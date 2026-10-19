TP.HCM bắn pháo hoa, trình diễn 3D mapping mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026 và màn bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 20h ngày 24/11 cùng lúc tại 3 khu vực gồm sân khấu ngoài trời gồm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Công viên Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Song song đó, chương trình nghệ thuật 3D Mapping diễn ra từ ngày 21/11-24/11, ở phía trước UBND thành phố, số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn.

Các màn trình diễn kết hợp nghệ thuật ánh sáng sẽ khai thác hình ảnh biểu tượng văn hoá, lịch sử mang giá trị đặc trưng của Việt Nam và của TP.HCM.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ tháng 4/2026

Cùng với đó, TP.HCM kết hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11), ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) nằm trong các chuỗi hoạt động tuần Văn hoá - Đại đoàn kết.

TP.HCM sẽ tăng cường tổ chức biểu diễn các chương trình, vở diễn ca múa nhạc dân tộc, sân khấu truyền thống, nghệ thuật tổng hợp, trình diễn gắn với không gian đình làng, di tích văn hóa lịch sử...

TP.HCM sẽ tăng cường tổ chức biểu diễn các chương trình, vở diễn ca múa nhạc dân tộc, sân khấu truyền thống

Các bảo tàng cũng tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu, trải nghiệm và giáo dục di sản, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản văn hóa dân tộc; tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Các Bảo tàng, Di tích, Nhà hát, Rạp xiếc do Nhà nước quản lý sẽ miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật. TP.HCM cũng vận động các Bảo tàng, Nhà hát tư nhân, cơ sở dịch vụ văn hóa trên địa bàn tham gia hưởng ứng.

Ngoài ra, TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động xuyên suốt từ đầu tháng 11 như: Triển lãm tranh cổ động, triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết cấp thành phố với chủ đề Sắc màu văn hóa Việt Nam", Hội thảo khoa học "Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương", Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, triển lãm mỹ thuật "TP.HCM - văn hoá kiến tạo, sáng tạo tương lai" tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM…

Riêng tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM sẽ tổ chức hội sách với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo".