Lan tỏa bản sắc Việt tại Ngày Châu Á 2026 ở Slovakia

Sự kiện có sự tham dự của đại diện ngoại giao đoàn, đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, bạn bè quốc tế và người dân sở tại.

Đại sứ các nước Nhật Bản, Việt Nam, Palestine, Kazakhstan, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia

Ngày Châu Á là dịp để các quốc gia cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, giới thiệu đất nước, con người và những nét văn hóa riêng. Sự kiện mang đến những trải nghiệm gần gũi, giúp bạn bè quốc tế khám phá một châu Á phong phú, đa dạng và đầy sức sống.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục tham gia đã mang đến những màn biểu diễn đặc sắc đan xen giữa võ thuật, âm nhạc, múa truyền thống cùng phần trình diễn trang phục nhiều màu sắc. Sự góp mặt của các nghệ sĩ và người biểu diễn từ nhiều nước châu Á đã làm nổi bật tinh thần giao lưu, tạo nên một không gian văn hóa châu Á sống động và gần gũi với công chúng sở tại.

Tiết mục của ĐSQ Ấn Độ

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang nhấn mạnh, Ngày Châu Á đã trở thành một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa tại Bratislava, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân các nước châu Á với nhân dân Slovakia. Mỗi quốc gia có lịch sử, ngôn ngữ và bản sắc riêng, nhưng cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Giới thiệu về Việt Nam, Đại sứ khẳng định lịch sử lâu đời và sự chung sống của 54 dân tộc đã tạo nên một kho tàng văn hóa phong phú. Ông bày tỏ hy vọng những trải nghiệm tại sự kiện sẽ khơi gợi trong công chúng niềm yêu thích và mong muốn đến thăm Việt Nam – đất nước có thiên nhiên tươi đẹp, di sản đa dạng, nền ẩm thực hấp dẫn và những con người thân thiện, hiếu khách. Nhiều tiết mục đặc sắc của cộng đồng người Việt Nam như Múa Lân, trình diễn áo dài, văn nghệ mang đậm nét truyền thống đã nhận được sự quan tâm, yêu thích của người dân sở tại.

Trình diễn áo Nhật Bình - Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bratislava 1

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, gian hàng Việt Nam thu hút khách tham quan với những sản phẩm lưu niệm và đồ trang trí truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Những cuộc trò chuyện, giao lưu tại gian hàng góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt, để lại ấn tượng về một Việt Nam thân thiện, gần gũi và mến khách, góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Slovakia.

Hình ảnh sự kiện

Khách tham quan các gian hàng.

Gian hàng của ĐSQ Việt Nam tại Slovakia.