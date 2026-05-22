BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

Theo kế hoạch, concert diễn ra trong hai ngày 12 và 13/6 tại sân vận động Busan Asiad Main Stadium, thành phố Busan, Hàn Quốc. Đêm diễn thứ hai sẽ được truyền hình trực tiếp tới hệ thống rạp toàn cầu, mang đến trải nghiệm xem concert tập thể cho người hâm mộ ở nhiều quốc gia.

Do khác biệt múi giờ, khán giả tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu sẽ theo dõi các suất chiếu trì hoãn trong vòng một đến hai ngày sau khi concert diễn ra. Tại Hàn Quốc, sự kiện sẽ được trình chiếu tại các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte Cinema và Megabox.

BTS sẽ phát trực tiếp concert Busan tại 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: BigHit Music)

Đây không phải lần đầu BTS biểu diễn tại Busan Asiad Main Stadium. Tháng 10/2022, nhóm từng tổ chức concert quy mô lớn tại đây nhằm quảng bá cho chiến dịch đăng cai World Expo 2030 của thành phố Busan.

Năm nay cũng đánh dấu cột mốc 12 năm debut của BTS vào ngày 13/6. Tour diễn “Arirang” được khởi động từ tháng trước tại Goyang, phía tây bắc Seoul, với lịch trình gồm 85 đêm diễn tại 34 thành phố trên thế giới.

Việc đưa concert lên màn ảnh rộng tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS cũng như xu hướng kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh đang ngày càng phổ biến trong ngành giải trí Hàn Quốc.