Tập đoàn Truyền thông Phương Nam (Nanfang Media Group) tổ chức trưng bày “Không gian văn hóa - du lịch Việt Nam” trong khuôn khổ Triển lãm sách quốc tế “Nam quốc Thư hương - 2026”.

Triển lãm năm nay được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc là nước đăng cai Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 33 (APEC-33), sẽ được tổ chức vào tháng 11/2026 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ban tổ chức đã dành không gian riêng trưng bày những nét đặc sắc văn hóa cho Việt Nam và các nền kinh tế thành viên APEC khác. Đây cũng chính là điểm nhấn tại triển lãm lần này với mục đích kết hợp giữa trưng bày sách và quảng bá văn hóa để làm nổi bật bức tranh văn hóa đa sắc màu của các nền kinh tế thành viên APEC.

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Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng (thứ 4 từ phải qua) và Trưởng Ban Tuyên truyền tỉnh Quảng Đông Hồ Kình Quân (thứ 4 từ trái qua) tại Không gian văn hóa - du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tôn Ba, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất bản và Truyền thông Phương Nam (Southern Publishing & Media) - đại diện ban tổ chức cho biết, triển lãm sách năm nay với chủ đề “Học tập vì một tương lai tươi sáng hơn”, được tổ chức trên diện tích rộng 40.000m2, quy tụ 510.000 đầu sách, ấn phẩm xuất bản và sản phẩm văn hóa của hơn 30 quốc gia đến từ các châu lục Á, Âu, Phi và Mỹ Latinh, với mong muốn tạo nên bữa tiệc đọc sách thường niên cho độc giả trên toàn Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao.

Theo ông Tôn Ba, năm nay, Ban tổ chức đã dành riêng một không gian rộng 1.500 m2 để trưng bày, quảng bá văn hóa của các nền kinh tế thành viên APEC. Hoạt động này nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó cùng nhau xây dựng nhận thức chung về văn hóa, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.

Tại “Không gian văn hóa - du lịch Việt Nam”, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng đã giới thiệu nét đặc sắc của các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, cố đô Huế và vẻ đẹp của Hà Nội vào thu... cũng như những nét độc đáo về văn hóa cà phê và mời các đại biểu thưởng thức đặc sản cà phê phin của Việt Nam.

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Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng giới thiệu về văn hóa cà phê phin của Việt Nam với quan khách Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn Nanfang Media Group, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức không gian trưng bày giới thiệu văn hóa của các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Việt Nam tại triển lãm là cách làm sáng tạo và thiết thực của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Đông nhằm hưởng ứng “Năm APEC - Trung Quốc”.

Thông qua Triển lãm sách và giới thiệu về văn hóa của các nước, đặc biệt là văn hóa các nền kinh tế thành viên APEC sẽ góp phần tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc, đưa người dân xích lại gần nhau hơn.

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Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu giới thiệu với khách tham quan nét đặc sắc về văn hóa, du lịch Việt Nam.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp cùng Tập đoàn Truyền thông Phương Nam tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Triển lãm sách quốc tế “Nam quốc Thư hương”.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, “Không gian văn hóa - du lịch Việt Nam” đã thu hút đông đảo quan khách đến tham quan và trải nghiệm, cho thấy sức hút của văn hóa Việt Nam đối với người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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