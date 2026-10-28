Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề về khởi nghĩa Quảng Châu

Trưng bày “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu” tại bảo tàng Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Vụ Lý luận chính trị, bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông tổ chức.

Trưng bày là một hoạt động trọng điểm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tinh thần cách mạng trong "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc", nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước, tiếp thêm sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, tiếp tục phát huy Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 – 2028 giữa bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông không ngừng tăng cường và phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày.

Với hơn 100 hình ảnh tài liệu và hình ảnh hiện vật, trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu” giới thiệu đến công chúng dấu ấn cách mạng của các đồng chí Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Trưng bày giúp công chúng hiểu biết thêm về tinh thần hữu nghị Việt - Trung, hướng thanh niên Việt Nam đến với Quảng Châu trong “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc”.

Những năm 20 của thế kỷ XX, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh), nhiều thanh niên yêu nước Việt Nam đã đến Quảng Châu, Trung Quốc để học tập và hoạt động cách mạng, đồng thời xây dựng nên quan hệ hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc trưng bày.

Phát biểu khai mạc trưng bày, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: “Việc tổ chức trưng bày hôm nay góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống hữu nghị và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước. Đồng thời đây còn là cơ hội để kết nối các địa chỉ lịch sử, văn hóa, đưa những câu chuyện về tình hữu nghị đến gần hơn với công chúng hai nước”.

Ngày 11/12/1927, khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ. Đây là cuộc phản kích anh dũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước chính sách phản cách mạng, khủng bố của phe phản động Quốc dân Đảng. Cùng với khởi nghĩa Nam Xương, khởi nghĩa Thu Thu và nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang khác, khởi nghĩa Quảng Châu đánh dấu bước khởi đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc độc lập lãnh đạo chiến tranh cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân.

Các đại biểu tham quan trưng bày.

Trong cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, hàng chục đồng chí Việt Nam như Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn... đã sát cánh chiến đấu cùng quân và dân Trung Quốc, qua đó viết nên trang sử hào hùng của tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nội dung Trưng bày chuyên đề với hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật do bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông phối hợp sưu tầm, trưng bày được tổ chức thành ba phần: “Quảng Châu – nơi ươm mầm cách mạng”; “Tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”; “Viết tiếp bản hùng ca”.

Hình ảnh tại trưng bày “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”.

Phần thứ nhất: “Quảng Châu – Nơi ươm mầm cách mạng”, giới thiệu quá trình các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam xây dựng tổ chức tại Quảng Châu, vun đắp quan hệ hữu nghị với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và ra báo Thanh Niên, đào tạo cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian ở Quảng Châu, những thanh niên cách mạng Việt Nam gắn bó mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau với những người cộng sản Trung Quốc, vun đắp tình hữu nghị cách mạng.

Quảng Châu có một vị trí đặc biệt trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Phần thứ hai: “Tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”, giới thiệu bối cảnh, diễn biến khởi nghĩa Quảng Châu và sự tham gia, đóng góp của các đồng chí cách mạng Việt Nam.

Năm 1927, sự thất bại của khởi nghĩa Quảng Châu đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc yêu cầu độc lập lãnh đạo đấu tranh vũ trang và thành lập quân đội nhân dân. Tiếp sau cuộc khởi nghĩa Nam Xương và khởi nghĩa Thu Thu, ngày 11/12/1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động khởi nghĩa Quảng Châu.

Trong buổi sáng khai mạc, nhiều người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ Thủ đô đã đến tham quan, tìm hiểu.

Phần thứ ba: “Viết tiếp bản hùng ca”, giới thiệu các đồng chí cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Quảng Châu tiếp tục hoạt động, góp phần quan trọng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng quân đội và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Tham quan trưng bày, PGS.TS Bùi Hoài Sơn mong muốn trưng bày sẽ trở thành một địa chỉ tìm hiểu lịch sử có ý nghĩa, góp phần chuẩn bị kiến thức và bồi đắp tình cảm cho thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc.

Khởi nghĩa Quảng Châu tuy thất bại nhưng ngọn lửa cách mạng còn sáng mãi, tình nghĩa Việt - Trung tiếp tục được vun đắp. Các đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa sau này góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trưởng thành qua thử thách, họ từng bước trở thành lực lượng trung kiên của cách mạng Việt Nam, là những người góp phần đặt nền móng quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Trên hành trình mới, chúng ta tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hội tụ tình cảm của nhân dân hai nước thành dòng chảy bền vững của tình hữu nghị Việt – Trung, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trưng bày chuyên đề được khai mạc và giới thiệu tại bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 28/10/2026 đến 28/2/2027.