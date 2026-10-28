English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề về khởi nghĩa Quảng Châu

Thứ Tư, 11:29, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”, nhân kỷ niệm 102 năm Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/11/1924 – 11/11/2026) và kỷ niệm 99 năm khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927 – 11/12/2026).

Trưng bày “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu” tại bảo tàng Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Vụ Lý luận chính trị, bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông tổ chức.

Trưng bày là một hoạt động trọng điểm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tinh thần cách mạng trong "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc", nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước, tiếp thêm sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, tiếp tục phát huy Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 – 2028 giữa bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông không ngừng tăng cường và phát triển.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày.

Với hơn 100 hình ảnh tài liệu và hình ảnh hiện vật, trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu” giới thiệu đến công chúng dấu ấn cách mạng của các đồng chí Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Trưng bày giúp công chúng hiểu biết thêm về tinh thần hữu nghị Việt - Trung, hướng thanh niên Việt Nam đến với Quảng Châu trong “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc”.

Những năm 20 của thế kỷ XX, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh), nhiều thanh niên yêu nước Việt Nam đã đến Quảng Châu, Trung Quốc để học tập và hoạt động cách mạng, đồng thời xây dựng nên quan hệ hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 2
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc trưng bày.

Phát biểu khai mạc trưng bày, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: “Việc tổ chức trưng bày hôm nay góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống hữu nghị và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước. Đồng thời đây còn là cơ hội để kết nối các địa chỉ lịch sử, văn hóa, đưa những câu chuyện về tình hữu nghị đến gần hơn với công chúng hai nước”.

Ngày 11/12/1927, khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ. Đây là cuộc phản kích anh dũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước chính sách phản cách mạng, khủng bố của phe phản động Quốc dân Đảng. Cùng với khởi nghĩa Nam Xương, khởi nghĩa Thu Thu và nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang khác, khởi nghĩa Quảng Châu đánh dấu bước khởi đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc độc lập lãnh đạo chiến tranh cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 3
Các đại biểu tham quan trưng bày.

Trong cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, hàng chục đồng chí Việt Nam như Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn... đã sát cánh chiến đấu cùng quân và dân Trung Quốc, qua đó viết nên trang sử hào hùng của tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nội dung Trưng bày chuyên đề với hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật do bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông phối hợp sưu tầm, trưng bày được tổ chức thành ba phần: “Quảng Châu – nơi ươm mầm cách mạng”; “Tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”; “Viết tiếp bản hùng ca”.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 4
Hình ảnh tại trưng bày “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”.

Phần thứ nhất: “Quảng Châu – Nơi ươm mầm cách mạng”, giới thiệu quá trình các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam xây dựng tổ chức tại Quảng Châu, vun đắp quan hệ hữu nghị với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và ra báo Thanh Niên, đào tạo cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian ở Quảng Châu, những thanh niên cách mạng Việt Nam gắn bó mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau với những người cộng sản Trung Quốc, vun đắp tình hữu nghị cách mạng.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 5
Quảng Châu có một vị trí đặc biệt trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Phần thứ hai: “Tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”, giới thiệu bối cảnh, diễn biến khởi nghĩa Quảng Châu và sự tham gia, đóng góp của các đồng chí cách mạng Việt Nam.

Năm 1927, sự thất bại của khởi nghĩa Quảng Châu đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc yêu cầu độc lập lãnh đạo đấu tranh vũ trang và thành lập quân đội nhân dân. Tiếp sau cuộc khởi nghĩa Nam Xương và khởi nghĩa Thu Thu, ngày 11/12/1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động khởi nghĩa Quảng Châu.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 6
Trong buổi sáng khai mạc, nhiều người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ Thủ đô đã đến tham quan, tìm hiểu.

Phần thứ ba: “Viết tiếp bản hùng ca”, giới thiệu các đồng chí cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Quảng Châu tiếp tục hoạt động, góp phần quan trọng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng quân đội và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 7
Tham quan trưng bày, PGS.TS Bùi Hoài Sơn mong muốn trưng bày sẽ trở thành một địa chỉ tìm hiểu lịch sử có ý nghĩa, góp phần chuẩn bị kiến thức và bồi đắp tình cảm cho thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc.

Khởi nghĩa Quảng Châu tuy thất bại nhưng ngọn lửa cách mạng còn sáng mãi, tình nghĩa Việt - Trung tiếp tục được vun đắp. Các đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa sau này góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trưởng thành qua thử thách, họ từng bước trở thành lực lượng trung kiên của cách mạng Việt Nam, là những người góp phần đặt nền móng quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Trên hành trình mới, chúng ta tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hội tụ tình cảm của nhân dân hai nước thành dòng chảy bền vững của tình hữu nghị Việt – Trung, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

bao tang ho chi minh khai mac trung bay chuyen de ve khoi nghia quang chau hinh anh 8
Trưng bày chuyên đề được khai mạc và giới thiệu tại bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 28/10/2026 đến 28/2/2027.
ava_thoi-thanh-xuan-tu-duong-truong-son-den-duong-1c-huyen-thoai-4.jpg

Trưng bày: Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại

VOV.VN - Sáng 25/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) chính thức khai trương trưng bày chuyên đề: Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và các ngày lễ lớn của đất nước.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Di tích Nhà tù Hỏa lò
Trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Di tích Nhà tù Hỏa lò

VOV.VN - Sáng 12/8, tại di tích Nhà tù Hỏa Lò (phường Cửa Nam, Hà Nội), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhân 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Di tích Nhà tù Hỏa lò

Trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Di tích Nhà tù Hỏa lò

VOV.VN - Sáng 12/8, tại di tích Nhà tù Hỏa Lò (phường Cửa Nam, Hà Nội), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhân 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Trưng bày “Thanh xuân gửi lại”: Nhiều hơn việc tái hiện một phần ký ức dân tộc
Trưng bày “Thanh xuân gửi lại”: Nhiều hơn việc tái hiện một phần ký ức dân tộc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ (số 12 Đào Tấn, Hà Nội) tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B "Thanh xuân gửi lại". Thời gian: Từ 09h00 ngày 17/7 đến hết ngày 02/9/2026.

Trưng bày “Thanh xuân gửi lại”: Nhiều hơn việc tái hiện một phần ký ức dân tộc

Trưng bày “Thanh xuân gửi lại”: Nhiều hơn việc tái hiện một phần ký ức dân tộc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ (số 12 Đào Tấn, Hà Nội) tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B "Thanh xuân gửi lại". Thời gian: Từ 09h00 ngày 17/7 đến hết ngày 02/9/2026.

Trưng bày chuyên đề " 80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác"
Trưng bày chuyên đề " 80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác"

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng (20-21/10/1946 - 20-21/10/2026), tại Bảo tàng Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày chuyên đề "80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”.

Trưng bày chuyên đề " 80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác"

Trưng bày chuyên đề " 80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác"

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng (20-21/10/1946 - 20-21/10/2026), tại Bảo tàng Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày chuyên đề "80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”.

Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (28/8), tại thành phố Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (28/8), tại thành phố Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” tôn vinh báo chí cách mạng Việt Nam
Trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” tôn vinh báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Nhằm tôn vinh những người làm báo chí cách mạng và khơi gợi những giá trị lịch sử của nền báo chí nước nhà. Chuyên đề “Bút thép, lòng son” chính thức khai trương trưng bày sáng 16/6 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” tôn vinh báo chí cách mạng Việt Nam

Trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” tôn vinh báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Nhằm tôn vinh những người làm báo chí cách mạng và khơi gợi những giá trị lịch sử của nền báo chí nước nhà. Chuyên đề “Bút thép, lòng son” chính thức khai trương trưng bày sáng 16/6 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc