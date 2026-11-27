Tại toạ đàm, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM chỉ ra những mặt hạn chế trong phát triển Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh hiện nay, như vẫn còn nặng về trưng bày, có những cuốn sách vẫn còn niêm phong, chưa hoạt động nhiều, việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chưa tương xứng với cuộc đời và tầm vóc của Bác.

Từ những hạn chế này, bà Phạm Phương Thảo cho rằng cần nâng cao nhận thức và hành động, làm tốt hơn công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và tổ chức thực hiện. Đồng thời, việc xây dựng Không gian này cần gắn với hoạt động chính trị của địa phương, gắn với ngành nghề, đối tượng cụ thể.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng, đối với Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh cần khai thác dữ liệu số hoá. Với yêu cầu về chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và với điều kiện thực tế của TP.HCM, đây là tiêu chí cần thiết phải phấn đấu thực hiện.

Ngoài ra, không gian trưng bày cần tập trung vào việc trưng bày hiện vật và tư liệu có chất lượng, thay vì số lượng.

Toạ đàm Lấy ý kiến góp ý bộ tiêu chí đánh giá Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh tại TP.HCM

Đặc biệt, theo PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, tiêu chí không gian văn hoá sống gắn giá trị văn hoá Hồ Chí Minh với hiệu quả tác động trong môi trường đời sống thực tế, là tiêu chí quan trọng nhất, cần tập trung thực hiện.

"Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh phải thể hiện được không gian văn hoá sống của cộng đồng người dân hiện nay, thể hiện được giá trị văn hoá Hồ Chí Minh với hiệu quả tác động trong môi trường đời sống thực tế hằng ngày của cá nhân, tập thể cộng đồng tại nơi có không gian này", PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng nói.

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM)

Theo đó, 5 tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM gồm: Chất lượng nội dung và chủ đề, hiệu quả hoạt động và chất lượng trải nghiệm, tác động sức lan toả xã hội, cơ sở vật chất và môi trường trải nghiệm, năng lực quản lý và vận hành.

Việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí này dự kiến thí điểm năm 2027, triển khai rộng rãi, nâng cao chất lượng và nhân rộng giai đoạn 2028 - 2029 và tổng kết vào năm 2030.

Đến nay, TP.HCM đã xây dựng được 7.677 mô hình Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư.