BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

Thứ Sáu, 10:08, 22/05/2026
VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo kế hoạch, concert diễn ra trong hai ngày 12 và 13/6 tại sân vận động Busan Asiad Main Stadium, thành phố Busan, Hàn Quốc. Đêm diễn thứ hai sẽ được truyền hình trực tiếp tới hệ thống rạp toàn cầu, mang đến trải nghiệm xem concert tập thể cho người hâm mộ ở nhiều quốc gia.

Do khác biệt múi giờ, khán giả tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu sẽ theo dõi các suất chiếu trì hoãn trong vòng một đến hai ngày sau khi concert diễn ra. Tại Hàn Quốc, sự kiện sẽ được trình chiếu tại các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte Cinema và Megabox.

BTS sẽ phát trực tiếp concert Busan tại 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: BigHit Music)

Đây không phải lần đầu BTS biểu diễn tại Busan Asiad Main Stadium. Tháng 10/2022, nhóm từng tổ chức concert quy mô lớn tại đây nhằm quảng bá cho chiến dịch đăng cai World Expo 2030 của thành phố Busan.

Năm nay cũng đánh dấu cột mốc 12 năm debut của BTS vào ngày 13/6. Tour diễn “Arirang” được khởi động từ tháng trước tại Goyang, phía tây bắc Seoul, với lịch trình gồm 85 đêm diễn tại 34 thành phố trên thế giới.

Việc đưa concert lên màn ảnh rộng tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS cũng như xu hướng kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh đang ngày càng phổ biến trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Lisa cùng Anitta và Rema hát ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026

VOV.VN - Theo thông tin từ FIFA, nữ ca sĩ K-pop Lisa, thành viên của BLACKPINK sẽ góp giọng trong ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026. Bài hát còn có sự tham gia của hai nghệ sĩ quốc tế Anitta (Brazil) và Rema (Nigeria), tạo nên màn hợp tác âm nhạc đa châu lục.

 

Từng là tài tử cát-xê hàng đầu Hollywood, Nicolas Cage vẫn chọn thử thách tuổi 61

VOV.VN - Từng là tài tử cát-xê cao bậc nhất Hollywood, Nicolas Cage ở tuổi 61 vẫn tiếp tục bước vào thử thách mới với “Spider-Noir”. Series noir đen tối của Marvel được kỳ vọng sẽ mở ra một hình tượng gai góc, nhiều chiều sâu và khác biệt bậc nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Jonathan Anderson định hình Dior và xu hướng thời trang 2027 sau show tại LACMA

VOV.VN - Jonathan Anderson mở ra chương mới cho Dior bằng show Cruise 2027 tại LACMA, nơi thời trang, điện ảnh và văn hóa mạng xã hội hòa làm một. Đêm diễn với xe mui trần cổ, ánh sáng kiểu Hollywood và dàn sao hạng A được xem như tín hiệu cho xu hướng thời trang cao cấp năm tới.

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.

World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

VOV.VN - FIFA vừa công bố nhóm BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, nhiều người bất ngờ không phải vì dàn sao quá lớn, mà vì một điều khác: Cuối cùng World Cup cũng có show giữa hiệp.

