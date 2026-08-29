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Lâm Thượng rộn ràng các hoạt động mở đầu lễ hội văn hóa các dân tộc

Thứ Bảy, 21:57, 29/08/2026
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VOV.VN - Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn từ ngày 29-30/8 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Xã Lâm Thượng, Lào Cai là một trong những địa phương thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Đây là vùng đất chủ yếu đồng bào Dao, Tày sinh sống, với nhiều bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo.

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Lễ hội văn hoá các dân tộc xã Lâm Thượng thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội văn hoá các dân tộc xã Lâm Thượng năm 2026, nhiều hoạt động đã được tổ chức, như: dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; khánh thành cổng chào xã; thi trưng bày gian hàng và các trận bóng đá nữ dân tộc; công bố bộ nhận diện Logo du lịch cộng đồng Lâm Thượng, trao giải Cuộc thi cải tạo cảnh quan môi trường xây dựng làng du lịch cộng đồng...

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Các gian hàng cộng đồng giới thiệu nhiều đặc sản địa phương.

Các tiết mục hát then, đàn tính, múa truyền thống, tái hiện văn hóa dân tộc Dao và màn nhảy lửa đã tạo thêm điểm nhấn cho ngày hội, giúp người dân và du khách cảm nhận rõ hơn nét đẹp văn hóa các dân tộc trên vùng đất Lâm Thượng xinh đẹp và mến khách. 

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Hoạt động thể thao.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết: “Lễ hội phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Đối với những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng cao, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng và người Dao; đồng thời bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống của khu vực”.

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Giới thiệu đặc sản địa phương.
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Lào Cai: Lâm Thượng tổ chức Lễ hội Văn hóa các dân tộc năm 2026

VOV.VN - Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng. Đây là dịp giới thiệu, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch cộng đồng của địa phương.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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